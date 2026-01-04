Compartir Facebook

John Carpenter’s Toxic Commando se estrena el 12 de marzo en PS5, Xbox Series X|S y PC

Inspirado en las peores pesadillas del legendario cineasta, la fecha de lanzamiento del juego se anunció en The Game Awards 2025 con un nuevo tráiler repleto de zombis

Saber Interactive y Focus Entertainment se complacen en anunciar que el shooter cooperativo de acción y terror inspirado en los 80, John Carpenter’s Toxic Commando, llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 12 de marzo de 2026. Las reservas anticipadas están disponibles en todas las plataformas, e incluyen un DLC gratuito.

La fecha de lanzamiento se anunció durante la ceremonia de The Game Awards junto a un sangriento tráiler que puedes ver

SIN CEREBRO. SIN FRENOS. SIN FILTRO.

En un futuro no muy lejano, un experimento para aprovechar la energía del núcleo terrestre desata un terrible desastre, convirtiendo la tierra en inmundicia y a los vivos en engendros no muertos. No obstante, la brillante mente a cargo del experimento tiene un plan para deshacer el entuerto: un equipo de mercenaries altamente cualificados para hacer el trabajo. Desgraciadamente, eran demasiado caros, así pues, no le queda más remedio que contratar a los… TOXIC COMMANDO.

Forma equipo con hasta 4 jugadores, con soporte completo para juego cruzado entre PC y consolas, y envía al Dios del Lodo y sus hordas de “seres que nunca debieron existir” de vuelta al inframundo mientras recorres mapas semi-abiertos y atraviesas el páramo. Descubre cómo funciona tu equipo, disparando juntos a enjambres de enemigos y aplastándolos bajo las ruedas de tu vehículo favorito sólo por darte el gusto. Desata el infierno con una gran variedad de pistolas, granadas, habilidades especiales e incluso catanas malditas. Cuando las monstruosidades mutantes asalten por todos sitios, jugar en equipo no es opcional: es supervivencia.

Reserva la edición Standard o Blood (y consigue un DLC gratis)

John Carpenter’s Toxic Commando tendrá dos ediciones: la Edición Estándar y la Edición Blood, ambas ya disponibles para su reserva anticipada en las cadenas adscritas a la promoción, así como en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Epic Games Store y Steam.

Las reservas anticipadas de cualquier edición incluyen el DLC Leon’s Secret Stash gratis.

Además del juego base, la Blood Edition incluye el Bloody Pass, que incluye:

2 DLC post-lanzamiento con skins únicos para cada personaje, armas y vehículos para asegurarte de que eres la tripulación más moderna del apocalipsis

un pack cosmético color dorado para armas + un hechizo para tu arma + 1 skin por personaje

¡Consigue tu edición antes de que los no-muertos te infecten!

Estate alerta a las actualizaciones gratuitas con nuevas misiones, enemigos, armas y vehículos que habrá para todos los jugadores. ¡Los zombis no duermen!

John Carpenter’s Toxic Commando traerá el caos el 12 de marzo de 2026. Reserva ya en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, en Steam y Epic Games Store.