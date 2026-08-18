Village in the Shade llegará a Switch 2, Switch, PlayStation 5 y PC el 27 de octubre



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Village in the Shade llegará a Switch 2, Switch, PlayStation 5 y PC el 27 de octubre

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NIS America, Inc. se complace en anunciar que Village in the Shade llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC el 27 de octubre. ¡Este espeluznante simulador de granja hará su debut justo a tiempo para Halloween!

¡Mira aquí el tráiler de la fecha de lanzamiento!

Bienvenido a Kagatsu, un pueblo de montaña japonés lleno de secretos. En este nuevo simulador de granja pintado a mano, plantarás cultivos, personalizarás tu granja y entablarás amistad con un elenco de personajes intrigantes.

Relájate junto al arroyo, contempla los cerezos en flor con tus vecinos o da un paseo por el pueblo. Con tantas formas de relajarte, seguro que te sentirás como en casa.

Solo asegúrate de seguir unas sencillas reglas: no hables con extraños, no salgas del pueblo y, hagas lo que hagas, no salgas por la noche.

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