Gears of War: Reloaded ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5, y desde el primer día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass con compatibilidad con Xbox Play Anywhere.
Lanzado por primera vez en 2006, Gears of War ha sido fielmente remasterizado y optimizado para el hardware actual y presenta esta legendaria franquicia a una nueva generación. Gears of War: Reloaded ofrece la versión más completa del juego original hasta la fecha, con todo el contenido de la Ultimate Edition y todos los complementos poslanzamiento, incluido el acto de campaña adicional, todos los mapas y modos multijugador y una lista completa de personajes clásicos y elementos cosméticos sin coste adicional.
No importa dónde juegues, Gears of War: Reloaded se ve y se siente increíble con:
- Resolución 4K
- 60 FPS en campaña
- 120 FPS en multijugador
- Progresión cruzada y juego cruzado en todas las plataformas
- Alto rango dinámico (HDR)
- Dolby Vision y Dolby Atmos
- Audio espacial 3D 7.1
- Frecuencia de actualización variable (VRR)
- Recursos 4K y texturas remasterizadas
- Efectos visuales de posprocesamiento mejorados
- Sombras y reflejos mejorados
- Superresolución con antialiasing mejorado
- Sin pantallas de carga durante la campaña
- Características específicas en PlayStation 5 / PlayStation 5 Pro
Para más información sobre Gears of War, consulta los enlaces que te dejo a continuación y permanece atento a The Coalition. Leer artículo completo en Frikipandi Gears of War: Reloaded ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5.