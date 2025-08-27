Gears of War: Reloaded ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Gears of War: Reloaded ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5, y desde el primer día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass con compatibilidad con Xbox Play Anywhere.

Lanzado por primera vez en 2006, Gears of War ha sido fielmente remasterizado y optimizado para el hardware actual y presenta esta legendaria franquicia a una nueva generación. Gears of War: Reloaded ofrece la versión más completa del juego original hasta la fecha, con todo el contenido de la Ultimate Edition y todos los complementos poslanzamiento, incluido el acto de campaña adicional, todos los mapas y modos multijugador y una lista completa de personajes clásicos y elementos cosméticos sin coste adicional.

No importa dónde juegues, Gears of War: Reloaded se ve y se siente increíble con:

Resolución 4K

60 FPS en campaña

120 FPS en multijugador

Progresión cruzada y juego cruzado en todas las plataformas

Alto rango dinámico (HDR)

Dolby Vision y Dolby Atmos

Audio espacial 3D 7.1

Frecuencia de actualización variable (VRR)

Recursos 4K y texturas remasterizadas

Efectos visuales de posprocesamiento mejorados

Sombras y reflejos mejorados

Superresolución con antialiasing mejorado

Sin pantallas de carga durante la campaña

Características específicas en PlayStation 5 / PlayStation 5 Pro

Para más información sobre Gears of War, consulta los enlaces que te dejo a continuación y permanece atento a The Coalition