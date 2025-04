The Siege and the Sandfox anuncia fecha de lanzamiento

THE SIEGE AND THE SANDFOX EMERGE DE LAS SOMBRAS ANUNCIANDO LA FECHA DE LANZAMIENTO

Cardboard Sword y PLAION se complacen en revelar hoy que su título debut, The Siege and the Sandfox, se estrenará el próximo mes. La espera ha terminado para este notable Metroidvania de sigilo en 2D y, para celebrarlo, el equipo ha lanzado un nuevo tráiler de la aventura. The Siege and the Sandfox se estrenará el 20 de mayo de 2025 en Steam, Epic Games Store, GOG y Humble por 14,99€.

Puedes ver el nuevo trailer

El Sandfox, conocido como el Kasha’I, es famoso en todo el país como parte del legendario linaje de fieles protectores y sirvientes de la corona. En esta aventura estilo ‘Stealthvania’, los jugadores explorarán el majestuoso palacio de la antigua ciudad del desierto, Kariman, asediada por su reino vecino, y se aventurarán en las profundas mazmorras para superar la amenaza de un mal que procede de la arena. En The Siege and the Sandfox, los jugadores dominarán las habilidades dinámicas de parkour y usarán la astucia y el sigilo para descubrir la verdadera amenaza que acecha en su interior.

«¡Estamos encantados de que nuestro título debut, The Siege and the Sandfox, finalmente llegue a las manos de los jugadores! Desarrollar un juego de sigilo en 2D significativo ha sido una empresa ambiciosa para el equipo, y estamos deseando que nuestros fans jueguen y lo disfruten», afirma Olly Bennett, CEO de Cardboard Sword.

«Como estudio, nos embarcamos en este viaje de desarrollo para crear una nueva IP de juego indie con un elemento de sigilo 2D único. El arte lideró gran parte de nuestro proceso de desarrollo, inspirando la narrativa y las mecánicas de juego. El pixel art de estilo retro elaborado a mano, combinado con los mapas normales pintados a mano y la iluminación y los efectos de Unreal, proporcionan un aspecto visual increíblemente rico para los jugadores, sumergiéndolos realmente en el mundo del juego Sandfox».

Características:

Metroidvania de sigilo en 2D con exploración estilo parkour

Pixel art de estilo retro, elaborado a mano fotograma a fotograma, con el efecto moderno de Unreal Engine

Sonido inmersivo y dinámico que genera tensión y destaca el peligro

Una gama ecléctica de personajes por descubrir y ayudar

Controles fluidos y animaciones suaves y enlazadas.

Evita a los enemigos, elude la captura y encuentra otras formas de enfrentarte a las amenazas

¡Lucha por tu ciudad! The Siege and the Sandfox llegará a PC el 20 de mayo de 2025. Añádelo a tu lista de deseos a través de Steam, Epic Games Store, GOG y Humble.

