It Takes Two llegará a Nintendo Switch 2 el 15 de octubre con una actualización gratuita para los jugadores de Nintendo Switch

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It Takes Two llegará a Nintendo Switch 2 el 15 de octubre con una actualización gratuita para los jugadores de Nintendo Switch

Invita a un amigo y disfrutad juntos del Juego del Año de 2021 en todas las plataformas*, con juego cruzado y el Pase de amigo gratuito

Electronic Arts Inc. y Hazelight Studios, en colaboración con Turn Me Up Games, han anunciado hoy durante el Nintendo Direct que It Takes Two, ganador de más de 90 premios, incluidos los galardones a Juego del año de The Game Awards y DICE, llegará a Nintendo Switch 2 el 15 de octubre**. La nueva versión ofrece una experiencia cooperativa renovada y más completa, con juego cruzado entre plataformas y el Pase de amigo gratuito, que permite invitar a otra persona a disfrutar de la aventura sin necesidad de que tenga el juego. Además, quienes ya tengan It Takes Two en Nintendo Switch podrán actualizar gratuitamente*** a la versión para Nintendo Switch 2.

La versión de It Takes Two para Nintendo Switch 2 incorpora una mayor resolución, una tasa de fotogramas mejorada y efectos visuales más avanzados, ofreciendo una experiencia más fluida e inmersiva. Los jugadores podrán disfrutar de la aventura junto a sus amigos y amigas, independientemente de la plataforma en la que jueguen.

Gracias al Pase de amigo gratuito, los jugadores podrán invitar a otra persona a unirse a la aventura sin que esta tenga que comprar el juego. El juego cruzado permite jugar entre Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán utilizar GameShare para conectarse con jugadores de Nintendo Switch.

Además, quienes ya tengan It Takes Two en Nintendo Switch podrán actualizar gratuitamente a la versión para Nintendo Switch 2 y disfrutar de todas las nuevas funciones y mejoras.

“Estamos muy contentos de llevar por fin It Takes Two a aún más jugadores en Nintendo Switch 2. ¡Cualquiera que tenga el juego en Nintendo Switch podrá actualizarlo de forma gratuita! Nuestros socios de Turn Me Up Games han hecho un gran trabajo optimizando el juego”. – Equipo de Hazelight

En este aclamado título, los jugadores se pondrán en la piel de Cody y May, una pareja que, tras ser víctimas de un hechizo, se convierte en dos pequeños muñecos y queda atrapada en un mundo lleno de situaciones tan disparatadas como impredecibles.

Cada nivel ofrece una experiencia diferente, con situaciones inesperadas y desafíos que pondrán a prueba su capacidad para trabajar juntos. A través de esta aventura, It Takes Two cuenta una historia universal sobre las relaciones y la importancia de superar las diferencias en equipo. Cody y May tendrán que unir fuerzas para intentar salvar su matrimonio, que se encuentra al borde del divorcio.

It Takes Two estará disponible en Nintendo Switch 2 el 15 de octubre de 2026 por 39,99 € y actualmente está disponible por 39,99 € en formato digital para Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Origin, EA app y Steam).

Para obtener más información sobre It Takes Two, visita la página oficial del juego.