Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

En la presentación Nintendo Direct se han anunciado nuevos títulos para Nintendo Switch, las tarjetas de juego virtuales y Nintendo Today!, una nueva aplicación para dispositivos inteligentes

También se han mostrado Leyendas Pokémon: Z-A, Metroid Prime 4: Beyond, Rhythm Paradise Groove, Tomodachi Life: Una vida de ensueño y MARVEL Cosmic Invasion

La presentación Nintendo Direct de hoy ha puesto el foco en una selección de juegos y otras novedades que llegarán a Nintendo Switch en 2025 y más adelante. Entre los anuncios más destacados, se incluye una nueva aplicación para dispositivos inteligentes llamada Nintendo Today!, que ofrece contenido variado, como por ejemplo, noticias y vídeos sobre juegos y personajes de Nintendo procedentes de una selección de franquicias; también una variedad de títulos que se lanzarán para Nintendo Switch, incluidos Rhythm Paradise Groove y Tomodachi Life: Una vida de ensueño, que se han anunciado por primera vez; e imágenes inéditas de Metroid Prime 4: Beyond y Leyendas Pokémon: Z-A. Por último, también se han presentado las tarjetas de juego virtuales, una nueva función que facilita la gestión de juegos digitales y que permite a los distintos miembros del mismo grupo familiar de una cuenta Nintendo prestarse juegos entre sí.

Durante la presentación también se han mostrado numerosos juegos de las empresas de desarrollo y distribución que colaboran con Nintendo; entre ellos, Tamagotchi Plaza, que estará disponible a partir del 27 de junio de 2025; MARVEL Cosmic Invasion, disponible a partir de invierno de 2025; STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, que llegará el 27 de agosto de 2025; PATAPON 1+2 REPLAY, disponible el 11 de julio de 2025; y DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, disponible a lo largo de este año. Además, varios de los títulos anunciados llegan hoy mismo a Nintendo Switch: SaGa Frontier 2 Remastered, Rift of the NecroDancer y El café encantado de los villanos De Disney.

La información relativa a Nintendo Switch 2 se compartirá el 2 de abril a las 15:00 (hora peninsular), en la presentación Nintendo Direct: Nintendo Switch 2. El vídeo completo de la presentación Nintendo Direct que se ha emitido hoy está disponible en el canal de Nintendo España en YouTube.

A continuación, ofrecemos más detalles sobre los juegos y otras novedades de la presentación:

Nintendo Today! es una aplicación totalmente nueva que ofrece contenido de Nintendo a los usuarios a través de sus dispositivos inteligentes. Esta aplicación funciona como un calendario y cuenta con todo tipo de contenido, como las noticias más recientes o vídeos y tiras cómicas sobre juegos y personajes de Nintendo. Además, tras la presentación Nintendo Direct sobre Nintendo Switch 2 que se emitirá el 2 de abril, los usuarios podrán consultar información sobre la nueva consola directamente en la app. Todos los usuarios que tengan una cuenta Nintendo y un dispositivo inteligente compatible podrán usar esta aplicación gratuita *1 , que estará disponible para descargar desde App Store y Google Play Store a partir de hoy mismo.

es una aplicación totalmente nueva que ofrece contenido de Nintendo a los usuarios a través de sus dispositivos inteligentes. Esta aplicación funciona como un calendario y cuenta con todo tipo de contenido, como las noticias más recientes o vídeos y tiras cómicas sobre juegos y personajes de Nintendo. Además, tras la presentación Nintendo Direct sobre Nintendo Switch 2 que se emitirá el 2 de abril, los usuarios podrán consultar información sobre la nueva consola directamente en la app. Todos los usuarios que tengan una cuenta Nintendo y un dispositivo inteligente compatible podrán usar esta aplicación gratuita , que estará disponible para descargar desde App Store y Google Play Store a partir de hoy mismo. Tarjetas de juego virtuales. Presentamos las tarjetas de juego virtuales, una nueva función que permite a los usuarios gestionar fácilmente los juegos digitales que tengan, jugarlos en dos consolas diferentes o prestárselos entre ellos. De manera similar a las tarjetas de juego físicas, que pueden intercambiarse entre distintas consolas, las tarjetas de juego virtuales permiten “expulsar” los juegos digitales que tengan los usuarios en una consola Nintendo Switch y “cargarlos” en otra, vinculada a su cuenta Nintendo o que pertenezca a un miembro del mismo grupo familiar de dicha cuenta. Gracias a esta función opcional, los usuarios podrán ver sus tarjetas de juego virtuales o expulsarlas de la consola. Las tarjetas de juego virtuales se pueden prestar a la consola de un miembro del grupo familiar de la cuenta Nintendo mediante la comunicación local *2 . El miembro del grupo familiar podrá jugar a los títulos prestados en su consola durante dos semanas y, pasado ese tiempo, el usuario original los recuperará automáticamente. Esta función estará disponible en Nintendo Switch a finales de abril por medio de una actualización de la consola *3 . Además, las tarjetas de juego virtuales también serán compatibles con Nintendo Switch 2 desde el día del lanzamiento de dicha consola.

