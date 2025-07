Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La presentación Nintendo Direct: Partner Showcase pone de relieve todas las oportunidades que ofrecen Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch para bailar hasta hartarse, explorar y mucho más

Entre las novedades destacadas, se ha anunciado Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y también se han compartido detalles adicionales de otros títulos, como Hyrule Warriors: La era del destierro y EA SPORTS™ FC 26

La presentación Nintendo Direct: Partner Showcase más reciente ha venido cargada de inmersivos juegos de rol, acción apasionante y toda la emoción del deporte en estado puro. Esta mezcla de títulos nuevos y juegos clásicos llegará de la mano de los socios desarrolladores y distribuidores de Nintendo a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch a lo largo de 2025 y más adelante.

Entre las novedades más destacadas, se incluye un primer vistazo a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, el siguiente capítulo de la serie Monster Hunter Stories, que desembarcará en Nintendo Switch 2; y nuevos detalles sobre EA SPORTS™ FC 26, la nueva entrega de la icónica franquicia futbolera, que está de camino a Nintendo Switch 2. Además, los jugadores también podrán relajarse en torno a una hoguera en el juego de simulación Chillin’ by the Fire.

Por otro lado, es hora de regresar a los bajos fondos de Japón en Yakuza Kiwami 2 y Yakuza Kiwami, que llegarán a Nintendo Switch 2, y vivir de nuevo una épica aventura en el juego de rol FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition, que desembarcará en Nintendo Switch 2; el mismo día del lanzamiento también habrá disponible una versión para Nintendo Switch.

Y la cosa no queda ahí: los jugadores también podrán formar equipo en la nueva temporada de Apex Legends™ y sumergirse de lleno en Cronos: The New Dawn, un juego de terror y supervivencia. Ambos títulos llegarán a Nintendo Switch 2. También se han mostrado dos títulos que aterrizarán tanto en Nintendo Switch 2 como en Nintendo Switch. Por un lado, Plants vs. Zombies: Replanted, que desencadenará el caos vegetal más absoluto; y por otro, OCTOPATH TRAVELER™ 0, un nuevo juego de rol que narra una historia de venganza y renovación. Además, los jugadores podrán desmelenarse y bailar de lo lindo en Just Dance® 2026 Edition, que estará disponible a partir del 14 de octubre para Nintendo Switch, y probar la demo inicial (disponible a lo largo de hoy) de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales™, el primer juego de rol y acción en HD-2D de Square Enix, que llegará a Nintendo Switch 2 el año que viene.

Como broche final, también cabe destacar otras novedades, como el épico juego de lucha DRAGON BALL: Sparking! ZERO; Persona 3 Reload, un emotivo juego de rol; PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, la versión renovada de todo un clásico; Hela, una encantadora aventura de inspiración escandinava; y otros títulos, entre ellos, Hyrule Warriors: La era del destierro, SHINOBI: Art of Vengeance y Star Wars Outlaws.

Se puede ver el Nintendo Direct: Partner Showcase al completo aquí.

A continuación, ofrecemos más detalles sobre los juegos de la presentación:

Hyrule Warriors: La era del destierro. Este título narra una historia inédita del pasado remoto de Hyrule. Los jugadores se sumergirán de lleno en las emocionantes batallas de la Guerra del Destierro en esta historia canónica que precede a los acontecimientos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La princesa Zelda, el rey Rauru y otros personajes aunarán fuerzas para defender el futuro de Hyrule en Hyrule Warriors: La era del destierro, que irrumpirá en Nintendo Switch 2 este invierno.

Este título narra una historia inédita del pasado remoto de Hyrule. Los jugadores se sumergirán de lleno en las emocionantes batallas de la Guerra del Destierro en esta historia canónica que precede a los acontecimientos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La princesa Zelda, el rey Rauru y otros personajes aunarán fuerzas para defender el futuro de Hyrule en Hyrule Warriors: La era del destierro, que irrumpirá en Nintendo Switch 2 este invierno. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. En esta tercera entrega de la serie de juegos de rol por turnos ambientada en el universo de Monster Hunter, los jugadores se embarcarán en una nueva aventura poniéndose en la piel de un Rider que vive en armonía con los monstruos. En pleno desastre medioambiental, nace un monstruo con una marca de mal augurio que acaba conduciendo a dos naciones vecinas a la guerra. Los respectivos herederos de dichos reinos emprenderán un viaje hacia tierras prohibidas en busca de la verdad. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection llegará a Nintendo Switch 2 en 2026.

