Los Sims 4 con los kits Estilo Mean Girls y Estilo Clueless

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Los Sims ha desvelado dos inminentes incorporaciones a su colección de kits: Estilo Mean Girls y Estilo Clueless, que estarán disponibles en Los Sims 4 el 27 de agosto para EA app, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.

El pack Estilo Mean Girls hace que todo sea superfabu con looks del año 2000 que convertirán a tus Sims en lo más de lo más. ¡Combina y conjunta prendas todo lo que quieras! Rompe corazones por los pasillos en minifalda y jersey a juego, arrasa en un concierto navideño con con gorrito festivo y todo, representa a los Mathletes con las chaquetas oficiales del equipo con cazadoras molonas o demuestra que eres la mamá más cool con un chándal de terciopelo. Si alguien se pone verde de envidia, ¡se siente! No puedes evitar ser superpopular.

¿Se te da faltal combinar ropa? ¡Uf, por favor! El pack Estilo Clueless te trae looks noventeros que harán rabiar de envidia a todo tu barrio. Inspirado en la moda inolvidable de la peli, esta colección está llena de outfits cargados de nostalgia y listos para vivir nuevas aventuras. Desde los icónicos conjuntos de cuadros de Cher a los looks de diario más chics, todos los atuendos te harán dejar huella allá donde vayas.Tops con capas, faldas con botones delanteros, ropa de deporte y el mono estilo Tai hacen que sea fácil mezclar, combinar y crear un estilo ganador, tanto si tu Sim va “de rolleo con la panda” como si prefiere ir en plan solitario.

Los kits Los Sims 4 Estilo Mean Girls y Estilo Clueless estarán disponibles el 27 de agosto de 2026 para PC y Mac® a través de EA app, Epic Games Store y Steam®, y los sistemas PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.