Presentamos las tarjetas de juego virtuales, una nueva función que permite a los usuarios gestionar fácilmente los juegos digitales que tengan, jugarlos en dos consolas diferentes o prestárselos entre ellos. De manera similar a las tarjetas de juego físicas, que pueden intercambiarse entre distintas consolas, las tarjetas de juego virtuales permiten “expulsar” los juegos digitales que tengan los usuarios en una consola Nintendo Switch y “cargarlos” en otra, vinculada a su cuenta Nintendo o que pertenezca a un miembro del mismo grupo familiar de dicha cuenta. Gracias a esta función opcional, los usuarios podrán ver sus tarjetas de juego virtuales o expulsarlas de la consola. Las tarjetas de juego virtuales se pueden prestar a la consola de un miembro del grupo familiar de la cuenta Nintendo mediante la comunicación local . El miembro del grupo familiar podrá jugar a los títulos prestados en su consola durante dos semanas y, pasado ese tiempo, el usuario original los recuperará automáticamente. Esta función estará disponible en Nintendo Switch a finales de abril por medio de una actualización de la consola . Además, las tarjetas de juego virtuales también serán compatibles con Nintendo Switch 2 desde el día del lanzamiento de dicha consola. Metroid Prime 4: Beyond. Samus Aran ha sido transportada inesperadamente al planeta Viewros. Durante su exploración del planeta en busca de respuestas, Samus recibe las habilidades psíquicas, unos misteriosos poderes ancestrales que le permiten controlar la trayectoria de sus disparos, manipular mecanismos y abrir puertas. Pero ¿por qué ha recibido Samus estos poderes? ¿Y que le deparará el destino? Los hilos que se entrelazan más allá del tiempo y del espacio empezarán a tejer una nueva historia cuando Metroid Prime 4: Beyond llegue a Nintendo Switch este año.

Samus Aran ha sido transportada inesperadamente al planeta Viewros. Durante su exploración del planeta en busca de respuestas, Samus recibe las habilidades psíquicas, unos misteriosos poderes ancestrales que le permiten controlar la trayectoria de sus disparos, manipular mecanismos y abrir puertas. Pero ¿por qué ha recibido Samus estos poderes? ¿Y que le deparará el destino? Los hilos que se entrelazan más allá del tiempo y del espacio empezarán a tejer una nueva historia cuando llegue a Nintendo Switch este año. Tomodachi Life: Una vida de ensueño. La serie Tomodachi Life regresa con una nueva entrega después de más de diez años. Los usuarios podrán crear sus propios personajes Mii inspirados en ellos mismos, sus amigos, su familia (¡prácticamente cualquier persona que les apetezca!), y ver cómo viven sus vidas en una isla en mitad del mar. Además, podrán involucrarse en las relaciones entre los Mii y pasárselo en grande con las estrambóticas y maravillosas maneras en las que interactúan. ¡Hasta podrán echarles un vistacillo a sus sueños! Tomodachi Life: Una vida de ensueño llegará a Nintendo Switch en 2026.

La serie Tomodachi Life regresa con una nueva entrega después de más de diez años. Los usuarios podrán crear sus propios personajes Mii inspirados en ellos mismos, sus amigos, su familia (¡prácticamente cualquier persona que les apetezca!), y ver cómo viven sus vidas en una isla en mitad del mar. Además, podrán involucrarse en las relaciones entre los Mii y pasárselo en grande con las estrambóticas y maravillosas maneras en las que interactúan. ¡Hasta podrán echarles un vistacillo a sus sueños! llegará a Nintendo Switch en 2026. Leyendas Pokémon: Z-A. Los usuarios elegirán entre Chikorita, Tepig o Totodile como acompañante Pokémon y emprenderán una nueva aventura en Ciudad Luminalia, una ubicación que apareció por primera vez en los juegos Pokémon X y Pokémon Y para las consolas de la familia Nintendo 3DS. Aquí, la empresa Quastelar S. A. ha puesto en marcha un plan de desarrollo urbanístico con el objetivo de facilitar la convivencia entre las personas y los Pokémon. Pero cuando se pone el sol… ¡la competición se caldea! Durante la noche, los Entrenadores más competentes reciben invitaciones para participar en los Juegos Z-A. Los usuarios solo tienen que entrar en una zona de combate para unirse al torneo, y así escalar puestos desde el rango Z hasta el rango A. Según se dice, se les concederá un deseo a los Entrenadores que lleguen a lo más alto. El día y la noche revelan las dos caras de Ciudad Luminalia. ¿Con qué se toparán los jugadores durante la aventura? Leyendas Pokémon: Z-A llegará a Nintendo Switch a finales de 2025.