En esta tercera entrega de la serie de juegos de rol por turnos ambientada en el universo de Monster Hunter, los jugadores se embarcarán en una nueva aventura poniéndose en la piel de un Rider que vive en armonía con los monstruos. En pleno desastre medioambiental, nace un monstruo con una marca de mal augurio que acaba conduciendo a dos naciones vecinas a la guerra. Los respectivos herederos de dichos reinos emprenderán un viaje hacia tierras prohibidas en busca de la verdad. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection llegará a Nintendo Switch 2 en 2026. EA SPORTS™ FC 26. El club te pertenece. Los jugadores podrán jugar a su manera con las mecánicas de juego que se han rediseñado en base a los comentarios y opiniones de la comunidad de FC. Por otro lado, cabe mencionar que en EA SPORTS™ FC 26 también podrán disfrutar tanto de los desafíos en vivo para Mánager, cuyas líneas narrativas desbordan frescura y autenticidad, como de los Arquetipos, inspirados en los grandes del deporte. Es hora de poner el balón en juego en EA SPORTS™ FC 26, que llegará el 26 de septiembre a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Reservas ya disponibles en Nintendo eShop.

El club te pertenece. Los jugadores podrán jugar a su manera con las mecánicas de juego que se han rediseñado en base a los comentarios y opiniones de la comunidad de FC. Por otro lado, cabe mencionar que en EA SPORTS™ FC 26 también podrán disfrutar tanto de los desafíos en vivo para Mánager, cuyas líneas narrativas desbordan frescura y autenticidad, como de los Arquetipos, inspirados en los grandes del deporte. Es hora de poner el balón en juego en EA SPORTS™ FC 26, que llegará el 26 de septiembre a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Reservas ya disponibles en Nintendo eShop. Apex Legends™. ¡El heroico juego de disparos e instalación gratuita llegará a Nintendo Switch 2! Los jugadores podrán elegir a su leyenda preferida entre un elenco en constante ampliación y reunir a su equipo para darlo todo en el modo Battle Royale para 60 personas, así como en modos disponibles por tiempo limitado y en distintas «dominaciones». Además, explorarán los complejos y detallados mapas de las Tierras Salvajes mientras intentan demostrar a cualquier precio que su equipo es realmente legendario. A partir de hoy, los usuarios que inicien sesión en Nintendo Switch podrán hacerse con el aspecto legendario P.A.T.H., que estará disponible hasta el 16 de septiembre. Apex Legends™ llegará el 5 de agosto a Nintendo Switch 2.

¡El heroico juego de disparos e instalación gratuita llegará a Nintendo Switch 2! Los jugadores podrán elegir a su leyenda preferida entre un elenco en constante ampliación y reunir a su equipo para darlo todo en el modo Battle Royale para 60 personas, así como en modos disponibles por tiempo limitado y en distintas «dominaciones». Además, explorarán los complejos y detallados mapas de las Tierras Salvajes mientras intentan demostrar a cualquier precio que su equipo es realmente legendario. A partir de hoy, los usuarios que inicien sesión en Nintendo Switch podrán hacerse con el aspecto legendario P.A.T.H., que estará disponible hasta el 16 de septiembre. Apex Legends™ llegará el 5 de agosto a Nintendo Switch 2. OCTOPATH TRAVELER™ 0. Ha llegado el momento de emprender un viaje desde cero en pos de la renovación y la venganza. En esta precuela de la primera entrega de OCTOPATH TRAVELER™, los jugadores lucharán con denuedo en veloces combates por turnos para pararles los pies a poderosos villanos. Además, por primera vez en la serie, podrán crear su propio personaje protagonista y reconstruir su hogar. Con más de 30 personajes que se pueden reclutar para el equipo, una cautivadora historia, funciones totalmente nuevas y elementos ya conocidos, como los gráficos HD-2D y el sistema de combate «Break & Boost», los jugadores podrán embarcarse en una aventura de su propia creación en OCTOPATH TRAVELER ™ 0, que llegará tanto a Nintendo Switch 2 como a Nintendo Switch el 4 de diciembre.

