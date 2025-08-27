Skygard Arena llega el 18 de septiembre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Skygard Arena El juego de fantasía y táctica, basado en turnos con combate y elementos inspirados en los MOBA, lanzará su versión 1.0 el 18 de septiembre con textos en español

TRAILER:

El desarrollador independiente Gemelli Games ha anunciado que Skygard Arena (tráiler, Steam, dossier de prensa), el juego táctico por turnos con campeones al estilo MOBA, lanzará su versión 1.0 el 18 de septiembre al precio completo de 14,79 EUR y con un descuento del 35 % (9,61 EUR) durante las primeras dos semanas. Este lanzamiento se produce tras 9 meses de acceso anticipado, durante los cuales se ha perfeccionado el juego junto con la comunidad. Esta versión incluye a la nueva campeona Seraphine, una nueva arena para el modo multijugador, logros de Steam, textos en español y mucho más.



En Skygard Arena, los jugadores crean su equipo ideal utilizando 3 campeones con mecánicas similares a las que se encuentran en el género MOBA, pero con una jugabilidad por turnos, en la que puedes jugar solo o con tus amigos en partidas multijugador. Cada personaje tiene hechizos únicos, por lo que los jugadores deben aprender a aprovechar al máximo sus puntos fuertes para vencer a sus oponentes y alcanzar sus objetivos. El posicionamiento y el movimiento desempeñan un papel fundamental en el juego, ya que los campeones deben capturar objetivos en la arena y recoger orbes para ejecutar espectaculares ataques finales. El juego está disponible en inglés, francés, chino, español, portugués y alemán.

Novedades de la versión 1.0

Nueva campeona jugable (Seraphine) con 2 Personas: Ángel y Vengador.

Ángel y Vengador. Nueva arena para el modo multijugador: Sala del Trono de Seraphine.

Sala del Trono de Seraphine. 8 nuevas reliquias (objetos con efectos pasivos exclusivos que remodelan la jugabilidad de un campeón).

(objetos con efectos pasivos exclusivos que remodelan la jugabilidad de un campeón). Logros de Steam.

Características principales

Campaña completa para un jugador con 13 misiones personalizadas y 26 misiones secundarias. Con batallas a gran escala, escaramuzas para capturar objetivos, misiones de infiltración, desafíos de defensa de bases y combates contra jefes, te enfrentarás a todo tipo de retos a medida que avances en la historia.

con 13 misiones personalizadas y 26 misiones secundarias. Con batallas a gran escala, escaramuzas para capturar objetivos, misiones de infiltración, desafíos de defensa de bases y combates contra jefes, te enfrentarás a todo tipo de retos a medida que avances en la historia. Modo Arena multijugador con partidas PvP 1×1 con una duración media de 20 minutos. Juega en el modo clasificatorio para subir en la clasificación global o disfruta de partidas casuales con amigos.

con una duración media de 20 minutos. Juega en el modo clasificatorio para subir en la clasificación global o disfruta de partidas casuales con amigos. Un elenco de 10 campeones únicos , cada uno con 2 Personas diferentes (un estilo de juego específico con su propio conjunto de hechizos y su propia skin).

, cada uno con 2 Personas diferentes (un estilo de juego específico con su propio conjunto de hechizos y su propia skin). 80 hechizos , divididos entre acciones primarias, acciones secundarias y acciones finales.

, divididos entre acciones primarias, acciones secundarias y acciones finales. 80 reliquias que otorgan efectos pasivos que cambian el juego y refuerzan las sinergias entre campeones.

que otorgan efectos pasivos que cambian el juego y refuerzan las sinergias entre campeones. Más de 500 000 combinaciones de equipos diferentes.

de equipos diferentes. Una IA modular inspirada en motores de ajedrez como Stockfish . Al jugar partidas de Arena contra la IA, los jugadores pueden elegir entre 4 niveles de dificultad. Estos niveles de dificultad no alteran el número de enemigos ni sus atributos: al igual que los motores de ajedrez, solo alteran la calidad de los movimientos ejecutados por la IA. Prepárate para enfrentarte a combos alucinantes.

. Al jugar partidas de Arena contra la IA, los jugadores pueden elegir entre 4 niveles de dificultad. Estos niveles de dificultad no alteran el número de enemigos ni sus atributos: al igual que los motores de ajedrez, solo alteran la calidad de los movimientos ejecutados por la IA. Prepárate para enfrentarte a combos alucinantes. Banda sonora épica de 90 minutos compuesta por Raphael Joffres (director de audio en Clair Obscur: Expedition 33).



El Mundo de Skygard

Desde que la Fragmentación dividió el mundo de Skygard en múltiples islas flotantes en el cielo, cinco facciones luchan por sobrevivir: Katia, los intrépidos Elfos y Enanos, que se unieron para construir una ciudad voladora. El Imperio Carmesí y su implacable sed de conquista. El Clan de las Nubes, una alianza de tribus nómadas libres. Los pacíficos Guardianes, protectores de la magia ancestral. Los fanáticos del Reino de Plata, cegados por la fe en su reina ángel. Para evitar una guerra abierta entre ellos, se creó el Torneo de las Facciones: cada cinco años, cada uno envía a sus mejores campeones a luchar en la Arena y conquistar el derecho a explotar la inmensa mina de cristal de Felden. Este año, hay una recompensa adicional en juego: una corona ancestral, magia radiante y voces susurrantes del pasado…