Los usuarios elegirán entre Chikorita, Tepig o Totodile como acompañante Pokémon y emprenderán una nueva aventura en Ciudad Luminalia, una ubicación que apareció por primera vez en los juegos Pokémon X y Pokémon Y para las consolas de la familia Nintendo 3DS. Aquí, la empresa Quastelar S. A. ha puesto en marcha un plan de desarrollo urbanístico con el objetivo de facilitar la convivencia entre las personas y los Pokémon. Pero cuando se pone el sol… ¡la competición se caldea! Durante la noche, los Entrenadores más competentes reciben invitaciones para participar en los Juegos Z-A. Los usuarios solo tienen que entrar en una zona de combate para unirse al torneo, y así escalar puestos desde el rango Z hasta el rango A. Según se dice, se les concederá un deseo a los Entrenadores que lleguen a lo más alto. El día y la noche revelan las dos caras de Ciudad Luminalia. ¿Con qué se toparán los jugadores durante la aventura? llegará a Nintendo Switch a finales de 2025. Rhythm Paradise Groove. La serie Rhythm Paradise regresa con Rhythm Paradise Groove , una entrega totalmente nueva. Los usuarios se lo pasarán en grande con juegos rítmicos de lo más variopinto que cuentan con temas producidos por Tsunku ♂, un afamado músico japonés. El ritmo toma carrerilla de nuevo en Rhythm Paradise Groove , que llegará a Nintendo Switch en 2026.

La serie Rhythm Paradise regresa con , una entrega totalmente nueva. Los usuarios se lo pasarán en grande con juegos rítmicos de lo más variopinto que cuentan con temas producidos por Tsunku ♂, un afamado músico japonés. El ritmo toma carrerilla de nuevo en , que llegará a Nintendo Switch en 2026. Tamagotchi Plaza. Esta es la nueva entrega de Tamagotchi Connexion: Corner Shop, una serie de juegos centrada en la simulación de gestión de tiendas. La acción se desarrolla en un lugar encantador llamado Tamahiko Town, donde los usuarios gestionarán una docena de tiendas distintas y podrán interactuar con más de 100 Tamagotchi mientras atienden sus peticiones, les ayudan a recuperar objetos perdidos y mejoran la reputación de cada tienda. Los jugadores podrán crear gafas que son pura perfección en la óptica, personalizar mesas a placer en el salón de té, tratar molestas caries en la clínica dental y muchas cosas más. Además, hasta dos personas pueden sacar a relucir su talento para gestionar tiendas gracias a los modos de juego local cooperativo y competitivo. Es hora de adentrarse en el mundo de Tamagotchi con Tamagotchi Plaza , que llegará a Nintendo Switch el 27 de junio de 2025.

Esta es la nueva entrega de Tamagotchi Connexion: Corner Shop, una serie de juegos centrada en la simulación de gestión de tiendas. La acción se desarrolla en un lugar encantador llamado Tamahiko Town, donde los usuarios gestionarán una docena de tiendas distintas y podrán interactuar con más de 100 Tamagotchi mientras atienden sus peticiones, les ayudan a recuperar objetos perdidos y mejoran la reputación de cada tienda. Los jugadores podrán crear gafas que son pura perfección en la óptica, personalizar mesas a placer en el salón de té, tratar molestas caries en la clínica dental y muchas cosas más. Además, hasta dos personas pueden sacar a relucir su talento para gestionar tiendas gracias a los modos de juego local cooperativo y competitivo. Es hora de adentrarse en el mundo de Tamagotchi con , que llegará a Nintendo Switch el 27 de junio de 2025. MARVEL Cosmic Invasion. Los usuarios formarán equipo con los superhéroes más poderosos de MARVEL, como Lobezno, Spider-Man, Nova, el Capitán América y más, en una batalla interplanetaria contra el supervillano Annihilus. En este juego de acción y lucha en 2D típico de las recreativas, se ha modernizado la diversión de los combates de toda la vida con mecánicas dinámicas de lucha en equipo y un estilo artístico pixelado que reproduce con fidelidad los diseños clásicos de los personajes de MARVEL. Además, hasta cuatro personas pueden aunar fuerzas para luchar en modo local *4 o en línea *5 . Desde la ciudad de Nueva York hasta las profundidades de la Zona Negativa, el futuro del universo MARVEL se dirimirá a escala interplanetaria en MARVEL Cosmic Invasion , que llegará a Nintendo Switch este invierno.

