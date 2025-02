Age of Empires: dos títulos que llegarán a PlayStation 5, nuevos contenidos y expansiones

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El equipo de Age of Empires ha realizado varios anuncios sobre la franquicia, incluidos nuevos contenidos y plataformas. Además, el equipo está encantado de compartir que han alcanzado los 60 millones de jugadores de Age of Empires en todo el mundo.

Age of Mythology: Retold y Age of Empires II: Definitive Edition llegarán a PlayStation. Age of Mythology: Retold se lanzará en PlayStation 5 junto con la expansión Immortal Pillars el 4 de marzo. Asimismo, Age of Empires II: Definitive Edition llegará a PlayStation 5 en primavera. Ambos títulos contarán con paridad de contenidos en todas las plataformas, incluidas las próximas actualizaciones y nuevos contenidos, así como compatibilidad con juego cruzado. Actualmente están disponibles en Xbox Game Pass y Steam.

se lanzará en PlayStation 5 junto con la expansión Immortal Pillars el 4 de marzo. Asimismo, llegará a PlayStation 5 en primavera. Ambos títulos contarán con paridad de contenidos en todas las plataformas, incluidas las próximas actualizaciones y nuevos contenidos, así como compatibilidad con juego cruzado. Actualmente están disponibles en Xbox Game Pass y Steam. La expansión Immortal Pillars de Age of Mythology: Retold se lanza el 4 de marzo. Esta expansión introduce el panteón chino, junto con nuevos e impresionantes mapas, unidades míticas y nuevas mecánicas de juego. Las reservas ya están disponibles, incluidas las de PS5, y los poseedores de Age of Mythology: Retold – Premium Edition recibirán automáticamente la expansión el primer día.

Esta expansión introduce el panteón chino, junto con nuevos e impresionantes mapas, unidades míticas y nuevas mecánicas de juego. Las reservas ya están disponibles, incluidas las de PS5, y los poseedores de recibirán automáticamente la expansión el primer día. Nuevos contenidos para Age of Empires IV . Age of Empires IV recibirá dos nuevos contenidos descargables en 2025. El primero, Knights of Cross and Rose, se lanzará esta primavera y permitirá a los jugadores liderar dos conocidos ejércitos inspirados en la historia e introducirá un nuevo modo en solitario. Más adelante se compartirá más información sobre el segundo DLC.

recibirá dos nuevos contenidos descargables en 2025. El primero, Knights of Cross and Rose, se lanzará esta primavera y permitirá a los jugadores liderar dos conocidos ejércitos inspirados en la historia e introducirá un nuevo modo en solitario. Más adelante se compartirá más información sobre el segundo DLC. Age of Empires Mobile recibe nuevas funciones y eventos en febrero. El mes de febrero trae una serie de nuevas funciones y eventos para mejorar la experiencia de Age of Empires Mobile, incluidos una nueva campaña llamada Battle of Dawn, un nuevo evento Stellar Glory, cosméticos temáticos exclusivos del Día de San Valentín y tres eventos temáticos en torno a la búsqueda del tesoro de la princesa Josefina.

Para más información sobre estas novedades, visita el blog completo en AgeofEmpires.com.

2024 fue un año para los jugadores de Age of Empires y Age of Mythology , un año marcado por su pasión, creatividad y momentos épicos. Gracias a su dedicación, ha sido un año increíble no solo para la comunidad, sino para la franquicia en su conjunto. Juntos, hemos tenido un año increíble. Comenzamos con la presentación de Año Nuevo, Nueva Era, coronamos campeones en Red Bull Wololo: El Reinado, nos conectamos con muchos de ustedes en Gamescom y celebramos los lanzamientos de Age of Mythology: Retold y Age of Empires Mobile . En el camino, expandimos la franquicia de nuevas maneras y dimos la bienvenida a más de 10 millones de jugadores nuevos, alcanzando un hito increíble de 60 millones de jugadores de Age of Empires en todo el mundo.

Nuestros jugadores siguen influyendo en las distintas formas en que la franquicia avanza. Hoy estamos encantados de comenzar el año 2025 revelando lo que nos espera. ¡Prepárense, porque tenemos mucho para compartir!

La expansión Immortal Pillars se lanzará el 4 de marzo. Reserva ahora

Para los jugadores de Age of Mythology: Retold , ¡la espera casi ha terminado! Después de revelar la expansión Immortal Pillars para Age of Mythology: Retold en el Tokyo Game Show, estamos emocionados de anunciar que se lanzará el 4 de marzo , ¡ y los pedidos anticipados ya están disponibles! Repleta de contenido completamente nuevo, esta expansión presenta el panteón chino, junto con nuevos mapas impresionantes, unidades míticas y características de juego. ¡Echa un vistazo a algunos aspectos destacados de todo el emocionante contenido aquí !

