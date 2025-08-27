Gears of War: Reloaded ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5



Gears of War: Reloaded ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5, y desde el primer día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass con compatibilidad con Xbox Play Anywhere.

Lanzado por primera vez en 2006, Gears of War ha sido fielmente remasterizado y optimizado para el hardware actual y presenta esta legendaria franquicia a una nueva generación. Gears of War: Reloaded ofrece la versión más completa del juego original hasta la fecha, con todo el contenido de la Ultimate Edition y todos los complementos poslanzamiento, incluido el acto de campaña adicional, todos los mapas y modos multijugador y una lista completa de personajes clásicos y elementos cosméticos sin coste adicional.

 

No importa dónde juegues, Gears of War: Reloaded se ve y se siente increíble con:

  • Resolución 4K
  • 60 FPS en campaña
  • 120 FPS en multijugador
  • Progresión cruzada y juego cruzado en todas las plataformas
  • Alto rango dinámico (HDR)
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Audio espacial 3D 7.1
  • Frecuencia de actualización variable (VRR)
  • Recursos 4K y texturas remasterizadas
  • Efectos visuales de posprocesamiento mejorados
  • Sombras y reflejos mejorados
  • Superresolución con antialiasing mejorado
  • Sin pantallas de carga durante la campaña
  • Características específicas en PlayStation 5 / PlayStation 5 Pro

 

Para más información sobre Gears of War, consulta los enlaces que te dejo a continuación y permanece atento a The Coalition

