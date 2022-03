Construidos para durar más: Nokia G11 y G21 combaten la ansiedad frente a la batería baja y reciben el doble de actualizaciones de seguridad

Love it: Con una batería que funciona hasta tres días y el nuevo modo Super Battery Saver, exclusivo de HMD Global, disfruta de más tiempo de duración frente a la solución estándar de Android.

Trust it: El doble de actualizaciones de seguridad que la competencia para ayudar a mantener los datos importantes protegidos, además de un acceso gratuito de 30 días a ExpressVPN para conseguir mayor seguridad.

Keep it: Se desvela un nuevo diseño de teléfono Nokia para 2022, que marca la pauta de una nueva ola de dispositivos fiables y duraderos que se lanzarán a lo largo de este año.

HMD Global, the home of Nokia phones, anuncia hoy un par de nuevos y resistentes smartphones de la serie G de Nokia, Nokia G11 y Nokia G21. Los antiguos teléfonos Nokia eran famosos por la robusta duración de sus baterías, y nuestros nuevos y asequibles smartphones Android no son una excepción, que también cuentan con una impresionante duración de la batería de tres días y el nuevo modo Super Battery Saver, así como actualizaciones de seguridad líderes en su categoría.

Florian Seiche, consejero delegado de HMD Global: «Seguimos superando los límites en el segmento de la gama media proporcionando tecnología asequible, segura y competitiva para todos. Estoy encantado de presentar dos nuevos modelos de nuestra serie G, el Nokia G11 y el Nokia G21. Los dos dispositivos personifican las cualidades de durabilidad y larga duración de la batería por las que los teléfonos Nokia se hicieron famosos hace tantos años. Esto, combinado con lo mejor del software Android, y más actualizaciones de seguridad que la competencia dentro de esta categoría de precios, consolida nuestra visión para 2022 y más allá, ya que seguimos construyendo teléfonos que duran más tiempo».

Protección inigualable para tecnología móvil que dura más tiempo

El doble de actualizaciones de seguridad que la competencia para ayudar a mantener los datos importantes protegidos: el Nokia G11 y el Nokia G21 trabajarán sin problemas en segundo plano y sin que te des cuenta, para protegerte y que puedas seguir tu día sin preocupaciones.

La introducción del modo Mask en smartphones asequibles está disponible por primera vez en la serie G y garantiza que la comodidad del desbloqueo facial nunca se vea interrumpida. Podrás mantener tus datos a salvo con o sin mascarilla protectora.

Preparado para Android 12, para que siempre tengas acceso a las últimas funciones y disfrutes de un smartphone que puedas conservar durante más tiempo.

Con el apoyo de socios líderes del sector para ofrecer las mejores experiencias, Nokia G11 y Nokia G21 vienen precargados con Spotify y ExpressVPN. Spotify también ofrece a los propietarios de smartphones Nokia acceso a 70 millones de canciones y 3,2 millones de podcasts desde el momento en que lo saques de su caja. [ Para mejorar la privacidad y aumentar tu tranquilidad, ExpressVPN ya está disponible en todos los nuevos smartphones Nokia con una prueba gratuita de 30 días.

Batería de larga duración para estar conectado todo el día

La impresionante duración de la batería de tres días es perfecta para aquellos que quieren seguir con su día a día sin preocuparse por la cantidad de batería que les queda en el móvil. Tanto si se trata de capturar recuerdos con la familia como de ver tus programas favoritos, estar conectado todo el día es fácil con los nuevos Nokia G11 y Nokia G21.

Activa el nuevo modo Super Battery Saver para prolongar aún más la duración de la batería; incluso puedes elegir dónde se conseguir exactamente el ahorro de energía, para poder seguir accediendo a las funciones clave que necesites. Nokia G11 y Nokia G21 también permiten activar esta función en cualquier momento.

Respuesta rápida para aumentar la productividad

Al liberar la potencia de 90 Hz por primera vez en la serie G, la frecuencia de actualización mejorada hace que el desplazamiento y la escritura sean más fluidos, y también que las fotos se muestren de manera más nítida.

Fotografías impresionantes con el Nokia G21

Sus versátiles cámaras de triple lente equiparán a cualquiera para tomar fotografías de aspecto profesional, proporcionando hermosos detalles incluso con poca luz. En la parte delantera, la inteligencia artificial garantiza que tus selfies nocturnos tendrán la cantidad justa de luz y claridad. Además, con la Superresolución AI, los nuevos terminales elevan la calidad del zoom de tus fotos para obtener un resultado impactante.

Nuevo diseño, la misma durabilidad finlandesa

Con un diseño totalmente nuevo, Nokia G11 y Nokia G21 son más finos y ergonómicos. Fabricados en policarbonato resistente, su nuevo diseño hace honor a la durabilidad y a la excelencia nórdica que se espera de un teléfono Nokia, a la vez que aporta un aspecto renovado a la gama.

Además, para mayor tranquilidad, la funda transparente, disponible para ambos teléfonos, mostrará la belleza de tu dispositivo. Está fabricada con materiales reciclados y también puede reciclarse después de su uso.

Encuentra tu compañero de audio perfecto

Para que puedas elegir entre diferentes opciones, los nuevos auriculares vienen en versiones con cable e inalámbricas. Diseñados para una mayor comodidad, los Nokia Wireless Headphones (sin cable) y los Nokia Wired Headphones (con cable) ofrecen unos graves extra potentes gracias a sus controladores de 40 mm de alta calidad. Su diseño superligero cuenta con una suave almohadilla para la oreja y un brazo plegable para mayor comodidad y conveniencia. Las llamadas sencillas en modo manos libres y la compatibilidad con el asistente de voz inteligente hacen que la experiencia sea perfecta, tanto si trabajas como si pones a tope tus canciones favoritas.

Si los auriculares inalámbricos son el camino a seguir para ti, ten por seguro que los auriculares inalámbricos Nokia seguirán el ritmo de todos tus planes: disfruta de hasta 62 horas de escucha ininterrumpida con una sola carga.

Ofreciendo un sonido claro y un ajuste cómodo a un valor ultra alto, los nuevos Nokia Go Earbuds2 + son verdaderamente inalámbricos y vienen con cancelación de ruido ambiental (CRA) que elimina el ruido de fondo para ofrecer así una gran claridad de voz en las llamadas. La clasificación IPX4 significa que son resistentes al sudor y a las salpicaduras; combinados con una duración de 24 horas, te permitirán disfrutar de ellos incluso en los días más lluviosos. Vienen con un sencillo panel táctil para controlar el audio y Fast Pair para que pueda conectarse al instante a su dispositivo Android.

Ve un paso más allá con los nuevos Nokia Go Earbuds2 Pro: con el modo de juego y vídeo de baja latencia, podrás disfrutar de una experiencia multimedia envolvente sin retardo de audio.

Precios y disponibilidad