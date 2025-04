HITMAN llegará Nintendo Switch en junio de 2025

Screenshot

El sigilo inmersivo de HITMAN World of Assassination – Signature Edition llegará Nintendo Switch 2 en junio de 2025

La aclamada saga HITMAN llega de forma nativa a la consola de Nintendo con HITMAN World of Assassination – Signature Edition

Las reservas, tanto formato digital como físico, que darán acceso a contenido extra, estarán disponibles en breve

IO Interactive, el desarrollador de videojuegos independiente y editor detrás, de entre otras, la internacionalmente aclamada franquicia de HITMAN, ha anunciado que HITMAN World of Assassination estará disponible para Nintendo Switch 2 el junio de 2025. HITMAN World of Assassination – Signature Edition incluye HITMAN World of Assassination además de contenido premium, escenarios y misiones adicionales, y más de 100 horas de contenido jugable.

HITMAN World of Assassination invita a los jugadores a convertirse en el asesino más letal del mundo trayendo lo mejor de HITMAN, HITMAN 2 y HITMAN 3, incluyendo la campaña principal, el modo de juego Contratos, Intensificaciones, contratos Arcade de Objetivo Escurridizo y contenido online.

Presentación en Nintendo Direct:

En este premiado título los jugadores controlan al maestro asesino Agente 47, y tendrán que explorar múltiples escenarios con total libertad para acabar con sus objetivos de forma sigilosa. Explora detallados escenarios usando disfraces, creativas herramientas y variadas tácticas de ocultación para realizar las misiones. Los operativos viajarán por todo el mundo para encontrar su próximo objetivo: desde glamurosas pasarelas de moda en Paris, a las vertiginosas alturas de los rascacielos de Dubái, o entre el eufórico público de una carrera de alta velocidad en Miami. La jugabilidad de este título se basa en la estrategia y la capacidad de improvisación del jugador, favoreciendo su rejugabilidad, y recompensando la experimentación y la atención al detalle.

La colección de los mayores éxitos de la saga HITMAN ya estaba disponible en Nintendo Switch mediante streaming en la nube, pero la versión de Nintendo Switch 2 se jugará de forma nativa en la consola, permitiendo a los jugadores experimentar las aventuras del Agente 47 sin necesidad de conectarse a Internet, y en cualquier lugar.

HITMAN World of Assassination – Signature Edition incluye la campaña principal, el modo de juego de Contratos, Intensificaciones, contratos Arcade de Objetivo Escurridizo, contenido online, el modo de juego Agente Libre, todos los packs de expansión de HITMAN 2 y el HITMAN 3 – Deluxe Pack.

Las reservas de HITMAN World of Assassination – Signature Edition, tanto de la copia digital como de la física, estarán disponibles en breve. Junto al juego completo, los jugadores que reserven la copia digital de HITMAN World of Assassination – Signature Edition conseguirán acceso al Signature Pack, que contiene 2 trajes adicionales para el juego y diversos objetos. Las reservas de la versión física también recibirán el Signature Pack, que contiene 2 trajes adicionales para el juego y diversos objetos, además del Quack Pack, que contiene un traje y un objeto extra.

HITMAN World of Assassination – Signature Edition se lanzará en Nintendo Switch en junio de 2025.

HITMAN World of Assassination ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation®4, PlayStation PS ®VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Para saber más sobre HITMAN World of Assassination, por favor visita la página web oficial

