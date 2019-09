Resumen keynote de Apple. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPad,Apple Watch Series 5, Apple TV+ y Apple Arcade

Acaba uno de los eventos más importantes del año para Apple, donde la compañía pone encima de la mesa sus nuevos iPhone además de otras sorpresas. En este caso, las novedades más allá de los teléfonos ha sido un nuevo Apple Watch, un nuevo iPad y la actualización de los servicios de streaming de los que ya contamos incluso con fecha de salida y precio.

El evento en si mismo ha sido más corto de lo que esperábamos teniendo en cuenta la carga de rumores que tenemos desde principios de año.

Hora y media ha sido suficiente – eso sí – para que Tim Cook y su equipo nos sorprendiera con una nueva generación de teléfonos que demuestran que la innovación es también diseño interior: el nuevo chip A13 Bionic es tan potente y eficiente energéticamente que perfectamente podría estar ya en algún Mac.

iPhone 11 y iPhone 11 Pro.

Como novedades importantes, la nueva pantalla Super Retina XDR – según Apple de nivel profesional – la más brillante que ha tenido jamás un iPhone. Llega hasta los 1200 nits. El notch de esta generación sigue siendo grande. Retina Display de 6.1 pulgadas LCD/828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio.

Algunos detalles más: es IP68, permite sumergirlo hasta 4 metros de agua durante 30 minutos y Apple ha puesto especial hincapié en la resistencia de este nuevo modelo – incluso en el video promocional donde literalmente maltrataban en el día a día a un iPhone 11. El cual, por cierto, ha sido otra de las sorpresas del día al contar con cámara de gran angular, el mismo A13 Bionic que su hermano mayor, y con un precio de partida de 809€

Las cámaras son el gran protagonista durante la keynote que es donde tiene la batalla los smartphones. Nueva cámara con ultra gran angular, la interfaz te muestra lo que hay fuera del encuadre y te permite incluso fotografiarlo.Trasera: Dual de 12 MP f/1.8+ 12 MP f/2.4, (ultrawide) Frontal: 12 MP

Este sistema de triple cámara del PRO permite incluso que cada cámara grabe independientemente y luego mediante software elegir cual de ellas queremos usar en cada momento y doble cámara. Según Apple “un revolucio­nario sistema de triple cámara que multiplica las posibilidades de la forma más sencilla. Un salto sin precedentes en la autonomía. Un portento de chip que dobla la apuesta por el aprendizaje automático y redefine lo que es posible para un móvil. Ha habido otros iPhone, pero solo este se ha ganado el derecho a llamarse Pro”.

Equipada con un nuevo modo Noche, hacer fotos con poca luz ya no es hacer fotos a ciegas. El nuevo modo Noche se activa automáticamente para que consigas buenas imágenes en ambientes muy poco iluminados. El modo Retrato por su parte usa las dos lentes para crear nuevos tipos de retrato.

iPhone 11 Pro llega con un cargador rápido en la caja, aunque el iPhone 11 mantiene el cargador tradicional de 5W. En concreto, Apple ha incluido un cargador USB-C de 18W y un cable de USB-C a Lightning. A pesar de que el último iPad Pro cuenta con conector USB-C, la compañía sigue apostando un año más por el conector Lightning para los iPhone.

El iPhone 11 cargará un 50% de su batería en aproximadamente 30 minutos.

El iPhone 11 estrena tecnología de banda ultraancha. El nuevo chip U1 de Apple utiliza esta tecnología para la detección espacial, lo cual permite al terminal localizar con precisión otros dispositivos Apple que también tengan chip U1

Otra características de iPhone 11

WiFi 6: Con las redes wifi de sexta generación (802.11ax) podrás descargar contenido hasta un 38 % más rápido

Con las redes wifi de sexta generación (802.11ax) podrás descargar contenido hasta un 38 % más rápido LTE Gigabit Class : Hasta 30 bandas LTE para una mayor itinerancia en todo el mundo

: Hasta 30 bandas LTE para una mayor itinerancia en todo el mundo Audio Compartido : Podrás enlazar hasta dos pares de auriculares AirPods o Beats al móvil

: Podrás enlazar hasta dos pares de auriculares AirPods o Beats al móvil Doble SIM con eSIM: que te permite utilizar un número de teléfono para el trabajo y otro para llamadas personales

Precios iPhone 11 – iPhone 11 Pro – 11 Pro Max Capacidad iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone Pro Max 64 GB 809€ 1159€ 1259€ 256 GB 859€ 1329€ 1429€ 512 GB 979€ 1559€ 1659€

iPad 2019

Tim Cook hablaba de el iPad “básico” como uno de los dispositivos más vendidos y populares de la gama iPad, y por eso se ha saco de la manga una renovación del concepto que no cuenta con el diseño de bordes ligeros del iPad Pro de última generación – aunque sí que tiene influencias más que evidentes de justamente el iPad Pro anterior a ese.

El diseño exterior cuenta con una pantalla de 10,2 pulgadas y es compatible con el Apple Pencil 1, cuenta con chip A10 Fusion y el diseño reduce los bordes laterales (como el iPad Pro sin FaceID). Comienza a venderse desde 379€ y además, cuenta con Smart Keyboard con lo que se podrán utilizar teclados y accesorios que utilicen este conector.

Sin duda, el enfoque del dispositivo es la gente que no busca un Pro pero quiere una máquina moderna y eficiente.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5, con un nuevo modelo que en apariencia física es idéntico al anterior pero que cuenta con un diseño laminado de pantalla y un chip de eficiencia energética creado específicamente para el bajo consumo. ¿El resultado? Un nuevo reloj que permite tener la pantalla siempre encendida y aumenta ligeramente la duración de la batería con respecto al Series 4.

Apple Arcade

Apple Arcade estará disponible el próximo 30 de Septiembre por 4,99€ al mes con más de 100 nuevos juegos disponibles, mediante una prueba gratuita de mes para poder probar el servicio. En la keynote, hemos visto compañías de videojuegos de la talla de Konami o Capcom preparar exclusivas para la plataforma que nos hace pensar que la apuesta de Apple no sólo son los juegos Indie.

Apple TV+

Apple TV+ se lanza el próximo 1 de Noviembre en más de 100 países (España dentro de ellos) al increíble precio de 4,99€ – lo que convierte a la compañía en un nuevo y muy a tener en cuenta competidor dentro de la guerra contra Netflix pero sobre todo contra Disney.

La llegada del soporte de mandos de PS4 y Xbox va sin duda a potenciar esta nueva plataforma.

iOS 13, watchOS 6 y tvOS 13 llegarán el 19 de septiembre

Apple ha celebrado hoy su evento anual de presentación de nuevos iPhone, en el que la compañía ha presentado los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro / 11 Pro Max junto con un nuevo iPad de 10,2″ y el Apple Watch Series 5. Apple no hizo ninguna mención a la fecha de lanzamiento de las nuevas versiones de sus sistemas operativos, pero por suerte estas fechas han sido publicadas en la web de la firma. iOS 13, watchOS 6 y tvOS 13 llegarán a los dispositivos el 19 de septiembre con un montón de nuevas características, como el modo oscuro que tiñe la interfaz de negro para un uso más cómodo por la noche. Sin embargo, iPadOS no llegará hasta el 30 de septiembre. De hecho, es probable que llegue directamente iPadOS 13.1, ya que esa la fecha en la que Apple dijo que enviará iOS 13.1. La única fecha de lanzamiento que todavía no tenemos es la de macOS Catalina, que por el momento solo sabemos que llegará en octubre

Que no salio en la presentación que estaba en los rumores. El MacBook Pro, que parece quedará reservado para otro evento