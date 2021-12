Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sigue mostrando nuevos detalles

Square Enix Ltd., ha divulgado nuevos materiales e información, a través del blog oficial, de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN, el nuevo RPG de acción que está siendo desarrollado por Team NINJA de KOEI TECMO GAMES, que se lanzará el 18 de marzo de 2022 a PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de la Epic Games Store.

Entre los nuevos elementos ha ofrecido detalles de nuevos personajes protagonistas del juego, tales como Sofía, Astos y Tiamant, junto a escenas claves de su incidencia en la historia. Asimismo, ha puesto sobre la mesa datos del sistema de trabajos, entre los que se incluyen el de esgrimidor, brujo y luchador, al tiempo que ha ofrecido elementos gráficos de algunas de las localizaciones clave, como La Fortaleza del Oeste, la torre del Espejismo de Cristal y la Fortaleza Voladora.

https://square-enix-games.com/en_GB/news/stranger-of-paradise-final-fantasy-origin-sophia-tiamat

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN estará disponible para PS5, PS4 Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de la Epic Games Store el 18 de marzo de 2022. El juego ya se puede reservar. Más información: https://www.square-enix-games.com/sopffo