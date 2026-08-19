Battlefield 6 x Top Gun ya disponible la prueba gratuita

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Hoy, Battlefield 6 ha lanzado la siguiente fase de la temporada 4 con el comienzo de su colaboración con Top Gun, una experiencia de crossover meticulosamente diseñada en conjunto con Paramount Games Studio como parte de la mayor actualización de la temporada 4. Ya disponible tanto en PC y consolas, la experiencia de Top Gun también coincide con una prueba gratuita que se celebra desde hoy hasta el 25 de agosto en todas las plataformas.

Tres personajes de Top Gun cobran vida en el juego, con las voces de sus intérpretes originales: Teniente Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), Teniente Robert “Bob” Floyd (Lewis Pullman), Almirante Solomon “Warlock” Bates (Charles Parnell), con aspectos de personaje y artículos estéticos inspirados en Top Gun disponibles en el juego.

Pilota el F-74A Seacat y el F/A-81F Super Spectre, únete con tu copiloto para dominar cada combate aéreo y lucha en el reimaginado mapa Isla Wake. También podrás enfrentarte a una misión de Desafío de solo cazas en Battlefield REDSEC, ambientada en una versión revisada de Arrecifes de Tsuru.