Los usuarios formarán equipo con los superhéroes más poderosos de MARVEL, como Lobezno, Spider-Man, Nova, el Capitán América y más, en una batalla interplanetaria contra el supervillano Annihilus. En este juego de acción y lucha en 2D típico de las recreativas, se ha modernizado la diversión de los combates de toda la vida con mecánicas dinámicas de lucha en equipo y un estilo artístico pixelado que reproduce con fidelidad los diseños clásicos de los personajes de MARVEL. Además, hasta cuatro personas pueden aunar fuerzas para luchar en modo local o en línea . Desde la ciudad de Nueva York hasta las profundidades de la Zona Negativa, el futuro del universo MARVEL se dirimirá a escala interplanetaria en , que llegará a Nintendo Switch este invierno. STORY OF SEASONS: Grand Bazaar. El bazar de Villa Céfiro era antaño un lugar muy popular, pero ha caído en el olvido. Este entrañable juego de simulación de granjas, que se lanzó originalmente para Nintendo DS, regresa con una nueva versión que incluye mejoras como gráficos optimizados, nuevos personajes, una historia ampliada y secuencias de evento dobladas en inglés. Los usuarios se pondrán en la piel de una persona recién llegada al lugar, capaz de darle un nuevo aire al pueblo y devolverle su antiguo esplendor al mercado. Reconstruirán su granja y pasarán el día plantando, regando y recolectando la cosecha mientras se ocupan también de sus animales. Además, aprenderán a dominar los peculiares vientos que soplan en Villa Céfiro para desplazarse y hacer otras tareas de la granja en un suspiro. Y, en los días que se celebra el bazar semanal, podrán reunir todos sus productos agrícolas y venderlos en un puesto personalizable. Por el camino, trabarán amistad con todo un elenco de encantadores lugareños. Y, quién sabe… quizá también conozcan a alguien que les conquiste el corazón. STORY OF SEASONS: Grand Bazaar llegará a Nintendo Switch el 27 de agosto de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

El bazar de Villa Céfiro era antaño un lugar muy popular, pero ha caído en el olvido. Este entrañable juego de simulación de granjas, que se lanzó originalmente para Nintendo DS, regresa con una nueva versión que incluye mejoras como gráficos optimizados, nuevos personajes, una historia ampliada y secuencias de evento dobladas en inglés. Los usuarios se pondrán en la piel de una persona recién llegada al lugar, capaz de darle un nuevo aire al pueblo y devolverle su antiguo esplendor al mercado. Reconstruirán su granja y pasarán el día plantando, regando y recolectando la cosecha mientras se ocupan también de sus animales. Además, aprenderán a dominar los peculiares vientos que soplan en Villa Céfiro para desplazarse y hacer otras tareas de la granja en un suspiro. Y, en los días que se celebra el bazar semanal, podrán reunir todos sus productos agrícolas y venderlos en un puesto personalizable. Por el camino, trabarán amistad con todo un elenco de encantadores lugareños. Y, quién sabe… quizá también conozcan a alguien que les conquiste el corazón. llegará a Nintendo Switch el 27 de agosto de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Monument Valley, Monument Valley 2 y Monument Valley 3 . Los jugadores se embarcarán en una serie de apacibles viajes a lo largo de esta trilogía de juegos de rompecabezas de atmósfera contemplativa. Explorarán mundos isométricos repletos de rompecabezas únicos que resolver, impresionantes paisajes que manipular, ilusiones ópticas que descubrir y misteriosos secretos que desentrañar. Monument Valley y Monument Valley 2 incluyen todos los capítulos adicionales, añadidos y contenido descargable para disfrutar de una experiencia completa. Monument Valley 3 ofrece una nueva puerta de entrada a la serie, ideal para los recién llegados. Añade mecánicas de navegación dinámicas que permiten explorar plácidos mares con total libertad. Monument Valley y Monument Valley 2 llegarán a Nintendo Switch el 15 de abril de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Monument Valley 3 zarpará en Nintendo Switch este verano.

y . Los jugadores se embarcarán en una serie de apacibles viajes a lo largo de esta trilogía de juegos de rompecabezas de atmósfera contemplativa. Explorarán mundos isométricos repletos de rompecabezas únicos que resolver, impresionantes paisajes que manipular, ilusiones ópticas que descubrir y misteriosos secretos que desentrañar. y incluyen todos los capítulos adicionales, añadidos y contenido descargable para disfrutar de una experiencia completa. ofrece una nueva puerta de entrada a la serie, ideal para los recién llegados. Añade mecánicas de navegación dinámicas que permiten explorar plácidos mares con total libertad. y llegarán a Nintendo Switch el 15 de abril de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. zarpará en Nintendo Switch este verano. PATAPON 1+2 REPLAY. Versiones remasterizadas de los clásicos juegos de ritmo y acción Patapon y Patapon 2 están de camino a Nintendo Switch. Las misteriosas aunque adorables criaturas conocidas como Patapons progresan en la aventura guidas por el ritmo de cuatro tambores. Los jugadores deberán tocar dichos tambores siguiendo el compás para darles distintas órdenes al ejército de Patapons. Hay muchos tipos distintos de Patapons: desde el experto en escudos Tatepon hasta el jinete Kibapon, lo que permite enfrentarse a los feroces enemigos usando diferentes estrategias. PATAPON 1+2 REPLAY abrirá la marcha en Nintendo Switch el 11 de julio de 2025.

