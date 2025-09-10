Teslagrad Remastered y Teslagrad 2 llega en formato físico el 26 de septiembre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Regresa al clásico juego de plataformas y puzles eléctrico-magnético en Teslagrad y el refrescante, brillante e inmersivo Teslagrad 2!

Juego físico ¡2 en 1! estará disponible el 26 de septiembre. Incluye Teslagrad Remastered y Teslagrad 2, Cuaderno Dorado, Pin Magnético en 3D, Hoja de Pegatinas, Banda Sonora Original (2 CDs) y Caja de Coleccionista con Tintas Metalizadas para Nintendo Switch y Playstation 5.

¡Regresa al clásico indie Teslagrad con esta magnética colección que incluye Teslagrad Remastered, una versión recargada del original para ofrecer la experiencia electromagnética definitiva; junto a Teslagrad 2, su brillante, fresca e inmersiva secuela, que llega por primera vez en formato físico!

SOBRE TESLAGRAD REMASTERED

Descubre y domina el arte perdido de la magia magnética. Resuelve intrincados rompecabezas y realiza increíbles proezas a través del electromagnetismo. Utiliza estos poderes para ascender a través de la decrépita torre y disfruta de gráficos inspirados en el steampunk de la vieja Europa en esta aventura de plataformas y puzles no lineal, y descubre la historia oculta en la narración visual de los entornos dibujados a mano. ¿Podrás descubrir los secretos de la torre y derrocar al tirano?

SOBRE TESLAGRAD 2

La joven teslamante Lumina sufre un accidente aéreo en Wyrmheim, un lugar remoto e inhóspito del norte, y no tiene a quién acudir. Emprende una peligrosa aventura y explora una inmensa torre abandonada que se alza sobre un valle de fiordos para regresar a casa con la familia. Usa poderes electromagnéticos para superar los peligros de una tierra silvestre. Defiéndete de los saqueadores vikingos, enfréntate a temibles bestias inspiradas en la mitología nórdica y derrota a unos jefes sin parangón. A medida que avances, descubrirás nuevas habilidades y el equipo necesario para desvelar los secretos de la tierra y profundizar en el oscuro pasado de los ancestros de Lumina.

Características