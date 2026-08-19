Diseñado para profesionales. Razer Viper V4 Pro Esports Green Edition

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DISEÑADO PARA PROFESIONALES. HECHO PARA CAMPEONES: EL RAZER VIPER V4 PRO LLEGA EN COLOR ESPORTS GREEN

La misma forma en la que confían los campeones. La misma velocidad y precisión de nivel profesional. Ahora con el acabado Esports Green, el color sinónimo del legado competitivo de Razer





IRVINE, CALIFORNIA, a 19 de Agosto de 2026 – Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el ratón Viper V4 Pro Esports Green Edition, la incorporación más reciente a su colección Esports Green, que se lanza en exclusiva en Razer.com y en tiendas RazerStore seleccionadas.

La colección Esports Green se creó para celebrar la identidad de Razer y su legado perdurable en los deportes electrónicos profesionales. Resulta natural que el Viper V4 Pro, el ratón más reciente de Razer dedicado para la competición, se una a la gama de productos competitivos de mayor confianza de la marca (que incluye el DeathAdder V4 Pro, el Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz, el BlackShark V3 Pro y otros), todos ellos en color Esports Green.

Diseñado para un rendimiento de élite, el Viper V4 Pro cuenta con el respaldo de Faker —seis veces campeón mundial de League of Legends— y ahora es utilizado por más campeones. Con su nuevo acabado en verde «Esports Green», el ratón para esports más avanzado de Razer luce el color que se ha convertido en sinónimo del legado de excelencia de la marca.

El Color de los Campeones

Diseñado para los niveles más altos de competición, el Razer Viper V4 Pro ya cuenta con la confianza de jugadores de élite de esports y es actualmente el ratón gaming más utilizado en el ámbito competitivo de VALORANT. Tres de cada diez jugadores registrados en Prosettings.net, sección VALORANT, usan un Razer Viper, y casi la mitad usan un ratón Razer. Esa confianza se ha traducido en actuaciones legendarias y victorias en torneos profesionales de juegos como VALORANT, Counter-Strike 2, League of Legends y Rainbow Six Siege, estableciendo el estándar que la Esports Green Collection fue creada para representar.

El Esports Green es el tono que eligen los jugadores cuando hay que escalar puestos en la clasificación, ganar una partida o salir a un escenario. Dondequiera que se compita en videojuegos, el Esports Green está presente.

Trasladar con fidelidad ese característico verde Pantone 802C a las superficies del Viper V4, diseñadas con ingeniería de precisión, requirió el mismo riguroso proceso de calibración de materiales empleado en toda la colección Esports Green. El resultado es un acabado que se identifica inequívocamente como Razer en cualquier escenario y bajo cualquier iluminación: el mismo verde que los jugadores llevan reconociendo a lo largo de dos décadas de competición.

Rendimiento de nueva generación, ahora en verde Esports.

Con la confianza de los mejores jugadores competitivos, la Viper V4 Pro Esports Green Edition ofrece una precisión y rendimiento de nivel profesional. Esta velocidad, precisión y desempeño, ha cosechado un amplio reconocimiento y numerosos galardones en el sector.

Diseñado para los campeones. El Viper V4 Pro Esports Green Edition cuenta con:

Diseño ultraligero de 52 gramos: Más ligero que nunca. Este ratón ultraligero de alto rendimiento es más ligero que el de la generación anterior, a la vez que mantiene un equilibrio y una agilidad impecables gracias a avanzadas optimizaciones mecánicas y estructurales.

Razer™ HyperSpeed ​​Wireless Gen-2: Ofrece una velocidad y fiabilidad líderes en el sector. Ahora es más de un 60% más eficiente energéticamente, con una tasa de sondeo real de 8000 Hz y una latencia un 55% inferior a la de las generaciones anteriores.

Razer™ Optical Scroll Wheel: Sin desplazamientos accidentales y con precisión de nivel profesional. Más precisa y duradera que las variantes mecánicas, ofrece un seguimiento de nivel profesional y la respuesta táctil esencial para juegos de alta precisión.

Sensor óptico Razer™ Focus Pro 50K de 3ª generación: Precisión de siguiente nivel. Mejorado con 50.000 DPI, 930 IPS y 90 G para una exactitud infalible, además de Frame Sync para una transmisión de datos sincronizada al instante.

Hasta 180 horas de autonomía: Supera a la competencia. Disfruta de hasta 180 horas de juego de alto rendimiento a 1000 Hz, o 45 horas a 8000 Hz.

Switches ópticos para ratón Razer™ de 4.ª generación: Durabilidad, respuesta táctil y velocidad de primer nivel. Un mecanismo de clic rediseñado ofrece una impresionante vida útil de más de 100 millones de clics y una sensación táctil enormemente mejorada: switches nítidos y con gran capacidad de respuesta, rediseñados por completo desde cero.

Más que una nueva combinación de colores, la Viper V4 Pro Esports Green Edition representa el siguiente capítulo de una colección inspirada en los campeones que han marcado la historia de los esports y en los jugadores que aspiran a seguir sus pasos. Utilizada en los escenarios más importantes del mundo y diseñada para quienes luchan por llegar a ellos, encarna una trayectoria compartida impulsada por la pasión, la perseverancia y la búsqueda de la grandeza.

A medida que los esports siguen creciendo, Razer mantiene su compromiso de equipar a la próxima generación de jugadores con periféricos que reflejen su ambición y su afán de victoria. El escenario está listo, el color es el verde y la competición comienza ahora.

Para más información del Viper V4 Pro Esports Green Edition, visite la web https://rzr.to/viper-v4-pro .

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Viper V4 Pro Esports Green Edition

189.99€ PVP Recomendado

Disponible exclusivamente en Razer.com y tiendas RazerStores