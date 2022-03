Día Mundial del Sueño – HUAWEI WATCH GT 3 te proporciona datos sobre tu sueño y te ayuda a dormir mejor

¿Problemas para conciliar el sueño? HUAWEI WATCH GT 3 te proporciona datos sobre tu sueño y te ayuda a dormir mejor

Los seres humanos pasamos alrededor de un tercio de nuestro tiempo diario durmiendo, pero ¿por qué necesitamos dormir? Aunque todavía hay muchas incógnitas sobre la finalidad del sueño, lo que sí que está claro es que la calidad de éste afecta directamente a nuestra salud. Cuando dormimos conservamos la energía de nuestro cuerpo y reducimos la necesidad calórica, dado que el metabolismo funciona a un ritmo más bajo. De hecho, según PubMed Central, ocho horas de sueño podrían ahorrar un 35% de energía respecto a la vigilia completa.

Sin embargo, debido al acelerado ritmo del día a día, la calidad y la duración del sueño pueden no llegar a ser óptimas del todo.

Con motivo del próximo Día Mundial del Sueño (viernes 18 de marzo), Huawei pone de relevancia la importancia de éste y recopila algunas herramientas útiles para mejorarlo, lo que a la larga se traducirá en una mejor salud tanto física como mental.

Comprende e identifica tus problemas de sueño

Los avances tecnológicos han permitido que la monitorización del sueño sea mucho más fácil que antes gracias a dispositivos como los smartwatches. Los wearables inteligentes de Huawei, como el HUAWEI WATCH GT 3, permiten monitorizar el estado del sueño de forma más precisa, ayudar a los usuarios a comprender mejor su propio estado del sueño, identificar problemas y buscar ayuda de instituciones médicas profesionales en el caso de que sea necesario. Este dispositivo está equipado con la tecnología de monitorización del sueño HUAWEI TruSleep™ 2.0, la cual ha sido investigada, desarrollada y optimizada durante cuatro años, y es actualmente la líder del sector basada en la luz infrarroja para monitorizar el sueño.

Si hablamos de la calidad del sueño es importante destacar los procesos que intervienen en el mismo. El proceso normal consta de dos períodos distintos: «Movimiento ocular rápido» (REM) y «Movimiento ocular no rápido» (NREM). El periodo de sueño no REM se divide a su vez en tres etapas, conocidas como N1, N2 y N3. La primera y segunda etapas del sueño no REM se consideran «sueño ligero», mientras que la tercera etapa se conoce como «sueño profundo». El sueño REM se suele denominar «sueño soñador», ya que es durante esta fase cuando solemos experimentar sueños. Cada una de estas fases (sueño ligero, sueño profundo y sueño soñador) tiene una función diferente, todas ellas indispensables.

HUAWEI WATCH GT 3 puede realizar la monitorización de todas estas fases del sueño, la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real y la evaluación de la calidad del sueño sin perturbarlo. También puede detectar automáticamente la duración del sueño del usuario y presentar su estructura completa (incluyendo el sueño ligero, el sueño profundo, el REM y la vigilia); identificar con precisión seis problemas típicos del sueño, como la dificultad para conciliarlo, el sueño ligero, el despertar fácil por la noche, el despertar precoz, los sueños múltiples y el hábito de sueño irregular; y, además, proporcionar cientos de sugerencias y servicios personalizados para mejorar su calidad de forma científica.

De cara a esta monitorización, es importante tener en cuenta que HUAWEI WATCH GT 3 46mm admite una duración de la batería de 14 días en modo inteligente, mientras que el HUAWEI WATCH GT 3 42mm ofrece una duración de la batería de 7 días en uso típico inteligente, lo que permite disfrutar de un seguimiento preciso del sueño.

Mejora el sueño y alivia el estrés con HUAWEI WATCH GT 3

Una vez obtenida la información sobre la calidad del sueño, el siguiente paso es mejorarlo y la forma más fácil de hacerlo es haciendo deporte.

Es sabido que el running es uno de los deportes más populares a nivel mundial, y HUAWEI WATCH GT 3 incorpora una función llamada AI Running Coach especializada en proporcionar planes de entrenamiento para todos los niveles de corredores. Después de completar el entrenamiento cada semana los usuarios pueden ver sus resultados, incluyendo el Índice de Capacidad de Correr (RAI), el VO2 máximo y otros indicadores en la aplicación HUAWEI Health para ayudar a entender mejor el progreso. Al mismo tiempo, HUAWEI Health combinada con la aplicación del plan de entrenamiento del usuario permite que se actualice regularmente la información sobre la condición física, los cambios en la potencia de carrera y el plan de entrenamiento.

Además, HUAWEI WATCH GT 3 incorpora más de 100 modos de entrenamiento, incluyendo 18 modos de entrenamiento profesional, 12 entrenamientos al aire libre y 6 entrenamientos en interiores.

Este Día Mundial del Sueño Huawei te invita a reflexionar sobre la actividad a la que dedicamos un tercio de nuestras vidas. Si quieres obtener más información y conocer en detalle todos los beneficios de HUAWEI WATCH GT 3, visita la siguiente web:

