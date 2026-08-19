EA SPORTS FC™ 27 REVELA LAS VALORACIONES DE LOS MEJORES JUGADORES Y JUGADORAS DE LA PREMIER LEAGUE BARCLAYS WOMEN´S SUPER LEAGUE

El debate sobre el mejor fútbol del mundo regresa con EA SPORTS FC™ 27, que revela las valoraciones más altas de los jugadores y las jugadoras de Premier League y Barclays Women’s Super League basadas en datos reales y auténticos de partidos.
Ha llegado la semana de las valoraciones, y la comunidad futbolística ya está debatiendo las estadísticas y las posiciones de las mejores jugadoras del mundo. Hoy, EA SPORTS FC™ ha revelado las valoraciones de los jugadores y las jugadoras de Premier League y Barclays Women’s Super League, ofreciendo un primer vistazo al talento más destacado de la competición y a sus estadísticas en EA SPORTS FC™ 27.
|
RANK
|
NAME
|
MEDIA
|
POS
|
CLUB
|
1
|
Erling Haaland
|
91
|
ST
|
Manchester City
|
2
|
Bruno Miguel Borges Fernandes
|
89
|
CAM
|
Manchester United
|
3
|
Gianluigi Donnarumma
|
89
|
GK
|
Manchester City
|
4
|
Gabriel dos S. Magalhães
|
89
|
CB
|
Arsenal
|
5
|
Virgil van Dijk
|
88
|
CB
|
Liverpool
|
6
|
David Raya Martín
|
88
|
GK
|
Arsenal
|
7
|
Declan Rice
|
88
|
CDM
|
Arsenal
|
8
|
William Saliba
|
88
|
CB
|
Arsenal
|
9
|
Alisson Ramses Becker
|
87
|
GK
|
Liverpool
|
10
|
Rúben Santos Gato Alves Dias
|
87
|
CB
|
Manchester City
|
11
|
Bukayo Saka
|
87
|
RW
|
Arsenal
|
12
|
Martin Ødegaard
|
86
|
CM
|
Arsenal
|
13
|
Alexander Isak
|
86
|
ST
|
Liverpool
|
14
|
Dominik Szoboszlai
|
86
|
CAM
|
Liverpool
|
15
|
Viktor Gyökeres
|
86
|
ST
|
Arsenal
|
16
|
Enzo Fernández
|
86
|
CM
|
Chelsea
|
17
|
Bruno Guimarães Moura
|
86
|
CM
|
Arsenal
|
18
|
Rayan Cherki
|
86
|
RW
|
Manchester City
|
19
|
Moisés Caicedo
|
86
|
CDM
|
Chelsea
|
20
|
Florian Wirtz
|
86
|
CAM
|
Liverpool
|
21
|
Granit Xhaka
|
85
|
CDM
|
Sunderland
|
22
|
Antoine Semenyo
|
85
|
RW
|
Manchester City
|
23
|
Jordan Pickford
|
85
|
GK
|
Everton
|
24
|
Youri Tielemans
|
85
|
CM
|
Manchester United
|
25
|
Sandro Tonali
|
85
|
CDM
|
Spurs
|
26
|
Cole Palmer
|
85
|
CAM
|
Chelsea
|
RANK
|
NAME
|
MEDIA
|
POS
|
CLUB
|
1
|
Alexia Putellas Segura
|
91
|
CM
|
London City Lionesses
|
2
|
Khadija Shaw
|
90
|
ST
|
Manchester City
|
3
|
María Francesca Caldentey Oliver
|
89
|
CM
|
Arsenal
|
4
|
María Pilar León Cebrián
|
88
|
CB
|
London City Lionesses
|
5
|
Yui Hasegawa
|
88
|
CDM
|
Manchester City
|
6
|
Alessia Russo
|
88
|
ST
|
Arsenal
|
7
|
Kadidiatou Diani
|
87
|
RM
|
London City Lionesses
|
8
|
Vivianne Miedema
|
87
|
CAM
|
Manchester City
|
9
|
Ona Batlle Pascual
|
87
|
RB
|
Arsenal
|
10
|
Lauren Hemp
|
87
|
LM
|
Manchester City
|
11
|
Hannah Hampton
|
87
|
GK
|
Chelsea
|
12
|
Georgia Stanway
|
86
|
CDM
|
Arsenal
|
13
|
Chloe Kelly
|
86
|
RM
|
Arsenal
|
14
|
Katie McCabe
|
86
|
LB
|
Chelsea
|
15
|
Caitlin Foord
