Undisputed estrena hoy el DLC «The Takeover»

EL DLC THE TAKEOVER LLEGA A UNDISPUTED

Consigue la potencia del brutal nocaut de un solo golpe de Lopez en el próximo DLC premium de Undisputed

Steel City Interactive y PLAION estrenan hoy el nuevo contenido The Takeover, un DLC premium para Undisputed encabezado por el showman de clase mundial Teófimo López.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento

Conocido por su hábiles contragolpes, combinaciones rápidas y movimientos atléticos, Teófimo López es campeón mundial de dos divisiones, en Peso Ligero tras derrotar a Lomachenko, y más adelante en Peso Welter tras ganar varios títulos. Su reputación radica en su potencia y estilo ofensivo. El apodo de López «The Takeover» describe su explosivo ascenso en el mundo del boxeo y su enfoque audaz y seguro del deporte.

El DLC The Takeover incluye otros nuevos rivales que se unen a la lista de Undisputed:

§ Emanuel Augustus, también conocido como «El maestro borracho», fue un boxeador de gran talento desde finales de los 90 hasta principios de la década de 2010. Conocido por su estilo de lucha muy poco tradicional, incluso errático, resulta ser un oponente desafiante.

§ Janibek Alimkhanuly es un boxeador de peso mediano de Kazajstán, muy cualificado y peligroso, conocido por su impresionante experiencia amateur y su rápido ascenso en el ranking profesional.

§ Sebastián Fundora un boxeador profesional americano cuyos padres son de dos países con gran tradición de boxeo: Cuba y México. Rápidamente llamó la atención en la división de peso súper welter por su combinación única de altura, alcance y estilo de lucha. Fundora mide 1.97m, lo que lo convierte en el campeón mundial de boxeo activo más alto, lo que le valió el apodo de «The Towering Inferno».

§ Tim Tsyzu es un boxeador profesional australiano que se está convirtiendo rápidamente en una de las principales estrellas de la división de peso superwelter. A pesar de ser hijo del legendario excampeón mundial de peso welter ligero, Kostya Tszyu, se ha labrado su propio nombre en el deporte con una combinación de habilidades técnicas, potencia y un estilo de lucha implacable.

§ Diego Corrales fue uno de los boxeadores con más talento y pasión de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Conocido por su mentalidad guerrera, su potencia explosiva y su inclinación por disputar intensos combates dramático. Corrales se convirtió en una leyenda en el deporte por a sus peleas inolvidables que permanecerán en el recuerdo de los aficionados al boxeo.

El DLC The Takeover también ofrece un nuevo conjunto de accesorios que incluye nuevos atuendos en el juego para Canelo Álvarez, Terri Harper, Kell Brook, Roy Jones Jr. y Daniel Jacobs.

Con esta nueva entrega, y junto con los anteriores contenidos de Mexican Monster, Iron and Steel y Problem Child, se incrementa aún más el ya amplio listado de luchadores, reafirmando el compromiso de Undisputed con la autenticidad.

El DLC The Takeover ya está disponible para descargar. Undisputed está disponible en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S y PC Steam.