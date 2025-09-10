Keynote Apple septiembre del 2025. Apple renueva su ecosistema con los iPhone 17, los Apple Watch Series 11, los AirPods Pro 3 y el esperado iOS 26

Os dejamos la Keynote Apple septiembre del 2025. Apple renueva su ecosistema con los iPhone 17, los Apple Watch Series 11, los AirPods Pro 3 y el esperado iOS 26. Apple presento el 9 de septiembre del 2025 todas sus novedades.

Una vez más, Apple ha vuelto a convertirse en protagonista absoluto del panorama tecnológico mundial. En un evento cargado de novedades, la compañía de Cupertino ha presentado la nueva generación de su dispositivo estrella, el iPhone, que este año llega en cuatro variantes: el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Junto a ellos, se sumaron nuevas versiones de sus relojes inteligentes, los Apple Watch Series 11 y el robusto Apple Watch Ultra 3, además de la tercera generación de los AirPods Pro y la confirmación de la fecha de lanzamiento del esperado iOS 26.

El anuncio supone un movimiento estratégico que refuerza la idea de que Apple no solo fabrica teléfonos, sino que construye un ecosistema integral, donde cada pieza se conecta con la otra para ofrecer al usuario una experiencia homogénea, potente y segura.

Puedes verlo en https://www.apple.com/la/apple-events/





iPhone 17 Pro y Pro Max: los más potentes y profesionales de la historia

Los modelos Pro se han convertido en sinónimo de innovación avanzada, y esta generación no es la excepción. Apple ha renovado por completo el interior de estos terminales, introduciendo un rediseño térmico basado en una cámara de vapor con agua desionizada, soldada a un chasis de aluminio aeroespacial. Este sistema permite disipar mejor el calor generado por el procesador y los gráficos, evitando el sobrecalentamiento en sesiones largas de trabajo, juego o grabación.

La carcasa trasera está protegida con Ceramic Shield, mientras que en la parte frontal se estrena el Ceramic Shield 2, más resistente y con un acabado antirreflejos. Los tamaños disponibles son 6,3 pulgadas para el 17 Pro y 6,9 pulgadas para el 17 Pro Max, ambos con pantallas de 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision HDR.

El corazón de los modelos Pro es el chip Apple Silicon A19 Pro, con mayor caché y memoria que la generación anterior, el A18. Gracias a este procesador, los iPhone 17 Pro pueden afrontar con solvencia tareas que hasta ahora parecían exclusivas de un ordenador: edición de vídeo en 4K, efectos visuales en tiempo real, videojuegos de última generación y ejecución de modelos de inteligencia artificial de manera local.

Cámaras profesionales con tres sensores de 48MP

En el apartado fotográfico, Apple ha dado un paso importante. Los iPhone 17 Pro y Pro Max integran tres cámaras traseras de 48 megapíxeles cada una:

Principal : sensor optimizado para entornos de poca luz.

Ultra gran angular : ideal para paisajes y fotografía arquitectónica.

Teleobjetivo con zoom óptico de hasta 8x: pensado para acercamientos con calidad profesional.

A ello se suma una cámara frontal de 18 MP con campo de visión más amplio y capacidades avanzadas para selfies y videollamadas.

El vídeo alcanza un nivel casi cinematográfico: grabación en 4K a 120 fps, soporte para Dolby Vision HDR, compatibilidad con el estándar ACES utilizado en Hollywood y posibilidad de registrar en ProRES RAW para producciones de alto nivel.

Autonomía mejorada

Otro de los avances clave es la batería. Los modelos Pro han incrementado su autonomía gracias a la eliminación de la ranura SIM física en favor de la eSIM, que libera espacio interno para una celda de mayor capacidad. Según Apple, el iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 39 horas de reproducción de vídeo, dos más que la generación anterior.

iPhone 17 Air: el más fino y eficiente de la familia

Si el iPhone 17 Pro destaca por la potencia, el iPhone 17 Air lo hace por el diseño. Con apenas 5,6 milímetros de grosor, es el iPhone más delgado de la historia. Su marco de titanio garantiza rigidez y durabilidad, mientras que la parte trasera vuelve a recurrir a Ceramic Shield para resistir golpes y arañazos.

La pantalla es una Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con refresco de 120 Hz, y en su interior late el chip Apple Silicon A19A Pro, acompañado del nuevo chip N1, que ofrece conectividad inalámbrica avanzada con soporte para WiFi 7, Bluetooth y Thread. Además, el módem C1X mejora la eficiencia energética respecto a la generación anterior.

En fotografía, el iPhone 17 Air emplea un sensor de 48 MP que combina funciones de varias lentes, un teleobjetivo de 12 MP y una cámara frontal de 24 MP. Como novedad, este modelo permite grabar vídeo simultáneamente con la cámara frontal y la trasera, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para vloggers y creadores de contenido.