Versiones remasterizadas de los clásicos juegos de ritmo y acción y están de camino a Nintendo Switch. Las misteriosas aunque adorables criaturas conocidas como Patapons progresan en la aventura guidas por el ritmo de cuatro tambores. Los jugadores deberán tocar dichos tambores siguiendo el compás para darles distintas órdenes al ejército de Patapons. Hay muchos tipos distintos de Patapons: desde el experto en escudos Tatepon hasta el jinete Kibapon, lo que permite enfrentarse a los feroces enemigos usando diferentes estrategias. abrirá la marcha en Nintendo Switch el 11 de julio de 2025. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. Estas versiones modernizadas de dos legendarios juegos de rol japoneses continúan la trilogía de Erdrick, que forma parte de la emblemática serie DRAGON QUEST. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake llegará a Nintendo Switch este año.

Estas versiones modernizadas de dos legendarios juegos de rol japoneses continúan la trilogía de Erdrick, que forma parte de la emblemática serie DRAGON QUEST. llegará a Nintendo Switch este año. SaGa Frontier 2 Remastered. En esta versión remasterizada en alta definición del clásico juego de rol, los usuarios viajarán al mundo de Sandail y seguirán los destinos entrelazados de Gustave, un heredero al trono atrapado en una disputa por el poder, y Wil, un excavador que le plantará cara a un peligro que amenaza al mundo entero. Los periplos de ambos personajes se desarrollan mediante el innovador sistema History Choice que permite vivir acontecimientos clave desde múltiples perspectivas. La compleja narrativa y los combates estratégicos de SaGa Frontier 2 Remastered tejen una historia sobre el legado y el destino que abarca generaciones enteras. El juego cuenta con gráficos en alta definición que imitan el aspecto de las acuarelas, acontecimientos adicionales y mecánicas de juego optimizadas. Es hora de hacer historia de nuevo en SaGa Frontier 2 Remastered , disponible para Nintendo Switch hoy mismo.

En esta versión remasterizada en alta definición del clásico juego de rol, los usuarios viajarán al mundo de Sandail y seguirán los destinos entrelazados de Gustave, un heredero al trono atrapado en una disputa por el poder, y Wil, un excavador que le plantará cara a un peligro que amenaza al mundo entero. Los periplos de ambos personajes se desarrollan mediante el innovador sistema History Choice que permite vivir acontecimientos clave desde múltiples perspectivas. La compleja narrativa y los combates estratégicos de tejen una historia sobre el legado y el destino que abarca generaciones enteras. El juego cuenta con gráficos en alta definición que imitan el aspecto de las acuarelas, acontecimientos adicionales y mecánicas de juego optimizadas. Es hora de hacer historia de nuevo en , disponible para Nintendo Switch hoy mismo. Rift of the NecroDancer. Cadence y sus amigos regresan en un juego de ritmo totalmente nuevo en el que cada nota musical es un monstruo al que hay que derrotar. Tras haber sido transportada a un nuevo y extraño mundo, Cadence tendrá que lidiar con brechas de ritmo en las que cada compás se convierte en una auténtica batalla, amenizada por las melodías electrónicas originales de Danny Baranowsky y sus amigos. Además, el jolgorio continúa con el contenido descargable de pago Paquete de música de Celeste *6 , con más contenido disponible en el futuro. Épicos combates contra jefes, minijuegos disparatados, remezclas de fases y clasificaciones mundiales en línea *7 : ¡todo esto y mucho más aguarda en Rift of the NecroDancer , que llega hoy mismo a Nintendo eShop!

Cadence y sus amigos regresan en un juego de ritmo totalmente nuevo en el que cada nota musical es un monstruo al que hay que derrotar. Tras haber sido transportada a un nuevo y extraño mundo, Cadence tendrá que lidiar con brechas de ritmo en las que cada compás se convierte en una auténtica batalla, amenizada por las melodías electrónicas originales de Danny Baranowsky y sus amigos. Además, el jolgorio continúa con el contenido descargable de pago Paquete de música de Celeste , con más contenido disponible en el futuro. Épicos combates contra jefes, minijuegos disparatados, remezclas de fases y clasificaciones mundiales en línea : ¡todo esto y mucho más aguarda en , que llega hoy mismo a Nintendo eShop! El café encantado de los villanos de Disney. En este juego al estilo de las novelas visuales, que cuenta con ilustraciones en 2D y elementos dibujados a manos, los usuarios se convertirán en fabricantes de pociones y se pondrán a cargo de un misterioso local. ¡De ellos dependerá que los sueños de los villanos de Disney se hagan realidad! A medida que vayan descubriendo las distintas ramificaciones de la historia, los usuarios conversarán con Cruella de Vil, la Reina Malvada, Gastón, el Capitán Garfio, Jafar, Maléfica, Úrsula y muchos personajes más, todos rediseñados con un toque muy moderno. Los jugadores usarán los ingredientes que les proporcione Yzma para elaborar una variedad de pociones con las que ayudar a cada villano a cumplir sus sueños, mientras intentan desentrañar los misterios de este curioso local. El café encantado de los villanos de Disney llega a Nintendo Switch hoy mismo.