Ha llegado el momento de emprender un viaje desde cero en pos de la renovación y la venganza. En esta precuela de la primera entrega de OCTOPATH TRAVELER™, los jugadores lucharán con denuedo en veloces combates por turnos para pararles los pies a poderosos villanos. Además, por primera vez en la serie, podrán crear su propio personaje protagonista y reconstruir su hogar. Con más de 30 personajes que se pueden reclutar para el equipo, una cautivadora historia, funciones totalmente nuevas y elementos ya conocidos, como los gráficos HD-2D y el sistema de combate «Break & Boost», los jugadores podrán embarcarse en una aventura de su propia creación en OCTOPATH TRAVELER ™ 0, que llegará tanto a Nintendo Switch 2 como a Nintendo Switch el 4 de diciembre. EA SPORTS™ Madden NFL 26. La legendaria serie Madden NFL salta al terreno de juego en Nintendo Switch 2. Gracias a los datos de la NFL recopilados a lo largo de muchos años, los jugadores pondrán el balón en juego en partidos que rebosan autenticidad y adrenalina. Además, contarán con nuevos rasgos específicos para los miembros del equipo y disfrutarán de estilos de juego muy realistas y técnicas de contrataque que reproducen fielmente las tendencias y estrategias de los quarterbacks y entrenadores de la NFL. El juego también incorpora elementos como la función «QB DNA» (ADN de quarterback) o diferentes condiciones meteorológicas que afectan al campo de juego, ¡entre muchos otros! Los jugadores que reserven la edición Deluxe de este título antes del 6 de agosto podrán disfrutar de 7 días de acceso anticipado antes del lanzamiento del juego, que llegará el 14 de agosto a Nintendo Switch 2.

La legendaria serie Madden NFL salta al terreno de juego en Nintendo Switch 2. Gracias a los datos de la NFL recopilados a lo largo de muchos años, los jugadores pondrán el balón en juego en partidos que rebosan autenticidad y adrenalina. Además, contarán con nuevos rasgos específicos para los miembros del equipo y disfrutarán de estilos de juego muy realistas y técnicas de contrataque que reproducen fielmente las tendencias y estrategias de los quarterbacks y entrenadores de la NFL. El juego también incorpora elementos como la función «QB DNA» (ADN de quarterback) o diferentes condiciones meteorológicas que afectan al campo de juego, ¡entre muchos otros! Los jugadores que reserven la edición Deluxe de este título antes del 6 de agosto podrán disfrutar de 7 días de acceso anticipado antes del lanzamiento del juego, que llegará el 14 de agosto a Nintendo Switch 2. Chillin’ by the Fire. Hay quien dice que la hoguera es la red social más antigua de la humanidad… En este juego de simulación, la clave está en encender hogueras y mantener el fuego ardiendo en distintas ubicaciones, desde la playa al bosque, pasando por cimas nevadas. Los jugadores tendrán que vérselas con el clima y las condiciones meteorológicas para que su hoguera alcance el nivel 10 y así poder avanzar en la partida. Por otro lado, hasta cuatro personas pueden pasar un rato relajado con su familia y amigos en torno a la hoguera, ya sea en línea o a través de GameShare. Y, si conectan una cámara USB-C compatible (a la venta por separado), ¡hasta podrán verse las caras dentro del juego con CameraPlay ! No hay nada mejor para escapar del mundanal ruido que sentarse delante de una hoguera, ver lo bien que arde y dejar pasar el tiempo. Chillin’ by the Fire estará disponible en Nintendo eShop para Nintendo Switch 2 a lo largo de hoy.

