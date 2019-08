WhatsApp prohibirá el uso a menores de 16 años. Esta medida, vigente a partir de la próxima actualización, se aplicará únicamente en Europa.

Esta novedad fue anunciada en abril del año pasado. WhatsApp no se puede utilizar con menos de 16 años, esto ya lo conocíamos desde hace un año, pero ahora la app pasa a la acción para impedir este uso de muchos niños.

Según WABetaInfo WhatsApp ahora se está poniendo seria con este problema, hasta el punto de que podría banear a los usuarios que no respeten las normas.

FROM NEW TERMS OF SERVICES:https://t.co/KvjzuAwtGc

Age. If you live in a country in the European Region, you must be at least 16 years old to use our Services…. If you live in any other country except those in the European Region, you must be at least 13 years old to use …

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 24, 2018