En este juego al estilo de las novelas visuales, que cuenta con ilustraciones en 2D y elementos dibujados a manos, los usuarios se convertirán en fabricantes de pociones y se pondrán a cargo de un misterioso local. ¡De ellos dependerá que los sueños de los villanos de Disney se hagan realidad! A medida que vayan descubriendo las distintas ramificaciones de la historia, los usuarios conversarán con Cruella de Vil, la Reina Malvada, Gastón, el Capitán Garfio, Jafar, Maléfica, Úrsula y muchos personajes más, todos rediseñados con un toque muy moderno. Los jugadores usarán los ingredientes que les proporcione Yzma para elaborar una variedad de pociones con las que ayudar a cada villano a cumplir sus sueños, mientras intentan desentrañar los misterios de este curioso local. llega a Nintendo Switch hoy mismo. EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots. La popular serie de juegos de golf hace su debut en Nintendo Switch con una variedad de personajes y recorridos. La mecánica de tiro con tres botones permite que cualquier persona pueda empezar a jugar sin ningún problema: es muy fácil de aprender, aunque complicada de dominar. Los usuarios pueden jugar en el Modo Desafío para una persona, en el que desbloquearán nuevos personajes y recorridos si ganan los torneos, y también probar suerte en el Golf Chiflado, en el que ocurrirán todo tipo de cosas inesperadas que facilitarán o dificultarán la partida. Hasta cuatro personas pueden jugar juntas, ya sea en el modo local *4 o en línea *5 . Es hora de que los usuarios personalicen su personaje, agarren los palos de golf y se preparen para lanzar la bola, porque EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots llegará a Nintendo Switch este año.

La popular serie de juegos de golf hace su debut en Nintendo Switch con una variedad de personajes y recorridos. La mecánica de tiro con tres botones permite que cualquier persona pueda empezar a jugar sin ningún problema: es muy fácil de aprender, aunque complicada de dominar. Los usuarios pueden jugar en el Modo Desafío para una persona, en el que desbloquearán nuevos personajes y recorridos si ganan los torneos, y también probar suerte en el Golf Chiflado, en el que ocurrirán todo tipo de cosas inesperadas que facilitarán o dificultarán la partida. Hasta cuatro personas pueden jugar juntas, ya sea en el modo local o en línea . Es hora de que los usuarios personalicen su personaje, agarren los palos de golf y se preparen para lanzar la bola, porque llegará a Nintendo Switch este año. No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES. Los usuarios encarnarán a Kaname Date, un agente especial que lleva una IA instalada en el ojo izquierdo, y se esforzarán para localizar a Iris, una celebridad de internet que se ha quedado atrapada en un misterioso juego de escape. Tendrán que llevar a cabo interrogatorios para indagar sobre el paradero de Iris, zambullirse en los sueños de distintas personas en busca de pistas sepultadas en sus mentes y resolver complejos rompecabezas con el fin de desentrañar la verdad. No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES llegará en exclusiva a Nintendo Switch el 25 de julio de 2025.

Los usuarios encarnarán a Kaname Date, un agente especial que lleva una IA instalada en el ojo izquierdo, y se esforzarán para localizar a Iris, una celebridad de internet que se ha quedado atrapada en un misterioso juego de escape. Tendrán que llevar a cabo interrogatorios para indagar sobre el paradero de Iris, zambullirse en los sueños de distintas personas en busca de pistas sepultadas en sus mentes y resolver complejos rompecabezas con el fin de desentrañar la verdad. llegará en exclusiva a Nintendo Switch el 25 de julio de 2025. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army. En este juego de rol y acción de ATLUS, los usuarios desencadenarán poderes sobrenaturales y se ocuparán de un caso de los que hacen historia. Esta versión remasterizada del clásico juego de la serie Shin Megami Tensei: Devil Summoner cuenta con numerosas mejoras respecto a la entrega original, entre ellas, gráficos mejorados, nuevas voces y un sistema de combate optimizado. Los usuarios se pondrán en la piel del Invocador de demonios Raidou Kuzunoha y unirán fuerzas con hasta 120 demonios aliados para resolver los misterios que se interpongan en su camino. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army llegará a Nintendo Switch el 19 de junio de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

En este juego de rol y acción de ATLUS, los usuarios desencadenarán poderes sobrenaturales y se ocuparán de un caso de los que hacen historia. Esta versión remasterizada del clásico juego de la serie Shin Megami Tensei: Devil Summoner cuenta con numerosas mejoras respecto a la entrega original, entre ellas, gráficos mejorados, nuevas voces y un sistema de combate optimizado. Los usuarios se pondrán en la piel del Invocador de demonios Raidou Kuzunoha y unirán fuerzas con hasta 120 demonios aliados para resolver los misterios que se interpongan en su camino. llegará a Nintendo Switch el 19 de junio de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Witchbrook. Una hechizante aventura que rebosa magia por los cuatro costados. Los jugadores comenzarán sus estudios de hechicería en la bulliciosa ciudad costera de Mossport. Aprenderán hechizos en la Universidad de Witchbrook, crearán artículos para darle impulso a su negocio y personalizarán su casita campestre, con jardín incluido, para que se adapte a su propio estilo. También trabarán amistad con otros personajes, se enamorarán y descubrirán un mundo encantador repleto de maravillas mientras completan sus estudios y se preparan para lo que viene después. Además, hasta cuatro personas pueden vivir la magia juntas en el modo cooperativo en línea *5 . El curso dará comienzo cuando Witchbrook llegue a Nintendo Switch este invierno.

