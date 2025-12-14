Elévate más allá en ACE COMBAT 8: Wings of Theve con el regreso de la legendaria franquicia de juegos de aviación y disparos de Bandai Namco

Compartir Facebook

Presentado en los Game Awards la primera secuela de ACE COMBAT, tras siete años, promete elevar el nivel de la serie a unos gráficos impresionantes y un modo campaña muy completo.

Bandai Namco Entertainment Europe ha revelado hoy ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, con un tráiler que ofrece un primer vistazo al juego. Desarrollado por Bandai Namco Aces Inc., el primer título principal de ACE COMBAT en siete años promete elevar la franquicia de juegos de vuelo y disparos a nuevas cotas, aprovechando la potencia de Unreal Engine 5 y la tecnología patentada para crear una experiencia aérea emocionante, visualmente impresionante y ultrarrealista. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE contará con un modo campaña profundo y atractivo que situará a los jugadores en el papel de un piloto experto en una historia cargada de emoción sobre la identidad y el deber, luchando por la supervivencia de su patria. Con detalles que se revelarán más adelante, el título también ofrecerá modos multijugador que sumergirán a los jugadores en inolvidables combates aéreos contra amigos y enemigos. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE llegará en 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X | S y PC.

Mira el tráiler del anuncio “Fall of Wings”

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE continúa el legado de ACE COMBAT, una franquicia que siempre ha superado los límites de los gráficos y la acción de los juegos de vuelo y disparos inspirados en los arcade. Esta última entrega volverá a romper barreras. En la presentación se ve como ofrece un adelanto del realismo que pueden aportar las consolas de nueva generación a la experiencia. Los jugadores pilotarán diversos aviones de combate reales de todo el mundo en un juego que destaca por sus impresionantes detalles visuales y efectos, con nubes realistas y terrenos y paisajes finamente renderizados, además del reto añadido de navegar en condiciones meteorológicas adversas. Los jugadores también disfrutarán de emocionantes cinemáticas, con la posibilidad de vivirlas en primera persona, lo que añade aún más inmersión a la historia.

El tráiler de presentación ofrece un primer adelanto del profundo modo campaña del juego, en el que los jugadores asumen el papel de un piloto estrella en Strangereal, un mundo en guerra, ambientado íntegramente en un universo ficticio, pero en el que el peso de las decisiones, la presión del mando y los lazos forjados en la batalla se sentirán muy reales. Con su nación, la Federación de Usea Central (FCU), invadida y su armada destrozada, los jugadores se suben a la cabina como “Wings of Theve”, un as legendario, un nombre vinculado a Theve, la capital de la FCU, y un símbolo de esperanza para todos los ciudadanos de su patria. Acompañados por tres nuevos pilotos de combate, emprenden un vuelo contra todo pronóstico contra la República de Sotoa para recuperar su patria perdida, eliminar la amenaza que se cierne sobre su pueblo, adoptando el nombre de su capital y llevando consigo la esperanza de todos los ciudadanos de la FCU.

Bandai Namco revelará muchos detalles interesantes desde ahora hasta el lanzamiento de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, incluidos los modos multijugador y otras características que prometen convertirlo en una secuela inolvidable de la legendaria franquicia y en un título imprescindible para los aficionados a los juegos de acción basados en el combate.

Para obtener más información sobre ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://es.bandainamcoent.eu/