¡El juego definitivo de Hot Wheels ya está aquí! HOT WHEELS Infinite Rush aterriza en consolas y PC con un enorme mundo abierto

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Hoy llega a nuestra consolas ¡El juego definitivo de Hot Wheels ya está aquí! HOT WHEELS Infinite Rush aterriza en consolas y PC con un enorme mundo abierto

Milestone y Mattel lanzan la entrega más ambiciosa de la saga con más de 150 vehículos, carreras en mundo abierto, pantalla dividida para 4 jugadores y soporte para Nintendo Switch™ 2.

La emoción de la velocidad en miniatura da un salto gigante. Milestone, reconocido estudio especializado en videojuegos de conducción, y Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), gigante del entretenimiento familiar, han anunciado oficialmente el esperado lanzamiento de HOT WHEELS™ Infinite Rush.

Desde Frikipandi hemos hecho un análisis del videojuego HOT WHEELS Infinite Rush

El título ya se encuentra disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC (a través de Steam, Microsoft Store y Epic Games Store).

Para celebrar el lanzamiento, las compañías han mostrado el frenético tráiler oficial de HOT WHEELS Infinite Rush: Ver el tráiler en YouTube.

Un mundo abierto diseñado para la exploración y las carreras extremas

A diferencia de las entregas anteriores centradas principalmente en los tradicionales trazados de plástico naranja, HOT WHEELS Infinite Rush revoluciona la fórmula trasladando la acción a un amplio mundo abierto a escala de juguete. Esta nueva aventura invita a los jugadores a competir, explorar, coleccionar, personalizar y construir su propio camino a través de cuatro islas interconectadas, repletas de eventos competitivos y zonas de exploración libre:

Wheelswood: Una metrópoli urbana llena de calles bulliciosas, rascacielos y zonas de salto urbano.

Gearville: Cañones industriales repletos de rampas, atajos de fábrica y obstáculos mecánicos.

Tentacle Bay: Un impresionante entorno natural con curvas costeras y sorpresas ocultas.

Drifty Temples: Callejones retroiluminados por luces de neón, pensados para poner a prueba la destreza al volante.

Cada territorio cuenta con su propia identidad estética, coleccionables secretos y una variada selección de desafíos. Gracias al sistema de salto entre islas (sky-jump), los pilotos pueden viajar rápidamente de un entorno a otro sin interrupciones, descubriendo nuevas áreas y eventos a su propio ritmo.

Más de 150 coches al lanzamiento y la mecánica ‘Escuadrón Rush’

El garaje de HOT WHEELS Infinite Rush debuta con una colección superior a los 150 vehículos, mezclando los coches fantásticos más emblemáticos de Hot Wheels™ Originals con modelos con licencia oficial de las marcas automovilísticas más famosas del mundo.

Para convertirse en el legendario Rush Master, los jugadores deberán ganar carreras, derrotar a las bandas o equipos rivales que dominan cada isla y participar en eventos especiales. Los vehículos se dividen en cuatro clases principales:

Drifters: Diseñados para dominar las derrapadas en curvas cerradas. Speeders: Autos centrados en alcanzar la máxima velocidad en recta. Titans: Vehículos pesados capaces de embestir e ignorar gran parte de los obstáculos. Versátiles: Coches equilibrados ideales para cualquier terreno.

Cambio instantáneo de vehículo en tiempo real

Una de las grandes innovaciones jugables es la creación del Escuadrón Rush, un equipo formado por cuatro vehículos (uno de cada clase). Mediante un botón de cambio rápido, el jugador puede cambiar de coche en tiempo real mientras explora el mapa o se enfrenta a desafíos cambiantes, asegurando tener siempre la tracción, fuerza o velocidad idónea para cada situación.

Editor de pistas avanzado y personalización sin límites

La vertiente creativa vuelve a ser un pilar fundamental de la franquicia. El renovado Track Builder (Creador de Pistas) permite integrar construcciones personalizadas directamente en la geografía del mundo abierto.

Ajuste adaptativo del terreno: Los módulos de pista se amoldan automáticamente a la orografía del mapa.

Marcadores de acción para IA: El creador puede definir las líneas de trazado, puntos de frenada y zonas de aceleración que utilizarán los oponentes controlados por la consola.

Modo multijugador y creación multiplataforma: Las pistas creadas se pueden compartir con la comunidad global a través de servidores compatibles.

Además, las opciones de personalización cosmética y mecánica permiten editar pegatinas, libreas, diseños de volantes, efectos visuales del nitro e incluso los efectos de sonido del motor y salpicadero.

Multijugador cruzado y pantalla dividida local para 4 jugadores

Pensado tanto para la competición online como para el juego familiar en el salón, HOT WHEELS Infinite Rush incluye soporte completo para Cross-Play (juego cruzado) entre plataformas online, clasificaciones globales y desafíos asincrónicos. Para quienes prefieren la jugabilidad cooperativa o competitiva en directo, el juego rescata la experiencia retro permitiendo partidas en pantalla dividida local para hasta 4 jugadores.

HOT WHEELS™ Infinite Rush ya está a la venta en tiendas digitales para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store).