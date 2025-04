Detective Collection anunciado en formato físico

Compartir Facebook

¡Elemental, queridos amantes del formato físico y los juegos de puzles e investigación! La nueva unión entre el publisher Jandusoft y el publisher físico y distribuidor Tesura Games, se complacen en presentar Detective Collection para PlayStation 5. Tres juegos detectivescos desarrollados por K148 Game Studio que harán las maravillas para aquellos apasionados de una buena aventura y tomar en sus propias manos las riendas de la investigación. Las tramas cobrarán vida en formato físico para PlayStation 5 el 27 de mayo. Tráiler por aquí.

El pack Detective Collection en formato físico para PlayStation 5 incluye los siguientes juegos:

DETECTIVE: Stella Porta Case

DETECTIVE: Stella Porta Case es un juego oscuro y macabro que muestra sin filtros la cruda realidad social contemporánea.

En todos los casos, hay un contrato firmado por la persona desaparecida, un contrato que pertenece a una organización llamada «Stella Porta».

Cada caso presenta un escenario completamente diferente, pero todos parecen estar conectados de alguna manera. Como detective, tu trabajo será resolver los casos y descubrir la conexión entre ellos.

Como policía, deberás llegar a la escena del crimen y recopilar todas las pruebas que encuentres. Estas pruebas serán clave para resolver el caso más adelante. Todo es importante: detalles, objetos, conversaciones… Tendrás que ser observador para poder avanzar.

DETECTIVE: The Motel

En DETECTIVE: The Motel asumes el papel de un detective asignado a un nuevo caso. Al llegar a la escena del crimen, te encuentras con un motel con varias habitaciones. Ahora tu misión será descubrir qué ha sucedido, pero no será tarea fácil. Las pistas no son evidentes, los residentes ocultan secretos y harán todo lo posible para que no salgan a la luz. Además, encontrarás acertijos que pondrán a prueba tu determinación y habilidades como detective.

Este es un juego de deducción realista en el que solo tu instinto de detective te guiará. Inspecciona cada habitación, busca pruebas, comprende las relaciones entre los residentes y sus motivaciones, y resuelve el caso.

Coge un lápiz y papel para apuntar lo que necesites, porque aquí nadie te ayudará.

DETECTIVE: Minerva Case

DETECTIVE: Minerva Case es un juego de deducción y resolución de crímenes en el que tu misión será descubrir qué ocurrió en cada caso. Deberás agudizar tus sentidos al máximo para encontrar todas las pruebas, incluso las más ocultas. Una vez recopiladas, tendrás que analizarlas en tu oficina para resolver el misterio.

Año 2068. Lupa Corps, una empresa especializada en inteligencia artificial doméstica, está a punto de revolucionar el mundo con su nueva creación: Minerva.

Eres un detective y recibes una llamada para investigar un asesinato. Al llegar, descubres que la víctima era un conocido hacker buscado por la justicia. A partir de ese momento, comienza una historia en la que nada es lo que parece.

Este juego está diseñado para amantes de la ciencia ficción, los crímenes y las historias originales. Minerva Case combina narrativa e investigación criminal en una experiencia única.

Recorrerás un total de seis escenarios para desentrañar la verdad sobre Minerva y Lupa Corps.

Detective Collection lleva la mejor investigación a este pack de tres juegos en formato físico el 27 de mayo. Ya en reserva en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon.

