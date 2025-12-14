Nuki Fob: el llavero inteligente que transforma el acceso al hogar con las cerraduras Nuki

En un mundo en el que la comodidad y la seguridad en el hogar se han convertido en prioridades crecientes, la demanda de soluciones de domótica está al alza. En este contexto y acompañado del sistema de cerraduras inteligentes de Nuki, emerge con fuerza el accesorio Nuki Fob, un pequeño llavero inteligente que permite abrir y cerrar puertas con un simple pulsar de botón.

Os dejamos el análisis de Nuki Fog en vídeo

Este dispositivo, ligero y fácil de usar, representa un avance notable hacia una vida sin llaves físicas, pensada para todos los perfiles: familias, personas mayores, jóvenes, deportistas o propietarios que quieren simplificar su día a día. Puedes comprarlo en Amazón

¿Qué es y cómo funciona Nuki Fob?

El Nuki Fob es, esencialmente, un mando a distancia por Bluetooth diseñado para complementarse con las cerraduras inteligentes de Nuki. A diferencia de otras soluciones que requieren un smartphone, una app, una contraseña o un código, el Fob permite abrir la puerta simplemente pulsando un botón.

En cuanto a especificaciones técnicas: tiene unas dimensiones muy compactas (aproximadamente 55 × 24 × 6 mm) y se alimenta mediante una batería tipo CR1632 (incluida).

La conexión es vía Bluetooth (compatible con Bluetooth 4.0 o superior), con un alcance que puede llegar a unos 10-15 metros, dependiendo de las condiciones del entorno.

Uno de sus puntos fuertes es que no requiere un puente Wi-Fi (Nuki Bridge) para funcionar: basta con que esté emparejado con la cerradura inteligente para operar.

La configuración es simple y rápida: mediante la app de Nuki, se puede emparejar el Fob con la cerradura, o también hacerlo directamente vía Bluetooth, pulsando un botón por varios segundos.

Además, desde la app es posible gestionar permisos: otorgar acceso a varias personas, incluso de forma temporal, y en caso de pérdida, desactivar remotamente el Fob.

Ventajas: por qué tiene sentido en entornos reales

Usabilidad universal: apto para todos

Uno de los grandes atractivos del Nuki Fob es su sencillez: no se necesita un smartphone ni conocimientos técnicos. Esto lo convierte en una solución ideal para personas mayores, niños o cualquier miembro del hogar que no tenga o no maneje con soltura un móvil.

También resulta muy práctico para situaciones cotidianas en las que no conviene cargar con el móvil: salir a dar un paseo, hacer deporte, salir al coche, sacar a la mascota… el Fob cabe fácilmente en un bolsillo o bolso sin ocupar apenas espacio.

Comodidad y rapidez sin complicaciones

El hecho de abrir o cerrar la puerta simplemente pulsando un botón representa un ahorro de tiempo real y una simplificación de la rutina: no más buscar llaves, no más desbloquear el móvil, no más memorizar códigos.

Para quienes llegan con las manos ocupadas —una bolsa, el bebé, las compras—, esta pequeña mejora representa una comodidad significativa.

Flexibilidad y control: ideal para hogares compartidos o alquileres

El sistema de Nuki permite que con una sola cerradura inteligente se puedan emparejar hasta 100 Fobs, y a su vez, un solo Fob puede autorizarse para hasta 100 cerraduras distintas.

Esto ofrece una enorme flexibilidad: puedes dar acceso a varios miembros de la familia, cuidadores, personal de limpieza, servicio doméstico, niñeras, cuidadores de mascotas… con permisos personalizables y gestionables desde la app.

Además, si se pierde un Fob —algo que podría ocurrir fácilmente al tratarse de un objeto pequeño—, su desactivación es inmediata y remota, lo que evita riesgos de seguridad.

Compatibilidad y robustez

El Fob es compatible con cualquier cerradura inteligente de Nuki, lo que lo hace un complemento versátil si ya tienes un sistema de este fabricante.

También es resistente al agua y a golpes, clasificación IP65 y resistencia tipo MIL-STD-810G, lo que le proporciona durabilidad y fiabilidad incluso en condiciones más exigentes (lluvia, caídas, uso al aire libre, etc.).

Escenarios de uso reales y relevantes

Para entender mejor cómo el Nuki Fob puede integrarse en la vida diaria, estos son algunos ejemplos concretos:

Familias con niños pequeños : los padres pueden evitar que los niños lleven llaves, simplemente entregándoles un Fob. Abrirán y cerrarán la puerta con un botón, sin riesgos, y los padres pueden gestionar permisos desde la app.

: los padres pueden evitar que los niños lleven llaves, simplemente entregándoles un Fob. Abrirán y cerrarán la puerta con un botón, sin riesgos, y los padres pueden gestionar permisos desde la app. Personas mayores : quienes no estén familiarizados con smartphones o apps podrán acceder al hogar sin complicaciones.

: quienes no estén familiarizados con smartphones o apps podrán acceder al hogar sin complicaciones. Departamentos compartidos o pisos de alquiler : ideal para pisos con varios inquilinos o para alquileres temporales (turísticos o vacacionales), ya que permite dar accesos temporales o personalizados, sin necesidad de duplicar llaves físicas.