Una hechizante aventura que rebosa magia por los cuatro costados. Los jugadores comenzarán sus estudios de hechicería en la bulliciosa ciudad costera de Mossport. Aprenderán hechizos en la Universidad de Witchbrook, crearán artículos para darle impulso a su negocio y personalizarán su casita campestre, con jardín incluido, para que se adapte a su propio estilo. También trabarán amistad con otros personajes, se enamorarán y descubrirán un mundo encantador repleto de maravillas mientras completan sus estudios y se preparan para lo que viene después. Además, hasta cuatro personas pueden vivir la magia juntas en el modo cooperativo en línea . El curso dará comienzo cuando llegue a Nintendo Switch este invierno. GRADIUS ORIGINS. Ha llegado la hora de adentrarse en el espacio profundo y plantarles cara a las fuerzas alienígenas en la colección GRADIUS ORIGINS , que reúne 17 versiones de seis juegos clásicos de las recreativas: GRADIUS, SALAMANDER, LIFE FORCE, GRADIUS II, GRADIUS III y SALAMANDER 2 . La colección también incluye la esperadísima versión GRADIUS III AM Show y una entrega totalmente nueva: SALAMANDER III . Los jugadores pilotarán sus naves a través de las peligrosas líneas enemigas, mejorarán sus armas y aprenderán a dominar las mecánicas de juego intensas y frenéticas, seña distintiva de la serie GRADIUS. Entre las nuevas funciones, se incluyen un modo de invencibilidad, detección de impactos reducida y la posibilidad de rebobinar la partida y guardar en cualquier momento. GRADIUS ORIGINS llegará a Nintendo Switch el 7 de agosto de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Ha llegado la hora de adentrarse en el espacio profundo y plantarles cara a las fuerzas alienígenas en la colección , que reúne 17 versiones de seis juegos clásicos de las recreativas: y . La colección también incluye la esperadísima versión y una entrega totalmente nueva: . Los jugadores pilotarán sus naves a través de las peligrosas líneas enemigas, mejorarán sus armas y aprenderán a dominar las mecánicas de juego intensas y frenéticas, seña distintiva de la serie GRADIUS. Entre las nuevas funciones, se incluyen un modo de invencibilidad, detección de impactos reducida y la posibilidad de rebobinar la partida y guardar en cualquier momento. llegará a Nintendo Switch el 7 de agosto de 2025. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Shadow Labyrinth. Los usuarios devorarán la oscuridad en este juego de acción y plataformas en 2D que se aleja de lo establecido para ofrecer una nueva perspectiva de la emblemática serie PAC-MAN. En un planeta misterioso cubierto con los despojos de guerras pasadas, un orbe flotante de color amarillo llamado PUCK despierta a Swordsman No. 8 de su letargo. A medida que los jugadores recorran este laberinto alienígena, alternarán entre tres formas distintas: podrán saltar y asestar espadazos ágilmente como Swordsman No. 8, explorar al estilo clásico de PAC-MAN como Mini PUCK y utilizar devastadores poderes como el robot GAIA. Con estos tres estilos de juego, los usuarios lograrán cambiar las tornas cuando se enfrenten a los enemigos y pasar de presas a depredadores. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de PUCK? Shadow Labyrinth llegará a Nintendo Switch el 18 de julio de 2025. También habrá disponible una edición digital de lujo del juego que incluirá un libro de ilustraciones y una banda sonora, ambos en formato digital.

Los usuarios devorarán la oscuridad en este juego de acción y plataformas en 2D que se aleja de lo establecido para ofrecer una nueva perspectiva de la emblemática serie PAC-MAN. En un planeta misterioso cubierto con los despojos de guerras pasadas, un orbe flotante de color amarillo llamado PUCK despierta a Swordsman No. 8 de su letargo. A medida que los jugadores recorran este laberinto alienígena, alternarán entre tres formas distintas: podrán saltar y asestar espadazos ágilmente como Swordsman No. 8, explorar al estilo clásico de PAC-MAN como Mini PUCK y utilizar devastadores poderes como el robot GAIA. Con estos tres estilos de juego, los usuarios lograrán cambiar las tornas cuando se enfrenten a los enemigos y pasar de presas a depredadores. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de PUCK? llegará a Nintendo Switch el 18 de julio de 2025. También habrá disponible una edición digital de lujo del juego que incluirá un libro de ilustraciones y una banda sonora, ambos en formato digital. The Eternal Life of Goldman. Es hora de zambullirse en lo inesperado en este juego narrativo de aventuras y plataformas en 2D dibujado a mano. Los jugadores se pondrán en la piel de Goldman, un héroe por accidente, y recorrerán un misterioso archipiélago en el que cobran vida retorcidos cuentos de hadas e historias tradicionales corrompidas. Su misión consistirá en dar con la Deidad, una figura legendaria que nadie ha logrado ver… hasta la fecha. Los usuarios podrán mejorar su fiel bastón para obtener habilidades poderosas en este juego que mezcla la exploración a fondo con complejas mecánicas de plataformas. ¿Lograrán desentrañar los secretos de este mundo, en el que habitan mitos, leyendas y cuentos de hadas? The Eternal Life of Goldman llegará a Nintendo Switch este invierno.

