PLAION llevará la edición física de Crimson Desert a los jugadores de todo el mundo.

PLAION se complace en anunciar el acuerdo de distribución con Pearl Abyss para el próximo lanzamiento de su nueva IP, Crimson Desert. Como parte de este acuerdo, PLAION liderará la distribución física global del título, aprovechando su extensa red internacional y la experiencia de sus equipos locales. Este acuerdo se basa en la sólida presencia y reputación mundial de Pearl Abyss, lo que garantiza la excelencia de Crimson Desert cuando llegue a jugadores de todo el mundo.

Crimson Desert es un juego de acción y aventuras en mundo abierto ambientado en el hermoso pero brutal mundo de Pywel. Los jugadores siguen a Kliff, líder de los Melenas Grises, una banda de mercenarios curtidos en la batalla, en su lucha por salvar esta tierra del cataclismo que se avecina. Mientras exploran los vastos paisajes de Pywel, los jugadores se enfrentarán a numerosos enemigos en intensos combates, derrotarán monstruos formidables, recogerán valiosos botines y seguirán la historia del arduo viaje de los Melenas Grises con gráficos de última generación.

Kevin Kim, CBO de Pearl Abyss, ha dicho: «PLAION ya está demostrando ser un socio sólido para Pearl Abyss a medida que continuamos creciendo en los mercados extranjeros. El acuerdo con PLAION con su presencia global nos permitirá llevar Crimson Desert a más aficionados en todo el mundo. Nos complace asociarnos con un distribuidor de juegos físicos que comparte nuestra ambiciosa visión de una aventura ambientada en el hermoso pero brutal continente de Pywel».

«Estamos orgullosos de trabajar con Pearl Abyss para llevar Crimson Desert a los jugadores de todo el mundo. Nuestra presencia global y la experiencia de nuestros equipos territoriales llevarán a los aficionados la increíble experiencia de Crimson Desert. Esta colaboración es un testimonio del creciente compromiso y fortaleza de PLAION en la región de Asia y el Pacífico destacando nuestra misión de convertirnos en una fuerza global en la publicación de videojuegos». Ha dicho Craig McNicol, CEO de PLAION Partners,

Con una sólida experiencia en la industria y una presencia líder en el mercado, PLAION está bien posicionada para respaldar el crecimiento de Pearl Abyss. PLAION es un líder de confianza en el sector, conocido por su excelencia en la publicación y distribución global de videojuegos.