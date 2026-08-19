Los Sims 4 con los kits Estilo Mean Girls y Estilo Clueless



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Los Sims 4 con los kits Estilo Mean Girls y Estilo Clueless

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Los Sims ha desvelado dos inminentes incorporaciones a su colección de kits: Estilo Mean Girls y Estilo Clueless, que estarán disponibles en Los Sims 4 el 27 de agosto para EA app, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.

El pack Estilo Mean Girls hace que todo sea superfabu con looks del año 2000 que convertirán a tus Sims en lo más de lo más. ¡Combina y conjunta prendas todo lo que quieras! Rompe corazones por los pasillos en minifalda y jersey a juego, arrasa en un concierto navideño con con gorrito festivo y todo, representa a los Mathletes con las chaquetas oficiales del equipo con cazadoras molonas o demuestra que eres la mamá más cool con un chándal de terciopelo. Si alguien se pone verde de envidia, ¡se siente! No puedes evitar ser superpopular.
Los Sims 4 con los kits Estilo Mean Girls y Estilo Clueless
¿Se te da faltal combinar ropa? ¡Uf, por favor! El pack Estilo Clueless te trae looks noventeros que harán rabiar de envidia a todo tu barrio. Inspirado en la moda inolvidable de la peli, esta colección está llena de outfits cargados de nostalgia y listos para vivir nuevas aventuras. Desde los icónicos conjuntos de cuadros de Cher a los looks de diario más chics, todos los atuendos te harán dejar huella allá donde vayas.Tops con capas, faldas con botones delanteros, ropa de deporte y el mono estilo Tai hacen que sea fácil mezclar, combinar y crear un estilo ganador, tanto si tu Sim va “de rolleo con la panda” como si prefiere ir en plan solitario.
Los kits Los Sims 4 Estilo Mean Girls y Estilo Clueless estarán disponibles el 27 de agosto de 2026 para PC y Mac® a través de EA app, Epic Games Store y Steam®, y los sistemas PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.
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