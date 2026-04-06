Se ha presentado el tráiler con la historia de Echoes of Aincrad junto con el nuevo modo SWORD ART ONLINE Fractured Daydream

¡Los jugadores pueden convertirse en los protagonistas de su propia aventura en Echoes of Aincrad, el próximo juego de la franquicia SWORD ART ONLINE! El recién revelado tráiler de la historia presenta a los jugadores la premisa central de Echoes of Aincrad. Miles de jugadores se conectan al primer VRMMORPG de inmersión total del mundo, solo para descubrir que están atrapados en su interior. El tráiler lleva a los fans a través del momento en que se revela esta verdad, el pánico que sigue y la dura regla que define su realidad.
Destaca los primeros días de supervivencia dentro de Aincrad, mostrando cómo los jugadores forman equipos, confían en los beta testers para que les guíen y recopilan información para enfrentarse a los peligros de cada piso.
Echoes of Aincrad ya está disponible para reservar y saldrá a la venta el 10 de julio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. SWORD ART ONLINE Fractured Daydream está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch.