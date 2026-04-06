Se ha presentado el tráiler con la historia de Echoes of Aincrad junto con el nuevo modo SWORD ART ONLINE Fractured Daydream

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¡Los jugadores pueden convertirse en los protagonistas de su propia aventura en Echoes of Aincrad, el próximo juego de la franquicia SWORD ART ONLINE! El recién revelado tráiler de la historia presenta a los jugadores la premisa central de Echoes of Aincrad. Miles de jugadores se conectan al primer VRMMORPG de inmersión total del mundo, solo para descubrir que están atrapados en su interior. El tráiler lleva a los fans a través del momento en que se revela esta verdad, el pánico que sigue y la dura regla que define su realidad.

Destaca los primeros días de supervivencia dentro de Aincrad, mostrando cómo los jugadores forman equipos, confían en los beta testers para que les guíen y recopilan información para enfrentarse a los peligros de cada piso.

Al tiempo que se presentaba el tráiler de la historia de Echoes of Aincrad, SWORD ART ONLINE celebró el hito de convertirse en una franquicia con 10 millones de unidades vendidas mediante una retransmisión en directo especial el 26 de marzo de 2026, y sigue evolucionando con la introducción del modo para un jugador en SWORD ART ONLINE Fractured Daydream.

El juego ofrece una historia original que combina los escenarios de la tercera temporada del anime, la película y GGO, creando un crossover único en el que se entrecruzan personajes de todos los mundos y líneas temporales.

Vídeo sobre el modo para un jugador de SWORD ART ONLINE Fractured Daydream.