Hay quien dice que la hoguera es la red social más antigua de la humanidad… En este juego de simulación, la clave está en encender hogueras y mantener el fuego ardiendo en distintas ubicaciones, desde la playa al bosque, pasando por cimas nevadas. Los jugadores tendrán que vérselas con el clima y las condiciones meteorológicas para que su hoguera alcance el nivel 10 y así poder avanzar en la partida. Por otro lado, hasta cuatro personas pueden pasar un rato relajado con su familia y amigos en torno a la hoguera, ya sea en línea o a través de GameShare. Y, si conectan una cámara USB-C compatible (a la venta por separado), ¡hasta podrán verse las caras dentro del juego con CameraPlay ! No hay nada mejor para escapar del mundanal ruido que sentarse delante de una hoguera, ver lo bien que arde y dejar pasar el tiempo. Chillin’ by the Fire estará disponible en Nintendo eShop para Nintendo Switch 2 a lo largo de hoy. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales™. Este nuevo juego de rol y acción, obra de los creadores de OCTOPATH TRAVELER™ y BRAVELY DEFAULT, combina preciosos gráficos en HD-2D con acción y aventuras a tutiplén para crear un periplo de vista cenital que se desarrolla a lo largo del tiempo y el espacio en un vasto mundo abierto. A medida que los jugadores progresen en la historia, irán desentrañando sus misterios y explorarán un continente indómito. También tendrán que tirar de estrategia y hacer buen uso de las habilidades de una servicial hada para lidiar con toda suerte de combates. El juego llegará a Nintendo Switch 2 en 2026. Además, a lo largo de hoy también habrá disponible una demo inicial exclusiva en Nintendo eShop.

Este nuevo juego de rol y acción, obra de los creadores de OCTOPATH TRAVELER™ y BRAVELY DEFAULT, combina preciosos gráficos en HD-2D con acción y aventuras a tutiplén para crear un periplo de vista cenital que se desarrolla a lo largo del tiempo y el espacio en un vasto mundo abierto. A medida que los jugadores progresen en la historia, irán desentrañando sus misterios y explorarán un continente indómito. También tendrán que tirar de estrategia y hacer buen uso de las habilidades de una servicial hada para lidiar con toda suerte de combates. El juego llegará a Nintendo Switch 2 en 2026. Además, a lo largo de hoy también habrá disponible una demo inicial exclusiva en Nintendo eShop. Just Dance 2026 Edition . En este título, los jugadores tendrán la excusa perfecta para reunir a su familia y amigos y convertir el salón de casa en una pista de baile. Esta entrega cuenta con 40 canciones nuevas, desde temazos recientes hasta clásicos de toda la vida como «APT.», de ROSÉ y Bruno Mars; «Houdini», de Dua Lipa; «Counting Stars», de OneRepublic; y «Hung Up», de Madonna. ¡Aquí hay música para todos los gustos! Además, ¡las veladas de baile se animarán mucho más con el Modo Party, que añade giros divertidos e inesperados! Los jugadores podrán danzar en solitario, sudar la gota gorda en el Modo Entrenamiento o bailar formando un grupo de hasta 6 personas en el modo multijugador local. Just Dance® 2026 Edition llegará derrochando ritmo a Nintendo Switch el 14 de octubre.

En este título, los jugadores tendrán la excusa perfecta para reunir a su familia y amigos y convertir el salón de casa en una pista de baile. Esta entrega cuenta con 40 canciones nuevas, desde temazos recientes hasta clásicos de toda la vida como «APT.», de ROSÉ y Bruno Mars; «Houdini», de Dua Lipa; «Counting Stars», de OneRepublic; y «Hung Up», de Madonna. ¡Aquí hay música para todos los gustos! Además, ¡las veladas de baile se animarán mucho más con el Modo Party, que añade giros divertidos e inesperados! Los jugadores podrán danzar en solitario, sudar la gota gorda en el Modo Entrenamiento o bailar formando un grupo de hasta 6 personas en el modo multijugador local. Just Dance® 2026 Edition llegará derrochando ritmo a Nintendo Switch el 14 de octubre. Star Wars Outlaws. Los jugadores vivirán la aventura galáctica definitiva en el primer juego de mundo abierto de Star Wars. La acción se ambienta entre los acontecimientos de «El Imperio contraataca» y «El retorno del Jedi». Los jugadores encarnarán a la buscavidas Kay Vess y, junto a su compañero Nix, lucharán por ser libres y conseguir los medios para darle un giro a su existencia. Ya sea en casa o de viaje, los jugadores tendrán que combatir, robar y usar el ingenio frente a los sindicatos del crimen de la galaxia mientras exploran planetas remotos. Gracias a los intuitivos controles táctiles, una función para apuntar usando el giroscopio y los inmersivos controles por movimiento, los jugadores vivirán una épica aventura en Star Wars Outlaws, que se lanzará el 4 de septiembre para Nintendo Switch 2. Las reservas ya están disponibles en Nintendo eShop.

