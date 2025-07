Adobe ha anunciado nuevas y potentes innovaciones en Photoshop, impulsadas por Adobe Firefly

¿Cuántas veces has tenido una idea creativa, pero para cuando has terminado las pequeñas y laboriosas tareas de creación, has perdido la inspiración y el impulso? Quizás estés creando una imagen surrealista, mezclando paisajes desérticos, elementos submarinos y cielos espectaculares para crear algo completamente nuevo, pero te ralentizan tareas tediosas como limpiar bordes, corregir la iluminación y pasar horas trabajando en los detalles para que todo quede exactamente como lo imaginas. O quizá estés retocando una foto de un paisaje urbano, ajustando la textura y el color, eliminando elementos que distraen la atención, como cables y papeleras, y te das cuenta de que la resolución final no es la adecuada. ¿Y si esos puntos débiles no tuvieran por qué ser tan problemáticos?

Hoy presentamos novedades en Photoshop para escritorio, web y dispositivos móviles que eliminan esos pasos tediosos, reducen la fricción y hacen que la edición de precisión sea más rápida e intuitiva, para que puedas dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a lo que realmente importa: dar vida a tus visiones creativas. Estas novedades son el resultado de nuestras conversaciones continuas con la comunidad creativa, en las que escuchamos cómo podemos mejorar las herramientas de Photoshop para eliminar barreras y ofrecerte una experiencia creativa más intuitiva, inteligente y divertida. Tanto si eres un diseñador que crea recursos para una campaña, un fotógrafo que retoca detalles o un creador de contenido que produce contenido para redes sociales mientras vas de un lado a otro, hemos creado las últimas herramientas de Photoshop pensando en ti.

Lo mejor de todo es que estas innovaciones están disponibles en Photoshop tanto en el escritorio como en la web y en dispositivos móviles, por lo que, tanto si estás en tu estudio esbozando ideas en tu tablet o realizando ediciones rápidas desde tu teléfono, podrás dar vida a tus visiones creativas estés donde estés y en el momento en que te llegue la inspiración.

Empecemos a explorar las novedades de Photoshop.

Harmonize (beta)

Presentada por primera vez como Project Perfect Blend en Adobe MAX en octubre de 2024, la nueva función Harmonize en versión beta está diseñada para ayudarte a combinar elementos en composiciones con un realismo impresionante, con solo unos clics. Harmonize, impulsada por Adobe Firefly Image Model, está disponible en versión beta en Photoshop para escritorio y web, y en acceso anticipado en dispositivos móviles (iOS).

Cuando añades un nuevo objeto a una composición, Harmonize analiza de forma inteligente el contexto que lo rodea y ajusta automáticamente el color, la iluminación, las sombras y el tono visual para crear composiciones cohesionadas e impecables. Esto reduce considerablemente la necesidad de realizar ajustes manuales que requieren mucho tiempo y es ideal para diseñadores que crean composiciones surrealistas, profesionales del marketing que crean elementos visuales dinámicos para campañas o artistas digitales que experimentan con escenas fantásticas. Esto hace que el proceso de producción de composiciones realistas y de alta calidad sea más rápido, intuitivo y eficiente que nunca.

Generative Upscale (beta)

Presentamos Generative Upscale en versión beta para Photoshop para escritorio y web, que ofrece una resolución mejorada de alta calidad de hasta 8 megapíxeles sin sacrificar la claridad de la imagen. Si eres fotógrafo, Generative Upscale te ayudará a perfeccionar tus ediciones y te resultará especialmente útil para mejorar la calidad de las imágenes destinadas a impresión, entrega o reelaboración de archivos antiguos. Si eres social media manager, también te resultará útil para adaptar los contenidos a diversas plataformas. Esta ha sido una de las actualizaciones más solicitadas por la comunidad de Photoshop y es una nueva y potente herramienta creativa que ofrece resultados más nítidos y detallados con un mínimo esfuerzo.