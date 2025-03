Xbox Developer Direct 2025: nuevo gameplay, fechas y un lanzamiento sorpresa

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Xbox celebró ayer el Developer_Direct 2025, en el que los creadores de id Software, Compulsion Games, Sandfall Interactive y Team NINJA & PlatinumGames –en colaboración con Xbox Game Studios Publishing– mostraron nuevo gameplay y novedades sobre cuatro próximos lanzamientos (más una remasterización sorpresa).

Visitamos los estudios responsables de DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 y NINJA GAIDEN 4 para ver nuevo gameplay, así como información clave de cada juego, directamente de voz de los desarrolladores que trabajan en ellos. Además, para celebrar el regreso de NINJA GAIDEN, también anunciamos que una versión remasterizada del querido clásico de Xbox, NINJA GAIDEN 2 Black, ya está disponible para Xbox Series X|S, PC y Game Pass. Para obtener información completa sobre todo lo que hemos anunciado, puedes visitar Xbox Wire. Además, a continuación se incluyen artículos individuales de Xbox Wire sobre cada título.

Xbox Play Anywhere y Game Pass: todos los juegos de nuestro evento estarán disponibles desde el primer día con Game Pass y son compatibles con Xbox Play Anywhere, lo que significa que se compran una vez, a través de la tienda de Xbox o Windows, y se pueden jugar en las consolas Xbox y en la aplicación Xbox de PC, con guardados y progresión cruzados.

Aquí está todo lo que anunciamos:

NINJA GAIDEN 4 : Team NINJA dio el pistoletazo de salida con el regreso de una franquicia muy querida y el anuncio de NINJA GAIDEN 4 . Después de más de una década, los maestros de la acción de Team NINJA y PlatinumGames se han asociado con Xbox Game Studios Publishing para traernos un nuevo y emocionante capítulo de la serie NINJA GAIDEN. NINJA GAIDEN 4 se lanza este otoño en Xbox Series X|S, la app de Xbox para PC Windows, Steam, la nube, PlayStation 5 y podrás jugarlo desde el primer día con Game Pass. Para más información, consulta la publicación de Xbox Wire.

Team NINJA dio el pistoletazo de salida con el regreso de una franquicia muy querida y el anuncio de . Después de más de una década, los maestros de la acción de Team NINJA y PlatinumGames se han asociado con Xbox Game Studios Publishing para traernos un nuevo y emocionante capítulo de la serie NINJA GAIDEN. se lanza este otoño en Xbox Series X|S, la app de Xbox para PC Windows, Steam, la nube, PlayStation 5 y podrás jugarlo desde el primer día con Game Pass. Para más información, consulta la publicación de Xbox Wire. Lanzamiento sorpresa – NINJA GAIDEN 2 Black : Team NINJA no se ha conformado con eso y ha lanzado por sorpresa NINJA GAIDEN 2 Black , el aclamado y legendario juego de 2008 remasterizado gráficamente. NINJA GAIDEN 2 Black ya está disponible en Xbox Series X|S, la app Xbox para PC Windows y puedes jugarlo desde el primer día con Game Pass.

Team NINJA no se ha conformado con eso y ha lanzado por sorpresa , el aclamado y legendario juego de 2008 remasterizado gráficamente. ya está disponible en Xbox Series X|S, la app Xbox para PC Windows y puedes jugarlo desde el primer día con Game Pass. DOOM: The Dark Ages: el equipo de id Software ha compartido un avance en profundidad de DOOM: The Dark Ages y ha revelado que el épico y cinemático juego de acción en primera persona se lanzará el 15 de mayo de 2025 en Xbox Series X|S, la app Xbox para PC Windows, Steam, PlayStation 5 y desde el primer día con Game Pass. Descubre más sobre el título, con información extra de los desarrolladores, en nuestro artículo exclusivo de Xbox Wire.

South of Midnight : Compulsion Games nos llevó entre bastidores a su estudio de Montreal, Canadá, para conocer más detalles sobre South of Midnight , su nuevo juego de acción y aventuras en tercera persona, que saldrá a la venta el 8 de abril de 2025 en Xbox Series X|S, la app Xbox para PC Windows, Steam, la nube y desde el primer día con Game Pass. Compulsion Games también ha publicado un nuevo tráiler de la historia, que amplía la narrativa de South of Midnight e incluye nuevo gameplay, personajes y criaturas míticas del juego. Para más información, consulta la publicación de Xbox Wire.

