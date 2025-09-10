Teslagrad Remastered y Teslagrad 2 llega en formato físico el 26 de septiembre

¡Regresa al clásico juego de plataformas y puzles eléctrico-magnético en Teslagrad y el refrescante, brillante e inmersivo Teslagrad 2!
Juego físico ¡2 en 1! estará disponible el 26 de septiembre. Incluye Teslagrad Remastered y Teslagrad 2, Cuaderno Dorado, Pin Magnético en 3D, Hoja de Pegatinas, Banda Sonora Original (2 CDs) y Caja de Coleccionista con Tintas Metalizadas para Nintendo Switch y Playstation 5.
¡Regresa al clásico indie Teslagrad con esta magnética colección que incluye Teslagrad Remastered, una versión recargada del original para ofrecer la experiencia electromagnética definitiva; junto a Teslagrad 2, su brillante, fresca e inmersiva secuela, que llega por primera vez en formato físico!
SOBRE TESLAGRAD REMASTERED
Descubre y domina el arte perdido de la magia magnética. Resuelve intrincados rompecabezas y realiza increíbles proezas a través del electromagnetismo. Utiliza estos poderes para ascender a través de la decrépita torre y disfruta de gráficos inspirados en el steampunk de la vieja Europa en esta aventura de plataformas y puzles no lineal, y descubre la historia oculta en la narración visual de los entornos dibujados a mano. ¿Podrás descubrir los secretos de la torre y derrocar al tirano?
SOBRE TESLAGRAD 2
La joven teslamante Lumina sufre un accidente aéreo en Wyrmheim, un lugar remoto e inhóspito del norte, y no tiene a quién acudir. Emprende una peligrosa aventura y explora una inmensa torre abandonada que se alza sobre un valle de fiordos para regresar a casa con la familia. Usa poderes electromagnéticos para superar los peligros de una tierra silvestre. Defiéndete de los saqueadores vikingos, enfréntate a temibles bestias inspiradas en la mitología nórdica y derrota a unos jefes sin parangón. A medida que avances, descubrirás nuevas habilidades y el equipo necesario para desvelar los secretos de la tierra y profundizar en el oscuro pasado de los ancestros de Lumina.
Características
- TESLAGRAD REMASTERED IDIOMAS*: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Neerlandés, Noruego, Sueco, Polaco, Turco, Ruso, Chino (Simplificado y Tradicional). La versión de PS5 incluye además Japonés, Coreano.
- TESLAGRAD 2 IDIOMAS*: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Noruego, Ruso, Japonés, Coreano, Chino (Simplificado y Tradicional)
- ¡Gráficos actualizados!: Maravíllate con los fondos dibujados a mano con una claridad aún mayor, con una iluminación atmosférica y animaciones más nítidas actualizadas para la generación actual de juegos.
- ¡Niveles de desafío!: Pon a prueba tus habilidades con 10 niveles de desafío adicionales que llevan al límite tus poderes electromagnéticos.
- ¡Mejoras en la calidad de vida!: Diseñadas para garantizar que el juego conserve su encanto y desafío originales, pero eliminando las frustraciones ocasionales del original.
- ¡Audio remasterizado!: Experimenta una ecléctica mezcla de orquesta clásica, con un toque de inspiración rusa salpicada de una miríada de cachivaches metálicos y cosas eléctricas.
- ¡Explora!: Ábrete camino a través de un rico entorno dibujado a mano en 2D mientras viajas dentro y a través de la Torre Tesla, recogiendo y dominando nuevos objetos y habilidades por el camino.
- ¡Escandinavia se une a Metroidvania! ¡El primer «Escandi-vania» del mundo! Una aventura de estilo «steampunk nórdico» con una banda sonora orquestral inspirada en la música popular de esas tierras con pistas eléctricas.
- ¡Complejos puzles!: Desafía tu sentido de la lógica para manipular astutamente el mundo utilizando la electricidad y el magnetismo. ¡Sobrevivir a los peligros de la Torre Tesla no será fácil!
- Batallas de jefe memorables: Usa tus habilidades para superar batallas de jefe finales que desbloquearán nuevas habilidades y zonas.
- ¡Narración visual!: Una historia olvidada se desarrolla a través de este enfoque narrativo único. Sin diálogos, escenas, texto, pantallas de carga ni interrupciones. ¡El mundo habla por sí solo!