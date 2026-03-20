Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos un videojuego especial. Voidwrought Edición Especial aterriza en PlayStation 5 y Nintendo Switch para pasar un rato divertido.

Ya disponible tanto la Edición Coleccionista como la Edición Física, ambas cargadas de contenido exclusivo

La editora SelectaPlay se ha aliado con el estudio independiente Powersnake y la editora digital Kwalee para llevar Voidwrought, el juego de acción y plataformas 2D dibujado a mano y lleno de horrores cósmico. Las ediciones físicas para PlayStation 5 y Nintendo Switch ya están disponible en tiendas habituales.

En Voidwrought el jugador se sumerge en las ruinas congeladas de la Primera Civilización, con el objetivo de derribar a los dioses antiguos, descubrirá reliquias y ampliará su santuario en un mundo donde la Estrella Roja anuncia una era de oscuridad. Además, se encontrará un combate dinámico, desplazamiento preciso y jefes imponentes en esta apasionante experiencia Metroidvania.

Edición Especial: Imprescindible para los coleccionistas

Los jugadores podrán elegir entre la Edición Estándar en formato físico (desde 34,99€) y la Edición Coleccionista (69,99€), diseñada para ofrecer la experiencia definitiva de Voidwrought.

Guardada en una caja de coleccionista bellamente ilustrada con arte exclusivo, la Edición Especial incluye:

● Copia física completa de Voidwrought.

● Banda sonora en CD con la inquietante música del juego.

● 3 imanes.

● 1 parche.

● 1 pin metálico.

Ambas ediciones físicas ya están disponibles en tiendas locales y en línea.

Sobre Voidwrought

Nacido del capullo de la Estrella Roja, el Simulacro caza el Ícor, la sangre de los dioses, a través de las ruinas monstruosas de la Primera Civilización.

Recolectar reliquias, adquirir poderes y expandir el santuario mientras se explora biomas dibujados a mano, enfrentarse a más de 70 enemigos y desafiar a 11 jefes formidables.

Descender por túneles helados, ruinas biomecánicas y la corrupción festiva de la Corte, desenterrando secretos, artefactos y horrores ocultos bajo la superficie abrasada por las estrellas.

Personalizar el estilo de juego a gusto del jugador con más de 50 Reliquias y Almas, cada una con habilidades únicas y mejoras pasivas.

Expandir el Santuario

El jugador creará un culto, descubrirá nuevas recompensas y se adentrará en los misterios del mundo.

El santuario crecerá a medida que su influencia se expanda, desbloqueando nuevos tesoros, habilidades y desafíos.

Características principales

● Movimiento preciso y controles receptivos.

● Exploración de entornos dibujados a mano, desde la Superficie hasta la Expedición Abandonada.

● Enfrentamientos contra más de 70 enemigos y 11 jefes épicos.

● Personalización del combate con más de 50 Reliquias y Almas pasivas.

● Expansión del santuario para desbloquear nuevos secretos y tesoros.

●Inmersión en una banda sonora oscura y atmosférica compuesta por Jouni Valjakka.

● Modo Nueva Partida+ con tres modificadores de dificultad.

Ya disponibles tanto la Edición Estándar (desde 34,99€) como la Edición Coleccionista (desde 69,99€) de Voidwrought para PlayStation 5 y Nintendo Switch perfectas para adentrarse en un mundo de horror cósmico, acción épica y coleccionismo.