Compulsion Games nos llevó entre bastidores a su estudio de Montreal, Canadá, para conocer más detalles sobre , su nuevo juego de acción y aventuras en tercera persona, que saldrá a la venta el 8 de abril de 2025 en Xbox Series X|S, la app Xbox para PC Windows, Steam, la nube y desde el primer día con Game Pass. Clair Obscur: Expedition 33: Sandfall Interactive nos invitó a Montpellier, Francia, donde está desarrollando su primer juego, Clair Obscur: Expedition 33. Este RPG por turnos está ambientado en una versión fantástica de la Francia de finales del siglo XIX y estará disponible el 24 de abril de 2025. Para más información, consulta nuestro artículo de Xbox Wire.

El evento (resumen completo disponible en Xbox Wire aquí) incluyó solo una selección de los juegos que llegarán a Xbox este año. El siguiente es Avowed, el próximo RPG de fantasía de Obsidian Entertainment, que se lanzará el 18 de febrero de 2025 para Xbox Series X|S, la app de Xbox para PC Windows, Battle.net, Steam, la nube y desde el primer día con Game Pass.

Durante el último Developer_Direct, mostramos toneladas de juego nuevo y brindamos información de los desarrolladores sobre cuatro próximos juegos que se lanzarán para Xbox Series X|S, PC, Game Pass y la nube, e incluso, por sorpresa, lanzamos una remasterización adicional en el camino.

Os dejamos la noticia completa.

Visitamos los estudios detrás de DOOM: The Dark Ages , South of Midnight , Clair Obscur: Expedition 33 y el nunca antes visto NINJA GAIDEN 4 para echar un vistazo a nuevas imágenes del juego, así como información clave de cada juego, directamente de los desarrolladores que trabajan en ellos. Además, para celebrar el regreso de NINJA GAIDEN, también anunciamos que una versión remasterizada del amado clásico de Xbox, NINJA GAIDEN 2 Black, estará disponible para Xbox Series X|S, PC y Game Pass a partir de hoy.

Además de Xbox Cloud Gaming, todos los juegos de nuestro programa también son compatibles con Xbox Play Anywhere, lo que significa que cuando los compras a través de la tienda en Xbox o Windows, son tuyos para jugar en Xbox y PC con Windows sin costo adicional, y tu progreso y logros en el juego se guardan en Xbox y PC con Windows.

A continuación, se incluye un resumen de todo lo que anunciamos y cubrimos durante Developer_Direct hoy:

DOOM: The Dark Ages – Lanzamiento el 15 de mayo de 2025

Xbox Series X|S, aplicación Xbox para PC con Windows, Steam, PlayStation 5 y juega desde el primer día con Game Pass*

El equipo de id Software compartió un análisis profundo de DOOM: The Dark Ages y reveló que el shooter cinematográfico y épico en primera persona se lanzará el 15 de mayo de 2025.

DOOM: The Dark Ages , una precuela de los aclamados DOOM (2016) y DOOM Eternal , se desarrolla en un mundo de fantasía oscura y ciencia ficción con el giro infernal inmediatamente reconocible de DOOM. En el segmento, se exploraron tres pilares centrales del juego: Combate, que se adentraba en las nuevas y letales armas de destrucción masiva que puede manejar el Slayer; Exploración, que ofrecía un vistazo a un increíble nuevo entorno de inspiración medieval que llevará a los jugadores a reinos oscuros y siniestros nunca antes vistos; e Historia, que ofrecía una descripción general de los personajes y los riesgos que enfrentará el Slayer en su viaje para cambiar el rumbo de una guerra.

Este es el juego DOOM más ambicioso hasta la fecha. id Software está aprovechando la oportunidad para presentar tanto a los recién llegados como a los fanáticos de siempre una aventura épica como la superarma en una guerra medieval contra el mismísimo infierno. Descubre más sobre el juego, con información adicional de los desarrolladores en nuestro artículo de Xbox Wire .

Al sur de la medianoche : lanzamiento el 8 de abril de 2025

Xbox Series X|S, aplicación Xbox para PC con Windows, Steam, nube y juega desde el primer día con Game Pass*

Compulsion Games nos llevó detrás de escena en su estudio en Montreal, Canadá, para conocer más sobre South of Midnight , su nuevo juego de acción y aventuras en tercera persona que se lanzará el 8 de abril de 2025.

En el segmento de Compulsion, aprendimos más sobre el viaje de Hazel, la protagonista del juego, que la lleva a un mundo oscuro y mágico donde descubre sus nuevas habilidades como tejedora. Su historia está llena de macabro folklore gótico sureño y encuentros con criaturas míticas más grandes que la vida que dan forma a su crecimiento y comprensión de sus nuevos poderes.