: ideal para pisos con varios inquilinos o para alquileres temporales (turísticos o vacacionales), ya que permite dar accesos temporales o personalizados, sin necesidad de duplicar llaves físicas. Deportistas, runners o personas que salen sin móvil : salir a correr, pasear al perro, ir al gimnasio… sin cargar con nada, y regresar con la puerta abierta con un clic.

: salir a correr, pasear al perro, ir al gimnasio… sin cargar con nada, y regresar con la puerta abierta con un clic. Servicios externos: limpieza, mantenimiento, cuidadores, entregas, etc. Se les puede dar un Fob con permisos limitados, y revocar su acceso cuando ya no lo necesiten.

Seguridad: lo esencial sin renunciar a la tranquilidad

El Nuki Fob no sacrifica seguridad por comodidad. La comunicación con la cerradura se realiza mediante Bluetooth, con cifrado de extremo a extremo y autenticación tipo “challenge-response”, similares a los sistemas de banca electrónica.

Además, la posibilidad de desactivar fácilmente un Fob perdido ofrece una capa extra de seguridad frente a extravíos.

Y su resistencia física —a golpes y al agua— asegura que no dependa de cuidados extremos para mantenerse operativo a largo plazo.

¿Para qué tipo de usuario o vivienda tiene más sentido?

El Fob tiene sentido especialmente en escenarios en los que la simplicidad es clave: hogares familiares, viviendas con diversidad de usuarios, personas sin smartphone, pisos de alquiler o compartidos, o entornos en los que se quiera ofrecer acceso puntual a terceros.

Para alguien que vive solo, con pocas salidas o con un uso mínimo del hogar, puede que un sistema basado en smartphone o app ya ofrezca suficiente funcionalidad. Pero para familias o situaciones cambiantes —niños, visitas, servicios domésticos—, el Fob representa un valor claro.

Además, su bajo coste relativo —en comparación con reemplazar toda una cerradura, añadir sistemas de código o biometría, o repartir llaves— lo hace una opción muy eficiente y práctica.

Aunque la idea de una “llave inteligente” puede parecer un lujo, el Nuki Fob demuestra que a veces las mejoras más valiosas llegan en formato compacto. No se trata solo de tecnología, sino de atender necesidades reales: comodidad, accesibilidad, seguridad, flexibilidad.

Para muchos hogares, el Fob supondrá olvidar las llaves tradicionales, eliminar la preocupación de duplicados, facilitar la vida a personas mayores o poco tecnológicas, y ofrecer un control sencillo y flexible del acceso.

En un momento en que los hogares inteligentes se consolidan, Nuki ofrece una alternativa que equilibra innovación, practicidad y seguridad. Y lo hace con un accesorio tan simple como un llavero. Al final es como tener el mando del garaje pero para la puerta de tu casa pero con mucha más seguridad

Así, el Nuki Fob no es solo un gadget más: es un pequeño paso hacia un hogar más accesible, inclusivo y moderno. Puedes comprarlo en Amazón

FAQ – Nuki Fob: preguntas y respuestas esenciales

1. ¿Necesito un smartphone para usar el Nuki Fob?

No. El Nuki Fob está diseñado precisamente para prescindir del teléfono. Funciona como un mando a distancia que se conecta por Bluetooth a la cerradura inteligente de Nuki y permite abrir o cerrar la puerta con solo pulsar un botón. Esto lo convierte en una opción ideal para niños, personas mayores o usuarios que no quieran depender del móvil.

2. ¿Qué hago si pierdo el Nuki Fob? ¿Alguien podría entrar en mi casa?

En caso de pérdida, el Fob puede desactivarse de forma inmediata desde la aplicación de Nuki. Una vez revocados los permisos, deja de funcionar aunque alguien lo encuentre, por lo que no supone un riesgo de seguridad. Esta característica es una de las grandes ventajas frente a las llaves tradicionales, que requieren cambiar la cerradura si se extravían.

3. ¿Cuántos usuarios pueden utilizar un mismo Nuki Fob?

Un único Fob puede asociarse hasta a 100 cerraduras inteligentes Nuki, y cada cerradura puede tener hasta 100 Fobs vinculados. Esto permite crear sistemas de acceso muy flexibles, perfectos para hogares familiares, viviendas compartidas o pisos en alquiler donde es necesario gestionar distintos permisos.

4. ¿Es resistente al agua o a golpes?

Sí. El Nuki Fob cuenta con certificación de resistencia IP65, lo que significa que soporta la exposición al polvo y a pequeñas salpicaduras de agua. Además, dispone de un diseño robusto pensado para el uso diario, lo que lo hace apto para exteriores, actividades deportivas o contextos en los que puede sufrir caídas.

5. ¿Necesito el Nuki Bridge para que funcione?

No es necesario. El Fob se comunica directamente con la cerradura mediante Bluetooth, así que su funcionamiento no depende del puente WiFi. El Bridge solo es necesario si deseas monitorizar accesos a distancia o abrir la puerta desde cualquier lugar mediante internet.