Además de los juegos mencionados más arriba, la presentación ha incluido varias secuencias con más títulos de nuestros colaboradores que también están de camino a Nintendo Switch, entre ellos:

High On Life. El exitoso juego de acción y aventura con humor a raudales llegará a Nintendo Switch. Los usuarios rescatarán a pistolas parlantes carismáticas y aunarán fuerzas con ellas para convertirse en los cazarrecompensas más mortíferos de todo el cosmos. High On Life se lanzará para Nintendo Switch el 6 de mayo de 2025.

El exitoso juego de acción y aventura con humor a raudales llegará a Nintendo Switch. Los usuarios rescatarán a pistolas parlantes carismáticas y aunarán fuerzas con ellas para convertirse en los cazarrecompensas más mortíferos de todo el cosmos. se lanzará para Nintendo Switch el 6 de mayo de 2025. King of Meat. Los usuarios vivirán una experiencia totalmente disparatada en King of Meat, un juego en línea *3 cooperativo de combates con armas cuerpo a cuerpo para hasta cuatro personas. Podrán personalizar sus personajes, elegir entre una variedad de armas y unirse a la refriega cuando King of Meat llegue a Nintendo Switch este año.

Los usuarios vivirán una experiencia totalmente disparatada en King of Meat, un juego en línea cooperativo de combates con armas cuerpo a cuerpo para hasta cuatro personas. Podrán personalizar sus personajes, elegir entre una variedad de armas y unirse a la refriega cuando llegue a Nintendo Switch este año. Lou’s Lagoon. Los jugadores recorrerán el exuberante y colorido Limbo Archipelago en busca de tío Lou, quien ha desparecido misteriosamente tras legarles su servicio de entregas por hidroavión. Explorarán, reunirán recursos y ampliarán el negocio cuando Lou’s Lagoon llegue como exclusiva para consolas a Nintendo Switch este verano.

Los jugadores recorrerán el exuberante y colorido Limbo Archipelago en busca de tío Lou, quien ha desparecido misteriosamente tras legarles su servicio de entregas por hidroavión. Explorarán, reunirán recursos y ampliarán el negocio cuando llegue como exclusiva para consolas a Nintendo Switch este verano. Star Overdrive. Los jugadores viajarán por un inmenso mundo a bordo de su patinete flotante y usarán sus poderes para superar desafíos, enfrentarse a numerosos enemigos, resolver rompecabezas y tomar las riendas de su destino. Star Overdrive llegará como exclusiva temporal para consolas a Nintendo Switch el 10 de abril de 2025.

Los jugadores viajarán por un inmenso mundo a bordo de su patinete flotante y usarán sus poderes para superar desafíos, enfrentarse a numerosos enemigos, resolver rompecabezas y tomar las riendas de su destino. llegará como exclusiva temporal para consolas a Nintendo Switch el 10 de abril de 2025. The Wandering Village. En este juego de estrategia y construcción de ciudades, la acción se desarrolla a lomos de una gigantesca criatura errante. Los jugadores construirán un asentamiento y establecerán una simbiosis con la bestia colosal para asegurar su mutua supervivencia en este hostil aunque colorido mundo posapocalíptico. The Wandering Village llegará a Nintendo Switch el 17 de julio de 2025.

En este juego de estrategia y construcción de ciudades, la acción se desarrolla a lomos de una gigantesca criatura errante. Los jugadores construirán un asentamiento y establecerán una simbiosis con la bestia colosal para asegurar su mutua supervivencia en este hostil aunque colorido mundo posapocalíptico. llegará a Nintendo Switch el 17 de julio de 2025. FANTASY LIFE i: La pequeña de ladrona del tiempo. ¡Los jugadores comenzarán una fantástica vida en una isla en ruinas y se embarcarán en una gran aventura que los conducirá al pasado! Podrán reunir a sus amigos, crear todo tipo de cosas y reconstruir la isla cuando FANTASY LIFE i: La pequeña ladrona del tiempo llegue a Nintendo Switch el 21 de mayo de 2025.

. Leer artículo completo en Frikipandi Nintendo Direct se han anunciado nuevos títulos para Nintendo Switch