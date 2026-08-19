EA SPORTS FC™ 27 REVELA LAS VALORACIONES DE LOS MEJORES JUGADORES Y JUGADORAS DE LA PREMIER LEAGUE BARCLAYS WOMEN´S SUPER LEAGUE



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


EA SPORTS FC™ 27 REVELA LAS VALORACIONES DE LOS MEJORES JUGADORES Y JUGADORAS DE LA PREMIER LEAGUE BARCLAYS WOMEN´S SUPER LEAGUE

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El debate sobre el mejor fútbol del mundo regresa con EA SPORTS FC™ 27, que revela las valoraciones más altas de los jugadores y las jugadoras de Premier League y Barclays Women’s Super League basadas en datos reales y auténticos de partidos.

Ha llegado la semana de las valoraciones, y la comunidad futbolística ya está debatiendo las estadísticas y las posiciones de las mejores jugadoras del mundo. Hoy, EA SPORTS FC™ ha revelado las valoraciones de los jugadores y las jugadoras de Premier League y Barclays Women’s Super Leagueofreciendo un primer vistazo al talento más destacado de la competición y a sus estadísticas en EA SPORTS FC™ 27.

RANK

NAME

MEDIA

POS

CLUB

1

Erling Haaland

91

ST

Manchester City

2

Bruno Miguel Borges Fernandes

89

CAM

Manchester United

3

Gianluigi Donnarumma

89

GK

Manchester City

4

Gabriel dos S. Magalhães

89

CB

Arsenal

5

Virgil van Dijk

88

CB

Liverpool

6

David Raya Martín

88

GK

Arsenal

7

Declan Rice

88

CDM

Arsenal

8

William Saliba

88

CB

Arsenal

9

Alisson Ramses Becker

87

GK

Liverpool

10

Rúben Santos Gato Alves Dias

87

CB

Manchester City

11

Bukayo Saka

87

RW

Arsenal

12

Martin Ødegaard

86

CM

Arsenal

13

Alexander Isak

86

ST

Liverpool

14

Dominik Szoboszlai

86

CAM

Liverpool

15

Viktor Gyökeres

86

ST

Arsenal

16

Enzo Fernández

86

CM

Chelsea

17

Bruno Guimarães Moura

86

CM

Arsenal

18

Rayan Cherki

86

RW

Manchester City

19

Moisés Caicedo

86

CDM

Chelsea

20

Florian Wirtz

86

CAM

Liverpool

21

Granit Xhaka

85

CDM

Sunderland

22

Antoine Semenyo

85

RW

Manchester City

23

Jordan Pickford

85

GK

Everton

24

Youri Tielemans

85

CM

Manchester United

25

Sandro Tonali

85

CDM

Spurs

26

Cole Palmer

85

CAM

Chelsea

 

RANK

NAME

MEDIA

POS

CLUB

1

Alexia Putellas Segura

91

CM

London City Lionesses

2

Khadija Shaw

90

ST

Manchester City

3

María Francesca Caldentey Oliver

89

CM

Arsenal

4

María Pilar León Cebrián

88

CB

London City Lionesses

5

Yui Hasegawa

88

CDM

Manchester City

6

Alessia Russo

88

ST

Arsenal

7

Kadidiatou Diani

87

RM

London City Lionesses

8

Vivianne Miedema

87

CAM

Manchester City

9

Ona Batlle Pascual

87

RB

Arsenal

10

Lauren Hemp

87

LM

Manchester City

11

Hannah Hampton

87

GK

Chelsea

12

Georgia Stanway

86

CDM

Arsenal

13

Chloe Kelly

86

RM

Arsenal

14

Katie McCabe

86

LB

Chelsea

15

Caitlin Foord

85

LM

Arsenal

16

Lucy Bronze

85

RB

Chelsea

17

Alex Greenwood

85

LB

Manchester City

18

Maya Le Tissier

85

CB

Manchester United

19

Ellie Carpenter

85

RB

Chelsea

20

Lauren James

85

LM

Chelsea

21

Lea Schüller

85

ST

Manchester United

22

Erin Cuthbert

85

CDM

Chelsea

23

Alyssa Thompson

85

LM

Chelsea

24

Chiamaka Nnadozie

85

GK

Brighton

25

Emily Fox

85

RB

Arsenal

26

Jess Park

85

RM

Manchester United

27

Kerstin Casparij

85

RB

Manchester City

 

Basadas en datos reales de partidos, experiencia futbolística y décadas de credibilidad, las valoraciones de EA SPORTS FC™ 27 reflejan a los jugadores y jugadoras más destacados del fútbol mundial, que ofrecen su máximo nivel sobre el terreno de juego. Con más de 21.000 jugadores y jugadoras, más de 800 clubes y selecciones nacionales140 estadios y más de 35 ligas, las valoraciones de EA SPORTS FC™ representan The World’s Game de forma auténtica.

La base de datos completa de artículos de EA SPORTS FC™ 27, que incluye las estadísticas de todos los jugadores y jugadoras de la Premier League & Barclays Women’s Super League estará disponible a partir del 21 de agosto a las 19:00 h CEST.

Como siempre, el debate está servido. La comunidad de FC y los propios futbolistas están invitados a compartir su opinión mientras siguen el lanzamiento de las Valoraciones de EA SPORTS FC™ 27 a través de los canales sociales de EA SPORTS FC™.

CALENDARIO DE REVELACIÓN DE LAS VALORACIONES DE EA SPORTS FC™ 27

Miércoles, 19 de agosto:

  • Serie A – 15:00 CEST
  • Liga F – 17:00 CEST
  • LALIGA EA SPORTS – 19:00 CEST
  • SPL – 21:00 CEST

 

Jueves, 20 de agosto:

  • D1 Arkema – 15:00 CEST
  • Ligue 1 – 17:00 CEST
  • NWSL – 19:00 CEST
  • MLS – 21:00 CEST
  • Liga MX – 23:00 CEST

 

Viernes, 21 de agosto:

  • Süper Lig – 17:00 CEST
  • Base de datos completa de Artículos Base sin PlayStyles – 19:00 CEST

Jueves, 10 de septiembre:

  • Base de datos completa de Artículos Base, actualizada tras el cierre del mercado internacional de fichajes, con PlayStyles

RESERVA EA SPORTS FC™ 27 HOY

Ya puedes reservar EA SPORTS FC™ 27, que se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC™ 27 estará disponible en todo el mundo el 25 de septiembre de 2026, con acceso anticipado a Ultimate Edition y Ultimate Plus Edition a partir del 18 de septiembre de 2026.*

Los fans también podrán conseguir un Artículo de jugador ICON Internacional de 85+ OVR intransferible para Football Ultimate Team™ de EA SPORTS FC™ 27 al reservar Ultimate Edition o Ultimate Plus Edition antes del 31 de agosto de 2026.

Para obtener más información sobre EA SPORTS FC™ 27, visita  ea.com/fc27

. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC™ 27 REVELA LAS VALORACIONES DE LOS MEJORES JUGADORES Y JUGADORAS DE LA PREMIER LEAGUE BARCLAYS WOMEN´S SUPER LEAGUE.
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