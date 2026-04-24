Diablo IV: Lord of Hatred | Secuencia de vídeo inicial, colaboración musical de KoЯn y mucho más conforme se acerca el día del juicio

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Diablo IV: Lord of Hatred | Secuencia de vídeo inicial, colaboración musical de KoЯn y mucho más conforme se acerca el día del juicio

Hoy, Blizzard Entertainment ha adelantado una serie de momentos importantes de Diablo IV: Lord of Hatred antes de su estreno mundial el 28 de abril de 2026.

LA HISTORIA | Estreno de la secuencia de vídeo inicial

La secuencia de vídeo inicial, introductoria del capítulo de Diablo IV más oscuro hasta la fecha, muestra a los jugadores las consecuencias cada vez más graves de la corrupción de Mefisto mientras Neyrelle se enfrenta al mismísimo Señor del Odio.

No te pierdas la secuencia completa aquí.

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE LA EXPERIENCIA DE JUEGO | Directo de informe de desarrollo

El equipo de Diablo IV ha hablado de todo lo que hay que saber antes del estreno de Lord of Hatred en el directo de hoy y ha analizado detalladamente las características de la expansión, el desafío de yelmos de la comunidad, y mucho más.

Aquí puedes ver el directo de informe de desarrollo de Lord of Hatred. Para saber más, echa un vistazo al blog.

DESCARGA ANTICIPADA | ¡Empieza mañana!

La descarga anticipada empieza el 24 de abril a la 01:00 CEST en Battle.net, Xbox y PlayStation.

La descarga anticipada empieza el en Battle.net, Xbox y PlayStation. «REWARD THE SCARS» | Tema original de Diablo IV x KoЯn

Por primera vez en cuatro años, KoЯn ha lanzado un tema original llamado «Reward the Scars» para Lord of Hatred inspirado en la expansión. La canción ya está disponible en todas las principales plataformas de streaming. Escucha el tema aquí. No te pierdas el videoclip que se estrenará el 27 de abril a las 19:00 CEST.

Por primera vez en cuatro años, KoЯn ha lanzado un tema original llamado para Lord of Hatred inspirado en la expansión. La canción ya está disponible en todas las principales plataformas de streaming. Escucha el tema aquí. GUITARRAS JACKSON | Una alianza forjada en el infierno

Diablo trasciende la pantalla con la colaboración de Blizzard con guitarras Jackson para presentar la X Series Limited Edition Diablo IV Kelly HT, una guitarra eléctrica prémium con un diseño inspirado en Mefisto y componentes de Jackson de la máxima calidad. La guitarra ya se puede reservar.