Nintendo gana los premios a Mejor Juego Familiar y Mejor Juego de Deportes The Game Awards 2025 Donkey Kong Bananza y Mario Kart World

En la gala The Game Awards de anoche, Nintendo fue galardonada con premios para Donkey Kong Bananza y Mario Kart World, ambos disponibles en exclusiva para Nintendo Switch 2.

Donkey Kong Bananza fue reconocido como el Mejor Juego Familiar,

Nientras que Mario Kart World se llevó el honor de ser el Mejor Juego de Deportes / Carreras.

Donkey Kong Bananza es una aventura de acción y plataformas en 3D para Nintendo Switch 2 protagonizada por Donkey Kong. Domina la increíble fuerza de DK destrozar paredes a golpes, cavar túneles con tus puños, atravesar la tierra a mamporrazos e incluso coger trozos de terreno para zarandearlos y lanzarlos con un nivel de exploración que rompe todos los moldes. A medida que los jugadores destruyen el escenario, más áreas se abren para explorar. Cuando Donkey Kong se alía con una joven llamada Pauline y su poderoso canto, se desbloquean diferentes transformaciones Bananza. La aventura continúa con nuevos desafíos y eventos limitados en el DLC Donkey Kong Bananza: Isla de DK + Caza de esmeraldas1.

Mario Kart World pisa el acelerador en un vasto mundo interconectado. Compite sin transiciones a lo largo de circuitos conectados que ofrecen una experiencia Mario Kart nunca antes vista, con hasta 24 pilotos compitiendo en cada carrera. Participa en el nuevo Modo Supervivencia, en el que atravesar una serie de circuitos interconectados y puntos de control, sin paradas técnicas. Si un jugador no llega al punto de control en la posición requerida, será eliminado de la carrera. Y el Modo Libre permite salirse del circuito y conducir en cualquier dirección, explorando zonas que llamen tu atención o haciendo fotos de escenas pintorescas con un grupo de amigos.

Anoche también ganaron premios varios juegos de los socios desarrolladores de Nintendo que están disponibles tanto en Nintendo Switch 2 como en Nintendo Switch, como Hades II como Mejor Juego de Acción, Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles como Mejor Juego de Simulación / Estrategia, y Hollow Knight: Silksong como Mejor Juego de Acción-Aventura.

Además, The Game Awards ofreció novedades y anuncios sobre múltiples títulos de socios desarrolladores y editores de Nintendo que llegarán a Nintendo Switch 2, como Orbitals, una aventura intergaláctica cooperativa para dos jugadores2 ambientada en un universo retro anime, a la venta en en 2026 exclusiva para Nintendo Switch 2; PRAGMATA™ de Capcom, un juego de acción y ciencia ficción con mecánicas de hackeo únicas que llega el 24 de abril de 2026; la experiencia escalofriante de terror psicológico online para cuatro jugadores2 Phasmophobia, disponible para Nintendo Switch 2 en 2026; y Out of Words de Kong Orange, WiredFly y Epic Games Publishing, una aventura de plataformas cooperativa para dos2 hecha a mano que llegará a Nintendo Switch en 2026.

Notas para los editores

*1 Se requiere la version completa del juego para acceder al DLC. A la venta por separado.

*2 Se requiere una conexión a internet para el juego online. Para utilizar los servicios en línea es necesario crear una Cuenta Nintendo y aceptar el acuerdo correspondiente. Se aplica la Política de Privacidad de Cuentas Nintendo. Algunos servicios online podrían no estar disponibles en todos los países. El juego online require de una suscripción de pago.

Más información:

https://www.nintendo.com/es-es