Los jugadores vivirán la aventura galáctica definitiva en el primer juego de mundo abierto de Star Wars. La acción se ambienta entre los acontecimientos de «El Imperio contraataca» y «El retorno del Jedi». Los jugadores encarnarán a la buscavidas Kay Vess y, junto a su compañero Nix, lucharán por ser libres y conseguir los medios para darle un giro a su existencia. Ya sea en casa o de viaje, los jugadores tendrán que combatir, robar y usar el ingenio frente a los sindicatos del crimen de la galaxia mientras exploran planetas remotos. Gracias a los intuitivos controles táctiles, una función para apuntar usando el giroscopio y los inmersivos controles por movimiento, los jugadores vivirán una épica aventura en Star Wars Outlaws, que se lanzará el 4 de septiembre para Nintendo Switch 2. Las reservas ya están disponibles en Nintendo eShop. Cronos: The New Dawn. El estudio responsable de la nueva versión de SILENT HILL 2 nos trae un juego de terror y supervivencia en tercera persona en el que el tiempo es el arma más mortífera a disposición de los jugadores… y quizá el enemigo más temible al que tendrán que enfrentarse. Los jugadores deberán sobrevivir en dos eras distintas: un futuro despiadado y la Polonia de los años 80. En su misión, se cruzarán con seres horripilantes que, si no son detenidos a tiempo, acabarán fusionándose entre sí, dando lugar a abominaciones imbatibles. La manipulación del tiempo es esencial para salir adelante en Cronos: The New Dawn, que se lanzará el 5 de septiembre para Nintendo Switch 2.

