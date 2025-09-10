9 de cada 10 españoles consideran que las habilidades en comunicación visual son fundamentales para proteger su futuro profesional

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La generación Z está liderando la transición hacia un trabajo impulsado por la IA y centrado en lo visual; la neurociencia confirma la ventaja cognitiva

El 90% de la generación Z en España afirma que trabaja mejor cuando lo hace de forma visual

El 65% de la generación Z española afirma que fomentar la experimentación con inteligencia artificial mejoraría su fluidez visual

El 74% de personas encuestadas a nivel global registra una codificación de la memoria más rápida cuando el contenido es altamente visual

El 84% de los líderes empresariales afirma que una comunicación visual deficiente provoca retrasos o confusión

Puedes ver las principales estadísticas aquí.

Canva, la única plataforma de comunicación visual todo en uno del mundo, ha publicado su informe anual “Estado de la Comunicación Visual”. De él se extraen conclusiones como que existe una desconexión significativa entre la forma en que la generación Z quiere trabajar y cómo operan la mayoría de las empresas actualmente.

Mientras que el 90% de los profesionales de la generación Z afirma que obtiene sus mejores resultados trabajando de manera visual (y la neurociencia lo confirma), solo el 22% de las organizaciones se describen a sí mismas como una empresa “orientada hacia el diseño”. Esto genera fricciones que ralentizan la productividad y reducen la implicación del equipo.

Con cuatro generaciones trabajando codo con codo, cada una con sus propias preferencias comunicativas, las empresas se enfrentan a una creciente ineficiencia debido al choque entre los enfoques visuales y los tradicionales. No obstante, la investigación sugiere que los líderes que logren cerrar esta brecha y adopten el estilo de trabajo visual que impulsa la generación Z podrán mejorar la eficiencia, potenciar la creatividad y atraer y retener mejor el talento en un entorno laboral en constante evolución.

La neurociencia detrás del análisis

Una innovadora parte del estudio, basada en neurociencia y realizada mediante tecnología de Topografía de Estado Estable (SST, por sus siglas en inglés) para rastrear la actividad cerebral en tiempo real, aporta evidencia científica sobre por qué el contenido visual bien diseñado es más eficaz en el entorno laboral. Esta investigación aporta evidencia científica clara sobre por qué el diseño visual de calidad no solo es más atractivo, sino también más eficaz.

Los resultados globales mostraron que el contenido visual bien diseñado acelera la codificación de la memoria en un 74%, lo que significa que la información se retiene con mayor rapidez y eficacia. Además, provoca una respuesta emocional significativamente mayor: un 26% más intensa en documentos y un 21% más en presentaciones visuales. Este aumento en la reacción emocional se traduce en un mayor compromiso y una comprensión más profunda del contenido.

Asimismo, los datos de la encuesta revelan una brecha clara entre la comunicación visual y la basada únicamente en texto. A nivel global, el 76% de las personas encuestadas afirma que pierde el interés cuando se enfrenta a contenidos con demasiada carga textual. Asimismo, el 91% de los profesionales considera que las ideas se comunican de forma más eficaz mediante recursos visuales que solo con texto. Estos hallazgos refuerzan la necesidad urgente de que las empresas evolucionen hacia formas de comunicación más visuales, especialmente en un entorno profesional cada vez más saturado de información.

“Estamos viendo una clara desconexión entre la forma en que el cerebro humano procesa la información y la manera en que la mayoría de los entornos laborales siguen comunicándose”, afirmó Emma Robinson, responsable de Marketing B2B en Canva. “La ciencia demuestra que el enfoque tradicional, basado en exceso en el texto, ya no satisface las necesidades de los equipos actuales, sobre todo en entornos colaborativos y de ritmo acelerado”.

El cambio generacional en el entorno laboral

La generación Z está ayudando a redefinir cómo debe ser una comunicación efectiva en el entorno laboral, y demanda sistemas que se ajusten a su forma de pensar y crear. Así, 9 de cada 10 profesionales en España consideran que las habilidades en comunicación visual son fundamentales para proteger su futuro profesional y adaptarse a los cambios del mercado.

Además, más de la mitad (52%) de las personas profesionales encuestadas en España cree que un enfoque basado principalmente en lo visual mejoraría la fluidez dentro de sus empresas, facilitando así una comunicación más clara y efectiva entre los equipos. Por último, el 65% afirma que fomentar la experimentación con la inteligencia artificial contribuiría a potenciar aún más la comunicación visual, abriendo nuevas posibilidades creativas y de innovación en su forma de trabajar.

Sin embargo, el 98% de las personas profesionales en España afirma que existen barreras que dificultan su creatividad en el trabajo, y la mayoría señala que se debe a herramientas poco útiles. Esta desconexión resulta costosa: tanto la generación Z (82%), como sus responsables (87%), admiten utilizar herramientas no autorizadas para completar trabajos creativos. De media, los equipos en España gestionan hasta 9 plataformas por semana solo para llevar a cabo proyectos visuales. El deseo está claro, pero la infraestructura no ha avanzado al mismo ritmo.

El impacto empresarial

El 84% de los líderes empresariales a nivel mundial afirma que una comunicación visual deficiente provoca retrasos o confusión en sus organizaciones. Sin embargo, las empresas que han conseguido alinear su infraestructura comunicativa con la forma natural de trabajar de su plantilla experimentan beneficios tangibles.

Así, el 66% de estas compañías reporta una comunicación más clara y eficiente, incluso al transmitir ideas complejas. Además, el 61% observa una mayor cohesión y diferenciación de su marca, lo que les permite destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Lo que hacen las empresas visionarias

“Mientras el trabajo se vuelve más visual, distribuido y potenciado por la inteligencia artificial, las personas en puestos de liderazgo tienen una oportunidad real para replantear cómo se conectan y crean sus equipos”, afirma Robinson. “Las herramientas visuales intuitivas que se alinean con la forma natural de trabajar de las personas pueden marcar una gran diferencia a la hora de empoderar a una plantilla global y diversa”.

Las empresas que invierten en infraestructuras de comunicación visual y que fomentan la experimentación con la inteligencia artificial están alcanzando avances medibles en creatividad, rapidez y alineación. La comunicación visual ya no es solo cosa de los equipos de diseño, se ha convertido en un elemento esencial para el funcionamiento de las empresas modernas.

A medida que la IA eleva las expectativas en velocidad y personalización y lo visual se convierte en el vínculo que une a equipos distribuidos y multigeneracionales, las empresas que adopten este cambio estarán mejor posicionadas para liderar la próxima era del trabajo.

Para más información y recomendaciones sobre cómo reducir ineficiencias, cumplir con las expectativas de la generación Z y preparar la comunicación de tu equipo para el futuro, se puede consultar el informe completo aquí.

Metodología

La investigación se llevó a cabo en colaboración con The Harris Poll y Neuro-Insight, combinando: