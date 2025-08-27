Metal Eden listo para su estreno el 2 de septiembre

El nuevo Tráiler de la Historia desvela los orígenes de ASKA

METAL EDEN, el próximo FPS de ciencia ficción lleno de adrenalina de Reikon Games, creadores de RUINER, y publicado por Deep Silver, se lanzará oficialmente el 2 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Puedes ver el nuevo tráiler de la historia que se sumerge de lleno en el inquietante pasado de la figura central del juego, ASKA.

Adéntrate en el núcleo de METAL EDEN

Es hora de sumergirse en el mundo críptico y evocador de METAL EDEN. Una invitación para embarcarse en un inmersivo viaje al corazón del planeta Moebius, donde los restos de la humanidad están atrapados en núcleos en descomposición, y ASKA puede ser la clave para su supervivencia.

Su pasado oculto se va desvelando al enfrentarse al devastador legado de la Bomba de Erosión y su propia transformación de humana en arma.

METAL EDEN presenta un FPS de ciencia ficción lleno de adrenalina que explora un mundo en el que la conciencia de la humanidad ha trascendido la carne, residiendo ahora dentro de robots.

Con 8 misiones únicas y un universo creado a mano que abarca la dimensión cibernética de la vida, el juego sumerge a los jugadores en un mundo artificial, donde se adentrarán en la guerra cibernética, controlarán una poderosa hiperunidad avanzada y descubrirán los misterios de un paraíso perdido.

Para más información de METAL EDEN visita la página web oficial: https://www.Metaleden.com