El estudio responsable de la nueva versión de SILENT HILL 2 nos trae un juego de terror y supervivencia en tercera persona en el que el tiempo es el arma más mortífera a disposición de los jugadores… y quizá el enemigo más temible al que tendrán que enfrentarse. Los jugadores deberán sobrevivir en dos eras distintas: un futuro despiadado y la Polonia de los años 80. En su misión, se cruzarán con seres horripilantes que, si no son detenidos a tiempo, acabarán fusionándose entre sí, dando lugar a abominaciones imbatibles. La manipulación del tiempo es esencial para salir adelante en Cronos: The New Dawn, que se lanzará el 5 de septiembre para Nintendo Switch 2. Plants vs. Zombies: Replanted. Regresa el clásico Plants vs. Zombies en alta definición. El juego de estrategia que dio lugar a toda una franquicia vuelve con Plants vs. Zombies: Replanted, que ahora cuenta con gráficos optimizados en alta definición y un montón de nuevos secretos que descubrir. Los jugadores pueden revivir aquellos viejos tiempos en los que machacaban zombis, ahora con nuevos niveles, giros inesperados y contenido de la historia de la franquicia que lleva 15 años sin salir a la luz. Además, si reservan el juego, se llevarán un aspecto retro de Lanzaguisantes. Una auténtica batalla campal tendrá lugar en un jardín corriente y moliente cuando Plants vs. Zombies: Replanted llegue en exclusiva a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 23 de octubre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Regresa el clásico Plants vs. Zombies en alta definición. El juego de estrategia que dio lugar a toda una franquicia vuelve con Plants vs. Zombies: Replanted, que ahora cuenta con gráficos optimizados en alta definición y un montón de nuevos secretos que descubrir. Los jugadores pueden revivir aquellos viejos tiempos en los que machacaban zombis, ahora con nuevos niveles, giros inesperados y contenido de la historia de la franquicia que lleva 15 años sin salir a la luz. Además, si reservan el juego, se llevarán un aspecto retro de Lanzaguisantes. Una auténtica batalla campal tendrá lugar en un jardín corriente y moliente cuando Plants vs. Zombies: Replanted llegue en exclusiva a Nintendo Switch 2 y el 23 de octubre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Los jugadores tomarán parte en combates de 360 grados y a velocidades de vértigo, protagonizados por equipos de hasta cinco personajes de la historia de Dragon Ball. Esta entrega de la franquicia cuenta con el elenco más amplio hasta la fecha, con más de 180 personajes disponibles. Los jugadores podrán escenificar de nuevo momentos emblemáticos apabullando a sus oponentes con puñetazos, patadas, agarres y ataques a distancia, y cargarse de energía para activar el modo «Sparking!», que permite ejecutar los devastadores ataques característicos de cada personaje. Además, los jugadores podrán crear sus propios escenarios en Combate personalizado o enfrentarse a sus amigos en una variedad de modos competitivos cuando DRAGON BALL: Sparking! ZERO aterrice en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 14 de noviembre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Los jugadores tomarán parte en combates de 360 grados y a velocidades de vértigo, protagonizados por equipos de hasta cinco personajes de la historia de Dragon Ball. Esta entrega de la franquicia cuenta con el elenco más amplio hasta la fecha, con más de 180 personajes disponibles. Los jugadores podrán escenificar de nuevo momentos emblemáticos apabullando a sus oponentes con puñetazos, patadas, agarres y ataques a distancia, y cargarse de energía para activar el modo «Sparking!», que permite ejecutar los devastadores ataques característicos de cada personaje. Además, los jugadores podrán crear sus propios escenarios en Combate personalizado o enfrentarse a sus amigos en una variedad de modos competitivos cuando DRAGON BALL: Sparking! ZERO aterrice en Nintendo Switch 2 y el 14 de noviembre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Once Upon A KATAMARI. El Rey del Cosmos y su familia han destruido por accidente la Tierra, la Luna e innumerables estrellas que flotaban tranquilamente por el universo. Los jugadores viajarán por distintas eras, como el Jurásico, la Edad de Hielo y el Japón antiguo para recoger todo tipo de objetos haciendo rodar su katamari y así devolverle al firmamento su antiguo esplendor. La extravagante serie de juegos Katamari Damacy regresa con múltiples novedades, como escenarios, banda sonora, opciones de personalización, un modo multijugador para cuatro personas en el que se puede competir en línea o contra la CPU sin conexión ¡y un montón de cosas más! Once Upon A KATAMARI llegará a Nintendo Switch el 24 de octubre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

