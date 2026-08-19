Descubre las características de The Blood of Dawnwalker antes de su lanzamiento en un nuevo tráiler de juego

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A menos de un mes de que los jugadores se adentren en el mundo abierto de fantasía oscura de The Blood of Dawnwalker, la desarrolladora Rebel Wolves ha presentado un nuevo tráiler en el que se muestran las principales características del juego. Ambientado en la traicionera tierra de valle de Sangora, el juego sigue las andanzas de Coen, que vive como humano de día y como vampiro de noche, combinando la jugabilidad de un RPG de acción con una naturaleza dual única que constituye el núcleo de la historia.

Desde los personajes hasta la mecánica del juego, el tráiler ofrece toda la información que los jugadores necesitan saber. Comienza presentando a los Vrakhiris, los vampiros que gobiernan la región, lo que permite a los jugadores conocer más de cerca a su enemigo antes de centrarse en Coen, el protagonista del juego. El tráiler explora la dualidad de su naturaleza, que se refleja en la propia jugabilidad y ofrece diferentes estilos de juego y oportunidades en función de la hora del día.