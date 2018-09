LG LANZA DOS VERSIONES MÁS ASEQUIBLES DE SU FLAGSHIP, LG G7THINQ

LG G7 One y LG G7 Fit ofrecerán características del smartphone estrella de la compañía, a un precio más asequible

LG prevé la llegada de LG G7 Fit a España en noviembre

Madrid, 30 de agosto de 2018 – LG también trae novedades en su división de móviles a IFA 2018. La compañía anuncia el lanzamiento de dos versiones más asequibles de su flagship, LG G7ThinQ, que ofrecerán características de gama alta para todos los bolsillos. LG G7 One y LG G7 Fit responden a la demanda de los consumidores de encontrar smartphones de alta calidad pero más accesibles económicamente. El reto es encontrar teléfonos móviles que ofrezcan el equilibrio perfecto entre precio y funcionalidad.

LG G7 Fit

LG G7 Fit cubre el hueco entre los smartphones de gama media y los flagship de LG. Con procesador Qualcomm Snapdragon 821, 4GB de memoria RAM y almacenamiento interno de 32GB o 64GB, LG G7 Fit incorpora una pantalla Super Bright Display LCD FullVision de 6.1” con resolución QHD+ (3120 x 1440), para ofrecer 1.000 nits de potencia lumínica. Al igual que LG G7ThinQ, LG G7 Fit ofrece características Premium como AI CAM, audio Hi-Fi Quad DAC de 32 bits, Boombox Speaker y sonido envolvente DTS:X 3D.

LG G7 One

LG G7 One, el primer smartphone con Android One de LG, une el saber hacer de la compañía en el área de la telefonía móvil con las últimas innovaciones del sistema operativo de Google. Diseñado para ser uno de los smartphones Android One más versátiles del mercado, LG G7 One incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 835, una memoria RAM de 4GB y 32GB de memoria interna. Ofrece la misma estética all-glass de LG G7ThinQ, con un marco de metal pulido para una apariencia delgada y ergonómica, que además cuenta con la Certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. La pantalla Super Bright Display QHD+ (3120 x 1440) de 6.1” ofrece una ratio de 19.5:9 FullVision.

LG G7 One incluye Android 8.1 Oreo y las apps esenciales del sistema operativo, para que los usuarios puedan tener una experiencia de usabilidad rápida y sencilla. El smartphoneoptimiza de manera automática la actividad de fondo para maximizar la vida de la batería y recibirá actualizaciones periódicas de seguridad, gracias a su Google Play Protect de serie.

Además, los usuarios podrán acceder a la experiencia de Inteligencia Artificial de Google Assistant simplemente pulsando un botón en uno de los lados del teléfono. LG G7 One incorpora también Google Lens, que permite agilizar la búsqueda de información gracias a la IA. Desde Google Assistant y Google Photos, los usuarios podrán buscar objetos, identificar texto, visitar páginas web, incluir información en sus contactos o añadir nuevos eventos a su calendario sin teclear una sola letra. AI CAM, el paquete de funciones de IA para cámaras de los smartphonesLG, también se añadirá a LG G7 One a través de una actualización de software este mismo año.

Cada vez más usuarios están usando sussmartphones como dispositivo principal para consumir contenido multimedia. LG G7 One es el compañero perfecto para ver películas y escuchar música, especialmente al reproducir su audio Hi-Fi Quad DAC de 32 bits en auriculares de alta calidad. Ofrece también sonido 3D virtual, con hasta 7.1 canales de audio con DTS:X. Para los que prefieren escuchar música sin auriculares, LG G7 One incorpora el único Boombox Speaker de LG, que utiliza el espacio interno del smartphonecomo caja de resonancia para ofrecer el doble de matices auditivos que un teléfono móvil convencional. Al colocarlo sobre una superficie sólida o una caja, la caja de resonancia actúa como un altavoz para amplificar los bajos.

“Tanto LG G7 One como LG G7 Fit están pensados para ampliar las opciones de nuestros usuarios, para que puedan escoger smartphones de calidad a un precio más asequible, sin renunciar a algunas características de los móviles de gama alta,” ha comentado Ha Jeung-Uk, Vicepresidente y Jefe de la unidad de Mobile Communications de LG Electronics. “A medida que el ecosistema de la telefonía madura no es suficiente con ofrecer smartphones premium y de gama media: hay una demanda creciente de modelos que estén a medio camino entre ambos”.

Los visitantes de IFA 2018 pueden ver de primera mano LG G7 One y LG G7 Fit en el stand de LG (Hall 18, Messe Berlin).

Disponibilidad y precio

LG G7 Fit llegará a España en noviembre a un PVPR de 499€.

Especificaciones técnicas LG G7 One:

Chip: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

Pantalla: 6.1” Super Bright Display QHD+ (3120×1440) FullVision (19.5:9)

Memoria: 4GB LPDDR4x RAM / 32GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (hasta 2TB)

Cámara:

Principal: 16MP ángulo estándar (F1.6 / 71°) Frontal: 8MP Gran Angular (F1.9 / 80°)



Batería: 3000mAh

OS: Android 8.1 Oreo (Android One)

Tamaño: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Peso: 156g

Red: LTE / 3G / 2G

Conectividad: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Tipo C 2.0 (compatible con 3.1)

Colores: Nuevo Aurora Black / Nuevo Moroccan Blue

Otros: AI CAM / Cámara Super Bright / Altavoz Boombox / Google Lens / Hi-Fi Quad DAC 32 bits / DTS:X 3D Surround Sound / Certificación IP68 Resistencia al agua y al polvo / HDR10 / Botón de Google Assistant / Reconocimiento Facial / Sensor de huella dactilar / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 / Certificación militar de resistencia MIL-STD 810G / Radio FM

Especificaciones técnicas LG G7 Fit:

Chip: Qualcomm® Snapdragon™ 821 Mobile Platform

Pantalla: 6.1” Super Bright Display QHD+ (3120 x 1440) FullVision (19.5:9)

Memoria:

LG G7+ Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (hasta 2TB) LG G7 Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 32GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (hasta 2TB)



Cámara:

Principal: 16MP ángulo estándar (F1.6 / 71°) Frontal: 8MP Gran Angular (F1.9 / 80°)