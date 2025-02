Con más de 270 millones de fans en el mundo, War Robots: Frontiers se lanza el 4 de marzo en PC y consolas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Un nuevo y emocionante tráiler cinemático revela la fecha de lanzamiento del futuro juego de combate táctico de mechas para PC, PlayStation 4|5 y Xbox One y Series X|S

Trailer cinemático:

Trailer de gameplay:



Prepárate para una nueva era de batallas PvP multijugador online con War Robots: Frontiers , el próximo 4 de marzo en PC y consolas PS4 | 5 y Xbox One y Xbox Series S/X, un título que llega para redefinir la guerra táctica de mechas. Desarrollado con el compromiso de sumergir a los jugadores en la potencia bruta y la profundidad táctica del combate de mechas como nunca antes, War Robots: Frontiers pone a los jugadores en la cabina de enormes robots diseñados para la guerra, vive la emoción de pilotar un colosal Robot de Guerra de primera mano en batallas 6 vs 6. War Robots: Frontiers se lanzará para Windows PC a través de Steam y el sitio web Oficial, y en PlayStation 4|5, y Xbox One y Series X|S. Puedes agregarlo a tu lista de deseados hoy mismo y adquirir el Acceso Anticipado a través de Steam por 14,99 EUR.

War Robots Frontiers marca un nuevo y audaz paso para el universo War Robots. Con más de 270 millones de fans ya movilizados en todo el mundo, este nuevo juego lleva el combate táctico de mechas a una nueva frontera para los fans del multijugador, de los juegos competitivos y los aficionados a los mechas por igual. Totalmente desarrollado desde cero para PC y consola con Unreal Engine 5, War Robots: Frontiers está pensado para los jugadores que buscan lo último en shooter mecha competitivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Siente la máquina

En War Robots: Frontiers, la autenticidad es el corazón de la experiencia. Cada paso que da tu robot tiene un peso auténtico. Cada disparo tiene el satisfactorio retroceso de la balística avanzada. Y cada choque de acero se reproduce con una fidelidad visual impresionante. Gracias a la física y los gráficos de última generación de Unreal Engine 5, los jugadores sentirán que están al mando de una imponente máquina de guerra en un campo de batalla vivo y dinámico.

Construye. Adapta. Despliega.

La personalización es el núcleo de War Robots: Frontiers. Los jugadores tienen una libertad sin precedentes para diseñar sus mechs desde cero. Elige entre una gran variedad de piezas, como el chasis, el núcleo, las armas y las mejoras de habilidad, para crear una máquina que se adapte perfectamente a tu estilo de combate. Personaliza el aspecto de tu mecha para hacerlo único y elige el Piloto perfecto para desbloquear habilidades especializadas. Las posibilidades son ilimitadas, tanto si prefieres dominar con tu potencia de fuego como si prefieres maniobrar con agilidad o resistir como una fortaleza impenetrable.

Calcula. Ejecuta. Vence.

En War Robots: Frontiers, la gloria va más allá de la garra: es una batalla de ingenio. La victoria depende de llevar el mejor robot al campo de batalla y utilizar tácticas despiadadas con tus compañeros de equipo para eliminar al rival. Aprovecha el campo de batalla para hacerte con el terreno más elevado, flanquea a tus oponentes y acaba con ellos con devastadoras habilidades especiales.

Juega a tu manera

War Robots: Frontiers garantiza la accesibilidad sin sacrificar la profundidad. Los nuevos jugadores pueden saltar a la batalla con mechas predefinidos, mientras que los pilotos experimentados pueden refinar cada aspecto de sus configuraciones. Gracias al juego en línea multiplataforma podrás enfrentarte a amigos y rivales en PC y consolas. Los múltiples modos de juego, incluidas las versiones clasificatorias, garantizan que haya una partida para cada estado de ánimo y nivel de habilidad.

Desde su lanzamiento en acceso anticipado el juego ha experimentado muchas mejoras y ampliaciones. Los comentarios de la comunidad y los frecuentes playtests han ayudado a crear cambios radicales como una enorme actualización de la interfaz de usuario, un nuevo tutorial, modificaciones en los mapas y constantes retoques en los mechas para hacer de War Robots: Frontiers una experiencia multijugador de primera clase.

Para más información sobre War Robots: Frontiers, visite warrobotsfrontiers.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Con más de 270 millones de fans en el mundo, War Robots: Frontiers se lanza el 4 de marzo en PC y consolas