Algunos trucos para mejorar la gestión de archivos en Mac ¿Cómo recuperar archivos en Mac?

Hoy os dejamos algunos trucos en Mac para que le puedas sacar partido. Son algunos trucos para mejorar la gestión de archivos en Mac. Por ejemplo, ¿Cómo recuperar archivos en Mac?

La gestión de los archivos en los ordenadores de la marca de la manzana mordida que llevan macOS se hace por medio de Finder, una aplicación propia que en un principio no parece nada especial y que se comporta como cualquier administrador de los que vemos en Windows 10.

Pero la aplicación de administración de archivos que Apple ha instalado de forma nativa en macOS tiene mucho más que ofrecer que lo que se ve a simple vista.

Con los consejos que os vamos a dar tendréis una mejor experiencia con Finder. Hay van 7 muy buenos

1. ¿Cómo recuperar archivos en Mac?

Sobrescribir un archivo importante es la peor pesadilla de cualquiera que tenga un ordenador. Incluso cuando el Mac te advierte que el archivo con este nombre ya existe. Si lo has aceptado no desesperes macOS te permite «dar marcha atrás» con una herramienta incorporada llamada Time Machine

Cómo recuperar archivos usando el Time Machine Es fácil si lo tienes activo. Abre la carpeta donde se encontraba el archivo sobrescrito en el Finder. Luego selecciona Entrar en Time Machine en el menú Time Machine o haz clic en su icono en el Dock. Utiliza la flecha que apunta hacia arriba para revertir los cambios a un punto anterior a la sustitución del archivo y encuéntralo. Por último, da clic en Restaurar y selecciona el archivo que deseas conservar: el antiguo, el nuevo o ambos. seguro que te resulta útil.

Si has borrado, archivos eliminados aún se almacenan en tu Mac, incluso si vaciaste la Papelera de Reciclaje. Puedes usar programas del tipo Recoverit. Si no lo tienes, puedes usar el Terminal de Mac, puedes recuperar archivos eliminados de la papelera en Mac, a veces. Pero en términos generales, si los archivos eliminados se eliminan de la Papelera o la Papelera de Mac se vacía, sería muy difícil recuperarlos con la línea de comando. Prueba lo siguiente

Presiona CMD + barra espaciadora al mismo tiempo para iniciar Spotlight y escribe «Terminal». Escribe «cd. Trash» y luego presiona el botón de enter Ingresa «mv nombre-de-archivo/» y presiona «Return». (nombre-de-archivosignifica el nombre del archivo eliminado) Escribe Exit en la consola y ve a la ventana «Buscador». Ingresa el nombre del archivo eliminado y presiona «Return». Aparecerá el archivo eliminado. Selecciónalo y guárdalo en un lugar seguro.

2. ¿Cómo crear una carpeta nueva con archivos seleccionados en Mac?

Si tienes un montón de fotos o documentos que necesitan su propia carpeta, desde Finder se puede lograr de una manera sencilla y fácil. Lo normal sería crear una carpeta y arrastrar los archivos que queramos pero hay una forma mejor. Primero selecciona los archivos, luego mantenemos presionada la tecla Control y hacemos clic en cualquier archivo de los que hemos seleccionado o vamos hasta el menú Archivo. Y al final seleccionamos Nueva carpeta con selección. Ponemos el nombre y damos al Enter,¡. Así de fácil

3. ¿Cómo c ambiar de nombre varios archivos en Mac?

Puede darse el caso de tener que cambiar el nombre a varios archivos al mismo tiempo. No vale ir uno por uno. En Linux usariamos los comandos de archivos. Pero en Mac Primero selecciona los archivos, luego mantenemos presionada la tecla Control hacemos clic en cualquier archivo de los que hemos seleccionado o vamos hasta el menú Archivo.. Después elegimos la opción Cambiar nombre. Ahora seleccionamos el tipo de nombre entre Reemplazar texto, Agregar texto o Formato y finalmente completamos los campos y hacemos clic en Cambiar nombre.

4. Cambiar iconos de carpetas y archivos en Mac

Si lo que quieres es cambiar los iconos de un archivo o de una carpeta para localizarla rápido sobre los demás o para que lo puedas diferenciar, debes hacer llo siguiente:

Primero copiamos una imagen con el icono deseado o un elemento al portapapeles. Luego seleccionamos el archivo o carpeta que queremos cambiar. Pinchamos en el menú Archivo. Pulsamos en Obtener información.

Pulsamos en el icono en la ventana Obtener información. Y pegamos pulsando las teclas Cmd + V. En ese momento se debería cambiar la imagen que teníamos por la que hemos pegado. Aque es fácil.

5. Cortar archivos en Finder de Mac

Copiar Cmd + C y pegar Cmd + Opción + V es muy sencillo, pero el hecho de cortar o mover archivos puede ser más lioso. Eso sí, una vez que lo hagamos varias veces, ya no se nos va a olvidar. Es lo que sustituya al Contro+ C y Control + V de Windows.

Para mover archivos. Seleccionamos el archivo que queremos mover. Pulsamos Cmd + C. Vamos hasta la carpeta donde queremos moverlo y pulsamos Cmd + Opción + V.

6. ¿Cómo comprimir archivos en formato zip en Mac?

Puedes comprimir varios archivos a la vez. En Windows podemos usar herramientas como 7 Zip. En Mac si queremos que los ficheros ocupen menos almacenamiento, ya que varios se pueden comprimir en un archivo ZIP. La forma más sencilla es seleccionar los archivos que queramos comprimir. Buscamos el menú Archivo e inmediatamente podemos elegir la opción Comprimir.Los archivos comprimidos aparecerán como Archive.zip, nombre que podremos cambiar . Mac tiene incorporado la compresión.

7. Mostrar o ocultar extensiones de los archivos en Mac

Puede ser que en un momento dado necesitemos saber la extensión de una imagen, texto o un video. Gracias a Finder podemos hacer para que los archivos tengan o no su extensión visible. Abrimos Finder, después entramos en Preferencias y seguidamente en Avanzado. Luego lo único que tenemos que hacer es marcar o desmarcar la opción Mostrar todas las extensiones de nombre de archivo.

Algunos trucos para mejorar la gestión de archivos en Mac. Ahora que conoces estos trucos para mejorar la gestión de archivos en Mac, los puedes llevar a cabo y así tener una mayor fluidez dentro del ordenador y de Finder y sacarle mayor partido.