EA SPORTS FC 27 desvela su banda sonora

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Con 120 canciones de 36 países, la banda Sonora de EA SPORTS FC 27 amplía un legado de más de 20 años de descubrimiento musical, reuniendo a artistas internacionales, talentos emergentes y música inedita en The World’s Game



RESERVA EA SPORTS FC 27 HOY

Escucha la banda sonora completa de EA SPORTS FC™ 27 en Spotify y vota por tu canción favorita para que se añada a FC Mobile.

Hoy, Electronic Arts ha revelado la banda sonora oficial de EA SPORTS FC™ 27, que reúne 120 canciones de 36 países para marcar el inicio de la nueva temporada de fútbol 2026/27.

Durante más de dos décadas, la banda sonora de EA SPORTS FC se ha convertido en parte del ritual de cada nueva temporada y en uno de los referentes culturales más reconocibles del fútbol y la música, conectando a millones de fans con nuevos artistas de todo el mundo.

A medida que crece la expectación de cara al Acceso Anticipado del 18 de septiembre y al lanzamiento mundial del juego el 25 de septiembre, la banda sonora de EA SPORTS FC™ 27 continúa su legado con una mezcla diversa de artistas de renombre internacional, talentos emergentes y música inédita, reflejando las comunidades globales que conforman The World’s Game.

La banda Sonora, disponible exclusivamente en Spotify , abarca a artistas consagrados y favoritos del público como Interpol, The Neighbourhood, The Strokes, The War on Drugs, Royal Blood, Nia Archives, Chase & Status, Little Simz y Barry Can’t Swim, junto a talentos emergentes como The Itch, Sycco, Bruvvy, Temper City, bed y Rose Gray. Los fans también podrán descubrir joyas inéditas de Cage The Elephant, Mura Masa y muchos otros, además del tema “TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)” de Sayf, en una colección que captura la expectación, la energía y la emoción de la próxima temporada de fútbol.

«Llevo jugando a los juegos de fútbol de EA SPORTS desde 2007; es algo que me ha acompañado desde que era niño«, señala KYAN, artista de la banda sonora de EA SPORTS FC 27. “Siempre tuve el sueño de encender un día el juego y escuchar mi propia canción. Es una locura que haya sucedido ahora con el tema ‘Garage’, junto a Enzo from the Block y Mu540, porque nuestra amistad también surgió a través del juego. Ni siquiera hablábamos el mismo idioma, pero podíamos pasarnos horas jugando y entendiéndonos. Siento que el Kyan de 10 años se volvería loco si supiera que un día esto iba a pasar«.

Este año, la música juega un papel más importante que nunca en la experiencia de EA SPORTS FC.

A través de The Grounds, un nuevo entorno social de fútbol compartido en FC 27, los jugadores experimentarán identidades musicales distintas en tres distritos inspirados en la herencia futbolística inglesa, francesa y argentina: Parkside, Montclair y Zeiza. Cada ubicación cobra vida a través de su propia banda sonora curada, sumergiendo a los jugadores en los sonidos y la atmósfera que representan la identidad de cada epicentro futbolístico.

Además, FC Mobile celebra su tercer aniversario permitiendo a los jugadores votar qué música se añadirá al juego. Tras una votación sobre las canciones favoritas de los fans de la historia de la banda sonora de EA SPORTS FC, los jugadores también tendrán la oportunidad de hacer oír su voz, del 10 al 12 de septiembre, sobre qué canción destacada de la nueva banda sonora de FC 27 debería incluirse en el juego. La canción retro ganadora llegará a FC Mobile el 24 de septiembre, seguida por el tema de FC 27 favorito de la comunidad el 12 de octubre.

«A lo largo de los últimos 20 años, la banda sonora de EA SPORTS FC se ha convertido en una institución a nivel internacional«, comenta Steve Schnur, presidente mundial de Música y Marketing de EA Games. «The World’s Game se enriquece cada año con la banda sonora del mundo, y FC 27 ofrece una de nuestras listas de reproducción más representativas a nivel global hasta la fecha. Estas son las canciones que definirán el próximo año y durarán toda la vida. Estamos orgullosos de ofrecer esta excepcional celebración del arte, la cultura y el poder de la música para unir a la gente como nunca antes«.

Escucha hoy mismo la banda sonora de EA SPORTS FC 27 en Spotify . Los jugadores pueden viajar en el tiempo y revivir algunas de las canciones más icónicas de las bandas sonoras de FC a través de la lista de reproducción Ultimate Mix , también disponible en Spotify.

Ya están disponibles las reservas de EA SPORTS FC™ 27, que se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC™ 27 estará disponible para jugar en todo el mundo el 25 de septiembre de 2026, con el acceso anticipado de la Ultimate Edition y Ultimate Plus Edition a partir del 18 de septiembre de 2026.**