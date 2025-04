UNREAL SERIES VUELVE MÁS ÉPICA QUE NUNCA: INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA MAYOR COMPETICIÓN DE FORTNITE EN ESPAÑA

Compartir Facebook

OWN lanza la segunda edición del torneo con nuevos formatos, más premios y finales presenciales en Valencia y Zaragoza. Valencia, 25 de abril 2025.- La adrenalina del mejor Fortnite competitivo vuelve con más fuerza que nunca: Unreal Series, el torneo más grande de Fortnite en España, celebra su segunda edición y abre inscripciones para OWN Valencia 2025. Organizado por OWN, el evento de videojuegos y entretenimiento digital de referencia nacional, el campeonato combinará torneos online y finales presenciales, con un prize pool de 3.000€ y modalidades tanto en tríos como en solos. “La comunidad Fortnite pedía más, y en esta edición hemos querido ir un paso más allá. Nuevos formatos, más premios y una experiencia todavía más inmersiva. Unreal Series no es solo una competición: es un punto de encuentro para miles de fans que viven el juego con pasión”, destacan fuentes del equipo de ENCOM y de la organización de OWN. La competición arranca con fases clasificatorias online, próximamente disponibles en own.tf/unreal-series y culminará con una gran final en OWN Valencia casteada en directo por SUJA, una de las voces más reconocidas del panorama. Novedades que elevan la experiencia Entre las grandes sorpresas de esta edición destaca la nueva Zona Fortnite, una área exclusiva dentro de la LAN de OWN donde los fans podrán vivir el torneo en comunidad. Con el código OWNFN, los asistentes pueden desbloquear sus asientos en esta zona especial para disfrutar del evento como nunca antes. Además, la competición ampliará horizontes con una futura parada presencial en Zaragoza, cuyas inscripciones se abrirán en los próximos meses. Participa o ven a vivirlo en directo Cualquier jugador con entrada LAN para OWN Valencia puede inscribirse ya al torneo. Las entradas para el evento también están disponibles en ownvalencia.es, tanto para competidores como para espectadores que no quieren perderse la final presencial. OWN Valencia 2025 abrirá sus puertas del 26 al 29 de junio en Feria Valencia, con zonas experienciales, torneos, actividades para todos los públicos y una programación de contenidos que volverá a situar a la ciudad como capital nacional del gaming. Y por primera vez Zaragoza inaugurará del 21 al 23 de noviembre el mayor evento de entretenimiento digital del país. Más información: https://www.openworldnow.com/own-valencia/torneo-unreal-series/ Patricia Membrives, responsable de medios OWN [email protected] M.610612597

Leer artículo completo en Frikipandi UNREAL SERIES VUELVE MÁS ÉPICA QUE NUNCA: INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA MAYOR COMPETICIÓN DE FORTNITE EN ESPAÑA