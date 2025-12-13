Milestone anuncia la fecha de lanzamiento de Screamer en el tráiler de la historia

Compartir Facebook

Milestone ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de Screamer, que marca el regreso de su IP más icónica. El juego se estrenará el 26 de marzo de 2026 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El anuncio se hizo durante los Game Awards 2025, donde también se estrenó un nuevo tráiler de la historia del juego.

Puedes ver el tráiler de la historia de Screamer

Inspirado en elementos JRPG clásicos, Screamer sumerge a los jugadores en un torneo ilegal de carreras callejeras donde cinco equipos rivales compiten sin ningún límite. Cada equipo, dirigido por un líder y apoyado por dos miembros, lleva sus propios motivos, historias y secretos a la pista. Cada participante tiene algo que demostrar, y a lo largo de la campaña del juego se podrán explorar todas las narrativas entrelazadas al jugar con cada uno de los personajes.

Ambientada en un universo distópico con estética anime y corte futurista, la historia se irá revelando a lo largo de más de 30 minutos de escenas cinemáticas de estilo anime producidas por Polygon Pictures, uno de los estudios de animación japoneses con más solera y notoriedad. Un reparto de actores de doblaje de renombre internacional como Troy Baker y Aleks Le en los papeles de dos de los personajes principales, enriquecerá aún más la experiencia cinematográfica. Cargado de tensión y atmósfera, el tráiler narrativo de Screamer es una muestra de lo que está por venir: una experiencia fresca que llega para redefinir la experiencia de las carreras arcade.

Más allá de su núcleo narrativo, Screamer presenta mecánicas de juego innovadoras basadas en un sistema de control Twin Stick y una mezcla fluida de carreras y lucha. El Sistema Echo, una característica única que conecta la narrativa con la jugabilidad permite a los jugadores generar y usar Sincronización y Entropía, los dos recursos que alimentan las acciones de ataque y defensa. A solo unos meses del lanzamiento del juego en todas las consolas principales, Screamer ya se puede reservar.

Screamer estará disponible el 26 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Página web oficial: https://milestone.it/es/games/screamer/