Apple asegura que el 17 Air es el iPhone más eficiente energéticamente jamás creado, capaz de completar un día de uso con una sola carga gracias a la combinación de hardware optimizado y el sistema operativo iOS 26.

iPhone 17: el modelo base que no se queda atrás

El iPhone 17 estándar llega con una pantalla de 6,3 pulgadas que alcanza los 3.000 nits de brillo máximo, suficiente para usarse sin problemas bajo la luz solar directa. Su tasa de refresco adaptativa va desde los 120 Hz hasta 1 Hz para la pantalla siempre encendida, lo que contribuye al ahorro energético.

En su interior, incorpora el chip Apple Silicon A19 de 3nm, con mayor ancho de banda para ejecutar modelos de lenguaje más complejos directamente en el dispositivo. La memoria mínima parte de 256 GB, y la batería garantiza un día completo de autonomía.

El sistema fotográfico cuenta con un gran angular de 48 MP y una lente macro de 12 MP, que según Apple ofrecen cuatro veces más resolución que el iPhone 16. La cámara frontal incluye mejoras en estabilización y resolución con un innovador sensor cuadrado.

Apple Watch Series 11 y Ultra 3: conectividad y salud como ejes principales

Apple también renovó su línea de relojes inteligentes. Los Apple Watch Series 11 llegan con un diseño más resistente, gracias a un cristal IonX reforzado con una capa de cerámica personalizada, y estrenan conectividad 5G junto al sistema operativo watchOS 26 con interfaz Liquid Glass.

Entre sus funciones destacan la monitorización avanzada de la salud:

Detección de hipertensión , pendiente de aprobación regulatoria.

Medición del sueño con puntuación detallada de la calidad del descanso.

Sensores más precisos para registrar actividad física y frecuencia cardiaca.

La autonomía alcanza 24 horas, suficiente para un uso diario intensivo.

Por su parte, el Apple Watch Ultra 3 es el modelo más robusto y ambicioso. Incluye conectividad 5G y satelital, algo inédito en la gama. Su pantalla es la más grande de un Apple Watch hasta la fecha, y la autonomía llega hasta 42 horas. Además, integra un asistente de entrenamiento basado en IA que motiva al usuario con mensajes de voz generados en tiempo real.

AirPods Pro 3: sonido, salud y traducción en tiempo real

La tercera generación de los AirPods Pro va más allá del audio. Ahora incluyen monitorización del ritmo cardiaco directamente desde el oído, convirtiéndose en un dispositivo de salud complementario.

En el apartado sonoro, incorporan:

Cancelación activa de ruido, el doble de eficaz que la generación anterior.

Modo transparencia inteligente , que mejora la captación de voces.

Audio espacial más inmersivo.

Traducción en tiempo real gracias a Apple Intelligence.

El diseño se ha perfeccionado tras más de 100.000 horas de investigación ergonómica, ofreciendo un ajuste más cómodo y seguro. Además, cuentan con certificación IP57 contra agua y polvo.

La batería alcanza 8 horas de uso con cancelación de ruido y 10 horas en modo transparencia. Su precio en Estados Unidos será de 249 dólares, con disponibilidad a partir del 19 de septiembre.

iOS 26: la gran actualización

Apple confirmó que iOS 26 estará disponible el próximo 15 de septiembre, junto con iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26. La nueva versión del sistema operativo introduce el diseño Liquid Glass, inspirado en VisionOS, que unifica la experiencia visual con efectos de transparencia y reflejos.

Entre las novedades más destacadas se incluyen:

Traducción en tiempo real en Mensajes, FaceTime y Teléfono.

Una Inteligencia Visual mejorada que reconoce contenido en pantalla.

Atajos inteligentes impulsados por IA.

Sugerencias automáticas en encuestas y mensajes.

Con esta actualización, Apple refuerza su estrategia de dotar a cada dispositivo de mayor autonomía, seguridad y personalización, apoyándose en la inteligencia artificial pero siempre bajo un marco de privacidad controlada.

En resumen, la presentación de los nuevos productos confirma la visión de Apple: no se trata solo de lanzar dispositivos más potentes, sino de construir un ecosistema cohesionado, donde el iPhone, el Apple Watch, los AirPods y el software trabajan de manera conjunta.

El iPhone 17 Pro se consolida como el smartphone más avanzado de la historia de la marca, el iPhone 17 Air abre una nueva categoría con el diseño más delgado y eficiente, y el iPhone 17 mantiene un excelente equilibrio entre precio y prestaciones. Los Apple Watch Series 11 y el Ultra 3 refuerzan el vínculo entre tecnología y salud, mientras que los AirPods Pro 3 amplían horizontes con funciones de bienestar y traducción.

Finalmente, iOS 26 será la pieza que engrane todo este ecosistema bajo un lenguaje visual renovado y funciones de inteligencia artificial que marcan el futuro de la compañía.

Con este despliegue, Apple vuelve a marcar la pauta en la industria tecnológica, recordando por qué sus eventos siguen siendo, año tras año, auténticos hitos en el calendario mundial.