El Rey del Cosmos y su familia han destruido por accidente la Tierra, la Luna e innumerables estrellas que flotaban tranquilamente por el universo. Los jugadores viajarán por distintas eras, como el Jurásico, la Edad de Hielo y el Japón antiguo para recoger todo tipo de objetos haciendo rodar su katamari y así devolverle al firmamento su antiguo esplendor. La extravagante serie de juegos Katamari Damacy regresa con múltiples novedades, como escenarios, banda sonora, opciones de personalización, un modo multijugador para cuatro personas en el que se puede competir en línea o contra la CPU sin conexión ¡y un montón de cosas más! Once Upon A KATAMARI llegará a Nintendo Switch el 24 de octubre. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Yakuza Kiwami 2 y Yakuza Kiwami. Ha llegado el momento de sumergirse otra vez en los bajos fondos de Japón con el juego clásico de acción y lucha Yakuza Kiwami 2 para Nintendo Switch 2. Esta dramática aventura se ambienta en el distrito ficticio de Kamurocho, y los jugadores tendrán que dominar estilos de lucha únicos mientras viven historias repletas de amor, traición y combates muy cañeros. Además, Yakuza Kiwami, que se lanzó originalmente para Nintendo Switch, también estará disponible en Nintendo Switch 2. Contará con una frecuencia de imágenes y gráficos mejorados, entre otras cosas. Ambos títulos llegarán a Nintendo Switch 2 el 13 de noviembre, y los jugadores que ya tengan una copia de Yakuza Kiwami para Nintendo Switch podrán comprar el paquete de mejora para Nintendo Switch 2 a menor precio.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. Este juego de aventuras y plataformas en 3D es una versión modernizada, mejorada y optimizada de PAC-MAN WORLD 2. Los fantasmas se han colado en el Pac-pueblo y han robado la fruta dorada, liberando sin querer a Spooky, el poderoso rey fantasma. Para recuperar la preciada fruta, PAC-MAN tendrá que adentrarse en la PAC-LAND y poner freno al fantasmagórico caos que campa a sus anchas. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC se lanzará el 26 de septiembre para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Este juego de aventuras y plataformas en 3D es una versión modernizada, mejorada y optimizada de PAC-MAN WORLD 2. Los fantasmas se han colado en el Pac-pueblo y han robado la fruta dorada, liberando sin querer a Spooky, el poderoso rey fantasma. Para recuperar la preciada fruta, PAC-MAN tendrá que adentrarse en la PAC-LAND y poner freno al fantasmagórico caos que campa a sus anchas. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC se lanzará el 26 de septiembre para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition. Regresa el emblemático juego de rol que marcó época con su historia de ambición, traición y honor. Ahora cuenta con un doblaje íntegro al inglés, diversas mejoras de juego y gráficos optimizados. Los jugadores guiarán a su equipo en emocionantes combates en los que posicionarse estratégicamente y planear con antelación serán elementos clave para determinar el desenlace. Además, también podrán usar a su favor los distintos tipos de terreno de los campos de batalla modelados en 3D y modificar con tino el orden de los turnos para asegurarse la victoria. FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition llegará a Nintendo Switch 2 el 30 de septiembre; ese mismo día también se lanzará una versión para Nintendo Switch . Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Regresa el emblemático juego de rol que marcó época con su historia de ambición, traición y honor. Ahora cuenta con un doblaje íntegro al inglés, diversas mejoras de juego y gráficos optimizados. Los jugadores guiarán a su equipo en emocionantes combates en los que posicionarse estratégicamente y planear con antelación serán elementos clave para determinar el desenlace. Además, también podrán usar a su favor los distintos tipos de terreno de los campos de batalla modelados en 3D y modificar con tino el orden de los turnos para asegurarse la victoria. FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition llegará a Nintendo Switch 2 el 30 de septiembre; ese mismo día también se lanzará una versión para . Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Persona 3 Reload. La Hora Oscura desdibuja la línea entre lo normal y lo sobrenatural. Los jugadores podrán disfrutar de esta versión renovada del juego de rol que definió todo un género, en la que se pondrán en la piel de un estudiante de instituto que se ve envuelto en una inesperada aventura al adentrarse en la hora «oculta» que separa un día del otro. Por el día, estrecharán lazos con personajes que dejan huella y, por la noche, desencadenarán un poder increíble para arrojar luz sobre los misterios de la Hora Oscura y defender a sus amigos. Persona 3 Reload se lanzará el 23 de octubre para Nintendo Switch 2. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

La Hora Oscura desdibuja la línea entre lo normal y lo sobrenatural. Los jugadores podrán disfrutar de esta versión renovada del juego de rol que definió todo un género, en la que se pondrán en la piel de un estudiante de instituto que se ve envuelto en una inesperada aventura al adentrarse en la hora «oculta» que separa un día del otro. Por el día, estrecharán lazos con personajes que dejan huella y, por la noche, desencadenarán un poder increíble para arrojar luz sobre los misterios de la Hora Oscura y defender a sus amigos. Persona 3 Reload se lanzará el 23 de octubre para Nintendo Switch 2. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Hela. En esta aventura inspirada en el folclore escandinavo, los jugadores descubrirán un mundo hecho a mano a través de los ojos de un diminuto pero valiente ratón. Explorarán bosques mágicos y plácidos lagos, resolverán puzles y harán el bien en unas tierras donde se entrelazan historias conmovedoras y una naturaleza rebosante de belleza. Se podrá disfrutar de esta aventura no lineal de mundo abierto tanto en solitario como aunando fuerzas con amigos, ya sea mediante el juego cooperativo en línea o mediante la comunicación local en pantalla partida. Hela llegará a Nintendo Switch 2 en 2026.