|
85
|
LM
|
Arsenal
|
16
|
Lucy Bronze
|
85
|
RB
|
Chelsea
|
17
|
Alex Greenwood
|
85
|
LB
|
Manchester City
|
18
|
Maya Le Tissier
|
85
|
CB
|
Manchester United
|
19
|
Ellie Carpenter
|
85
|
RB
|
Chelsea
|
20
|
Lauren James
|
85
|
LM
|
Chelsea
|
21
|
Lea Schüller
|
85
|
ST
|
Manchester United
|
22
|
Erin Cuthbert
|
85
|
CDM
|
Chelsea
|
23
|
Alyssa Thompson
|
85
|
LM
|
Chelsea
|
24
|
Chiamaka Nnadozie
|
85
|
GK
|
Brighton
|
25
|
Emily Fox
|
85
|
RB
|
Arsenal
|
26
|
Jess Park
|
85
|
RM
|
Manchester United
|
27
|
Kerstin Casparij
|
85
|
RB
|
Manchester City
Basadas en datos reales de partidos, experiencia futbolística y décadas de credibilidad, las valoraciones de EA SPORTS FC™ 27 reflejan a los jugadores y jugadoras más destacados del fútbol mundial, que ofrecen su máximo nivel sobre el terreno de juego. Con más de 21.000 jugadores y jugadoras, más de 800 clubes y selecciones nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, las valoraciones de EA SPORTS FC™ representan The World’s Game de forma auténtica.
La base de datos completa de artículos de EA SPORTS FC™ 27, que incluye las estadísticas de todos los jugadores y jugadoras de la Premier League & Barclays Women’s Super League estará disponible a partir del 21 de agosto a las 19:00 h CEST.
Como siempre, el debate está servido. La comunidad de FC y los propios futbolistas están invitados a compartir su opinión mientras siguen el lanzamiento de las Valoraciones de EA SPORTS FC™ 27 a través de los canales sociales de EA SPORTS FC™.
CALENDARIO DE REVELACIÓN DE LAS VALORACIONES DE EA SPORTS FC™ 27
Miércoles, 19 de agosto:
- Serie A – 15:00 CEST
- Liga F – 17:00 CEST
- LALIGA EA SPORTS – 19:00 CEST
- SPL – 21:00 CEST
Jueves, 20 de agosto:
- D1 Arkema – 15:00 CEST
- Ligue 1 – 17:00 CEST
- NWSL – 19:00 CEST
- MLS – 21:00 CEST
- Liga MX – 23:00 CEST
Viernes, 21 de agosto:
- Süper Lig – 17:00 CEST
- Base de datos completa de Artículos Base sin PlayStyles – 19:00 CEST
Jueves, 10 de septiembre:
- Base de datos completa de Artículos Base, actualizada tras el cierre del mercado internacional de fichajes, con PlayStyles
RESERVA EA SPORTS FC™ 27 HOY
Ya puedes reservar EA SPORTS FC™ 27, que se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC™ 27 estará disponible en todo el mundo el 25 de septiembre de 2026, con acceso anticipado a Ultimate Edition y Ultimate Plus Edition a partir del 18 de septiembre de 2026.*
Los fans también podrán conseguir un Artículo de jugador ICON Internacional de 85+ OVR intransferible para Football Ultimate Team™ de EA SPORTS FC™ 27 al reservar Ultimate Edition o Ultimate Plus Edition antes del 31 de agosto de 2026.
Para obtener más información sobre EA SPORTS FC™ 27, visita ea.com/fc27. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC™ 27 REVELA LAS VALORACIONES DE LOS MEJORES JUGADORES Y JUGADORAS DE LA PREMIER LEAGUE BARCLAYS WOMEN´S SUPER LEAGUE.