“Domina más allá del Ring” en WWE® 2K25: La Edición The Bloodline y la Edición Deadman ya están disponibles en todo el mundo

2K ha anunciado hoy que la Edición The Bloodline y la Edición Deadman de WWE 2K25, la más reciente entrega de la franquicia de videojuegos de WWE desarrollada por Visual Concepts, ya están disponibles en PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam. La Edición The Bloodline presenta en la portada a Roman Reigns y a los miembros de su dominante facción Bloodline, mientras que la Edición Deadman destaca al icónico Undertaker. La Edición Estándar, con Roman Reigns y su “Wise Man” Paul Heyman en la portada, estará disponible el viernes 14 de marzo de 2025.

“Nuestro equipo acepta el desafío de llevar la franquicia WWE 2K a nuevos niveles año tras año”, afirma Greg Thomas, presidente de Visual Concepts. “Estamos especialmente orgullosos de ofrecer la mejor jugabilidad y gráficos hasta la fecha en WWE 2K25, así como nuevos tipos de combate, modos y experiencias narrativas que estamos seguros de que a los jugadores les encantará.”

WWE 2K25 cuenta con una serie de nuevas características y mejoras en los modos favoritos de los fans, incluyendo:

2K Showcase: La Dinastía The Bloodline : El nuevo 2K Showcase, presentado por el “Wise Man” Paul Heyman, celebra una de las dinastías más icónicas de la lucha libre: The Bloodline y las familias Anoa’i, Fatu y Maivia. Los jugadores podrán revivir, cambiar y crear la historia de The Bloodline a través de momentos históricos emblemáticos. Revive victorias clave como Yokozuna vs. Hulk Hogan en King of the Ring ‘93 y Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley en RAW de 1997. Cambia la historia y brinda más gloria a The Bloodline vengando derrotas importantes, como Rikishi vs. “Stone Cold” Steve Austin en No Mercy 2000, y el fatídico combate por el título de Roman Reigns vs. Seth Rollins en Royal Rumble 2022. Crea historia con combates de fantasía, como el de los Wild Samoans vs. los Dudley Boyz. Mira el tráiler aquí.

Nuevos tipos de combate y mejoras en el gameplay: ¡La lucha intergénero ha llegado a WWE 2K25! Ahora, las superestrellas de las divisiones masculina y femenina pueden enfrentarse entre sí, permitiendo una infinidad de nuevos combates en la mayoría de los modos de juego. Otras novedades incluyen el regreso del Chain Wrestling, el Bloodline Rules Match, el Underground Match y nuevos saltos desde las barricadas. Consulta el tráiler del juego aquí.

MyGM Multijugador online: Los GMs pueden llevar su show de gira y desafiar a general managers de todo el mundo en el mejorado MyGM de WWE 2K25, ahora con multijugador en línea para hasta cuatro jugadores. Los jugadores seleccionan a superestrellas y leyendas de WWE para el roster de su show semanal y lideran su marca a través de temporadas de varias semanas, con una selección ampliada de GMs, eventos Premium en directo entre marcas y mucho más.

Ediciones de WWE 2K25

WWE 2K25 Edición Estándar: Ofrece derecho a la Dual-Gen, disponible por 74,99 € tanto para consolas Gen 9 consoles (PS5 y Xbox Series X|S) como para consolas Gen 8 (PS4 y Xbox One) y por 59,99 € en PC. Bonificaciones por reserva : Los jugadores que reserven la Edición Estándar de WWE 2K25 recibirán el Wyatt Sicks Pack **, un pack de contenido adicional que incluye cinco superestrellas jugables: Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy y Erick Rowan. Además, para PS5 y Xbox Series X|S, recibirán los elementos cosméticos de máscara de Uncle Howdy y Nikki Cross para The Island. Los jugadores que reserven la versión digital de la Edición estándar también recibirán el juego base WWE 2K24 Edición Estándar (digital).***



WWE 2K25 Edición Deadman: Disponible por 99,99 € para PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. La Edición Deadman incluye la Edición Estándar y el Wyatt Sicks Pack , además del Deadman Edition Bonus Pack , que incluye cartas de Mattel Elite “Greatest Hits” Undertaker y Original Undertaker (‘90) y superestrellas jugables, un objeto utilizable, un elemento cosmético de Undertaker ‘95 Mask para The Island solo en PS5 y Xbox Series X|S, además del Manager Brother Love.**** Pase de Temporada para los cinco packs de personajes post-lanzamiento y 15,000 VC.



WWE 2K25 Edición The Bloodline : Disponible por 129,99 € para PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC. Además de la Edición Estándar y todo el contenido adicional incluido en la Edición Deadman, la Edición The Bloodline incluye el Ringside Pass ( Pase de Temporada más el Mega-Boost Superstar ), el The Rock Nation of Domination Pack , que incluye una carta de persona Rock Nation of Domination y una superestrella jugable, y estará disponible solo como parte de la Edición Bloodline . El Bloodline Edition Bonus Pack , que incluye las cartas de personaje Mattel Elite Series 114 Jey Uso y Mattel Elite “Greatest Hits” Roman Reigns y superestrellas jugables. Solo para Xbox Series X|S y PS5®, este pack incluye como una sudadera con capucha Family Above All, una camiseta OTC, una camiseta sin mangas Yeet y unas gafas de sol Yeet para The Island, mientras que solo para Steam incluye un adicional de 32,500 VC. También incluye el WrestleMania 41 Pack , que presenta la Arena WrestleMania 41, dos cartas de persona de superestrellas principales de WrestleMania 41 y superestrellas jugables, además de una nueva carta de persona de superestrellas (TBA), que estará disponible en el verano de 2025.*****