Además de los juegos mencionados anteriormente, la presentación ha incluido una secuencia de vídeo en la que se han mostrado otros títulos que también están de camino a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, entre ellos:

Borderlands 4. En esta nueva entrega de la intensa y caótica serie de juegos de disparos, los jugadores viajarán al nuevo y peligroso planeta Kairos, donde se verán las caras con enemigos extravagantes y les echarán el guante a fabulosas riquezas. Se lanzará el 3 de octubre para Nintendo Switch 2. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

En esta nueva entrega de la intensa y caótica serie de juegos de disparos, los jugadores viajarán al nuevo y peligroso planeta Kairos, donde se verán las caras con enemigos extravagantes y les echarán el guante a fabulosas riquezas. Se lanzará el 3 de octubre para Nintendo Switch 2. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition. Los jugadores se verán envueltos en una batalla que abarca milenios enteros en este juego de rol no lineal. Además, las decisiones que tomen afectarán drásticamente al desarrollo de su aventura. Estará disponible para Nintendo Switch 2 a lo largo de hoy.

Los jugadores se verán envueltos en una batalla que abarca milenios enteros en este juego de rol no lineal. Además, las decisiones que tomen afectarán drásticamente al desarrollo de su aventura. Estará disponible para Nintendo Switch 2 a lo largo de hoy. Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland *7 . En compañía de Cogimyun, un nuevo personaje de Sanrio, los jugadores explorarán el maravilloso Wheatflour Wonderland para crear varitas mágicas, desentrañar la historia y darles mucho encanto a sus vidas. Este contenido descargable de Hello Kitty Island Adventure llegará a Nintendo Switch en otoño de 2025.

En compañía de Cogimyun, un nuevo personaje de Sanrio, los jugadores explorarán el maravilloso Wheatflour Wonderland para crear varitas mágicas, desentrañar la historia y darles mucho encanto a sus vidas. Este contenido descargable de Hello Kitty Island Adventure llegará a Nintendo Switch en otoño de 2025. SHINOBI: Art of Vengeance. Regresa el emblemático maestro de las artes ninja con un nuevo juego de acción y plataformas en 2D que cuenta con un estilo artístico dibujado a mano. Se lanzará para Nintendo Switch el 29 de agosto; además, a lo largo de hoy habrá disponible una versión de prueba gratuita en Nintendo eShop.

Regresa el emblemático maestro de las artes ninja con un nuevo juego de acción y plataformas en 2D que cuenta con un estilo artístico dibujado a mano. Se lanzará para Nintendo Switch el 29 de agosto; además, a lo largo de hoy habrá disponible una versión de prueba gratuita en Nintendo eShop. NBA BOUNCE. Los jugadores saltarán a la cancha para disputar partidos de 3 contra 3, darlo todo bajo presión, divertirse con las graciosas mascotas y alzarse con la victoria. Escalarán puestos desde novato a profesional en este juego de baloncesto al estilo de las recreativas, que estará disponible para Nintendo Switch a partir del 26 de septiembre.

Los jugadores saltarán a la cancha para disputar partidos de 3 contra 3, darlo todo bajo presión, divertirse con las graciosas mascotas y alzarse con la victoria. Escalarán puestos desde novato a profesional en este juego de baloncesto al estilo de las recreativas, que estará disponible para Nintendo Switch a partir del 26 de septiembre. Goodnight Universe. En esta emotiva aventura, los jugadores se podrán en la piel de un bebé de seis meses que desarrolla misteriosos poderes psíquicos. El juego llegará a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 11 de noviembre.

Más información:

https://www.nintendo.com/es-es

. Leer artículo completo en Frikipandi La presentación Nintendo Direct: Partner Showcase pone de relieve todas las oportunidades que ofrecen Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch para bailar hasta hartarse, explorar y mucho más