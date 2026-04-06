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Resident Evil, Resident Evil 2, y Resident Evil 3: Nemesis ya están disponibles en Steam

Breath of Fire IV también se estrena en Steam

Prepárate para revivir tres grandes clásicos del survival horror, con el estreno en Steam de Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3: Nemesis. Sumándose a estos queridos títulos también se estrena el juego de rol clásico Breath of Fire™ IV. Los cuatro títulos tendrán un descuento limitado del 50% válido hasta el miércoles 15 de abril a las 19:00 CEST.

Consulta las páginas Steam de cada uno de los títulos que tienes a continuación:

Lanzado originalmente en 1996, el aclamado Resident Evil fue el precursor de una franquicia que ha vendido más de 183 millones de unidades. A lo largo de las tres primeras entregas de la serie, podrás jugar con personajes tan icónicos como Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine y Claire Redfield mientras resuelves puzles, desactivas trampas, descubres misterios y te enfrentas a criaturas y enemigos poderosos como Nemesis, Mr. X, los legendarios lickers y más.

Y para los fans de los juegos de aventuras RPG, Breath of Fire IV, la cuarta entrega de la serie clásica sigue las aventuras de Ryu mientras se une a otros guerreros para detener a un emperador inmortal y salvar el mundo.

Las versiones de Steam de cada juego conservan las experiencias originales e incluyen mejoras compatibles con los sistemas operativos y mandos actuales.