La Gen Z llenará el Pabellón Olímpico de Badalona para ver a sus héroes de los eSports: España acoge por primera vez la gran final europea de eSports VALORANT con la actuación estrella de Mushkaa

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Del 28 al 30 de agosto, Barcelona se convertirá en el epicentro del entretenimiento digital con las finales de la liga europea del videojuego del momento, que prevén llenar el Olímpic Arena de Badalona con miles de aficionados llegados de toda Europa.

La estrella catalana Mushkaa ofrecerá un show en directo durante el evento, donde estrenará su remix oficial en español y catalán del himno del torneo.

Mucho más que competición: El evento contará con una espectacular Fan Zone repleta de actividades, experiencias inmersivas y puntos de encuentro para todos los públicos.

El Pabellón Olímpico de Badalona acoge por primera vez la gran final europea de eSports VALORANT con la actuación estrella de Mushkaa

Ya hay plan estrella para despedir el mes de agosto en Barcelona. Del viernes 28 al domingo 30 de agosto de 2026, el histórico Pabellón Olímpico de Badalona (Olímpic Arena) abre sus puertas para albergar la fase final del VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA, el campeonato oficial del videojuego táctico que causa furor entre la Generación Z.

Es la primera vez en la historia que España recibe la final de este circuito europeo, desplazando la sede desde Berlín a la capital catalana. El recinto, mítico templo deportivo que acogió el baloncesto en los Juegos Olímpicos de 1992, volverá a colgar el cartel de completo para transformar la adrenalina de los deportes tradicionales en la de los deportes electrónicos (eSports).

Música en directo: El show de Mushkaa

El punto álgido del espectáculo tendrá acento local. La cantante catalana Mushkaa, consolidada como uno de los grandes referentes de la música urbana actual tras llenar recintos como el Sant Jordi Club o triunfar en el Sónar, pondrá la banda sonora a la gran final.

La artista presentará por primera vez en directo «Villain», el himno global del videojuego que ha reescrito e interpretado en español y catalán en colaboración con la desarrolladora Riot Games, fusionando el pop urbano y la cultura catalana con un espectáculo de escala internacional.

Una experiencia completa: Fan Zone y ambiente festivo

Pensado tanto para los apasionados de los videojuegos como para quienes buscan una experiencia de ocio diferente y vibrante, el evento ofrecerá:

🎮 Fan Zone exclusiva: Espacios interactivos alrededor del pabellón donde los asistentes podrán participar en actividades, conocer a creadores de contenido y probar experiencias inmersivas.

Espacios interactivos alrededor del pabellón donde los asistentes podrán participar en actividades, conocer a creadores de contenido y probar experiencias inmersivas. 🇪🇺 Ambiente internacional: Miles de seguidores procedentes de diversos países de Europa se darán cita en la ciudad para animar a sus equipos en un ambiente festivo y familiar.

Miles de seguidores procedentes de diversos países de Europa se darán cita en la ciudad para animar a sus equipos en un ambiente festivo y familiar. 🏆 La gran final: Los mejores equipos de eSports del continente competirán sobre un escenario principal gigante con tecnología audiovisual de última generación.

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