Puedes ver más del estilo artístico artesanal, la creación de mundos y el combate de South of Midnight en el nuevo tráiler de la historia de South of Midnight y prepárate para explorar el profundo sur de Estados Unidos con Hazel reservando hoy mismo y jugando hasta cinco días antes con la South of Midnight Premium Edition. Descubre más sobre la historia del juego en nuestro artículo exclusivo de Xbox Wire aquí .

Clair Obscur: Expedición 33 – Lanzamiento el 24 de abril de 2025

Xbox Series X|S, aplicación Xbox para PC con Windows y juega desde el primer día con Game Pass* (consulta el sitio web del desarrollador para otras plataformas)

Visitamos Montpellier, Francia, sede de Sandfall Interactive, donde desarrollan su primer juego, Clair Obscur: Expedition 33. Este juego de rol por turnos se desarrolla en una versión fantástica de la Francia de finales del siglo XIX, donde el mundo se enfrenta a una amenaza existencial, un año a la vez. El desarrollador compartió una mirada más profunda a las mecánicas innovadoras del juego, como el sistema «Reactive Turn-Based» y la dirección de arte única que da vida al mundo del juego. Incluso pudimos echar un primer vistazo al extenso mapa del mundo exterior de Expedition 33 .

Como golpe de gracia, Sandfall Interactive confirmó la fecha de lanzamiento del juego: nuestro viaje para detener a Paintress comienza el 24 de abril. Para obtener más información sobre la visión creativa del equipo y las profundas opciones de personalización, tenemos más información en Xbox Wire aquí .

NINJA GAIDEN 4 : lanzamiento en otoño de 2025

Xbox Series X|S, aplicación Xbox para PC con Windows, Steam, nube, PlayStation 5 y juega desde el primer día con Game Pass*

Team NINJA anunció el regreso de una franquicia muy querida con la presentación de NINJA GAIDEN 4. Después de más de una década, los maestros de la acción de Team NINJA y PlatinumGames se han asociado con Xbox Game Studios Publishing para traernos un nuevo y emocionante capítulo en la serie NINJA GAIDEN, una serie con una larga historia en Xbox.

Nos presentaron a Yakumo, un nuevo protagonista cuyo objetivo se encuentra en el corazón de un Tokio devastado. En su misión, Yakumo no solo se encontrará con demonios, sino también con el legendario maestro ninja: Ryu Hayabusa. Las imágenes del juego mostraron que Yakumo presentará a los jugadores una nueva y elegante versión de la acción ninja con Bloodbind Ninjutsu, junto con técnicas heredadas como Flying Swallow e Izuna Drop. Ryu también regresará como un personaje jugable con un arsenal renovado que se mantiene fiel a su brutalidad y precisión características.

Durante el segmento, los desarrolladores de PlatinumGames y Team NINJA compartieron detalles sobre la historia del juego, la ambientación en un Tokio de un futuro cercano y sus mecánicas de combate repletas de acción. También pudimos echar un vistazo al proceso creativo detrás de este título tan esperado, que se lanzará en otoño de 2025 y se puede agregar a la lista de deseos en Xbox , PC y PlayStation 5. Para obtener la información más reciente, sigue a Team Ninja en las redes sociales ( YouTube , X , Facebook , Instagram ). Echa un vistazo a una entrevista exclusiva con los desarrolladores en Xbox Wire .

NINJA GAIDEN 2 Negro – ¡Disponible hoy!

Xbox Series X|S, aplicación Xbox para PC con Windows y juega desde el primer día con Game Pass*

¡El aclamado y legendario juego de 2008 regresa con gráficos remasterizados! NINJA GAIDEN 2 Black presenta la acción ninja de alta velocidad del icónico héroe Ryu Hayabusa y su letal Dragon Sword. Embárcate en una batalla global contra formidables enemigos, participa en combates implacables y juega con personajes adicionales como Momiji, Ayana y Rachel.

Mirando hacia el futuro

Al igual que en cada Developer_Direct, el programa de hoy marca solo una selección de los juegos que llegarán a Xbox este año. El siguiente es Avowed , el próximo juego de rol de fantasía de Obsidian Entertainment, que se lanzará el 18 de febrero de 2025 para Xbox Series X|S, la aplicación Xbox para Windows PC, Battle.net, Steam, la nube y estará disponible el primer día con Game Pass. Con nuestros propios estudios y socios increíbles trabajando en nuevas experiencias, permanezca atento a Xbox Wire y los canales sociales de Xbox este año para ver por qué nunca ha habido un mejor momento para ser un jugador de Xbox.

. Leer artículo completo en Frikipandi Xbox Developer Direct 2025: nuevo gameplay, fechas y un lanzamiento sorpresa