*Como recordatorio, si ya tienes Age of Mythology: Retold Premium Edition , Immortal Pillars es tuyo sin costo adicional: ¡comienza y juega desde el primer día!

Age of Empires II: DE y Age of Mythology: Retold llegarán a PlayStation 5

Me complace compartir que les brindaremos a los fanáticos más opciones para jugar donde quieran al traer Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Mythology: Retold a PlayStation 5.

Jugar en todas las plataformas es un cambio radical para nuestra franquicia y se trata de unir a nuestra comunidad. No se trata solo de conveniencia, se trata de hacer crecer y fortalecer la comunidad de Age . Con el juego cruzado, estamos creando un campo de batalla global donde cada estrategia, cada imperio y cada jugador importan.

Age of Mythology: Retold en PlayStation 5

En primer lugar, el 4 de marzo, Age of Mythology: Retold se expandirá a nuevos mitos, nuevas culturas y dará la bienvenida a nuevos jugadores junto con el lanzamiento de la expansión Immortal Pillars . Daremos la bienvenida a los jugadores de PlayStation 5 para que se aventuren con Arkantos, elijan su panteón y luchen por las bendiciones divinas con el mismo contenido disponible en las versiones de Xbox y PC. Los jugadores de PlayStation 5 también podrán comprar Immortal Pillars y expandir su experiencia de Age of Mythology: Retold con el nuevo panteón chino.

Bonificaciones de PlayStation 5:

¡ Obtén la Edición Premium con acceso anticipado de 5 días a partir del 27 de febrero , acceso a la nueva expansión Immortal Pillars y mucho más!

Reserva ahora y disfruta de dos Bendiciones exclusivas para el modo Arena de los Dioses.

Todas las actualizaciones del juego a partir del 4 de marzo se enviarán a todas las plataformas simultáneamente (Steam, Windows Store, Xbox y PlayStation 5) y los jugadores podrán jugar juntos.

Age of Empires II: Edición definitiva en PlayStation

Esta primavera, el aclamado Age of Empires II: Definitive Edition debutará en PlayStation 5. Junto con este lanzamiento, lanzaremos una de las expansiones DLC más emocionantes para Age II: DE hasta el momento, repleta de contenido nuevo y novedoso, nuevas civilizaciones para el juego clasificado y lista para que todos los jugadores la disfruten juntos en todas las plataformas: PC, Xbox y PlayStation 5.

Si bien mantendremos algunos detalles en secreto hasta la primavera, aquí hay un adelanto de lo que viene.

No importa dónde estés o qué plataforma prefieras, ahora puedes unirte con amigos, desafiar rivales y compartir tu pasión por Age of Empires y Age of Mythology .

Dos DLC ofrecen nuevas y emocionantes formas de jugar a Age IV en 2025

¡Buenas noticias para los jugadores de Age of Empires IV ! El año pasado, compartimos que estábamos trabajando en un nuevo contenido descargable para Age of Empires IV y ahora volvemos con mejores noticias. No lanzaremos un solo contenido descargable en 2025, ¡sino dos!

Con estos DLC, ampliamos conceptos que hemos presentado anteriormente, como civilizaciones variantes, teniendo en cuenta sus comentarios. Las civilizaciones variantes nos permiten capturar diversas tácticas estratégicas y fuerzas militares otorgadas a varios cuerpos históricos, y tenemos algunas muy emocionantes en desarrollo, una de las cuales hemos escuchado que la comunidad ha estado esperando desde el lanzamiento de The Sultans Ascend . No solo estamos cambiando el juego estratégico con estas variantes, sino que también estamos dedicando tiempo a los detalles finos: estamos presentando un gran conjunto de nuevas unidades y edificios y, en algunos casos, actualizando las imágenes generales de muchas unidades y edificios compartidos para ayudar con una mejor legibilidad y asegurarnos de que su experiencia se sienta fresca. Además de adaptar el concepto de civilización variante, también estamos explorando modos de juego únicos en ambos DLC de 2025 que se centran en experiencias más cortas y repetibles: estos modos lo alentarán a probar nuevos estilos de juego y, al mismo tiempo, le permitirán adaptar sus habilidades y poner a prueba su temple con el tiempo.

¿Estás ansioso por saber más? ¡No tendrás que esperar mucho! El primero de estos dos DLC, Knights of Cross and Rose , se lanzará esta primavera. Este DLC trae nuevas experiencias de juego a la comunidad de Age IV , permitiendo a los jugadores liderar dos ejércitos conocidos inspirados en la historia y ofreciendo un modo individual que desafiará incluso a los estrategas más hábiles.

Mantente atento porque pronto habrá un análisis más profundo. ¡El equipo de Age IV está entusiasmado por compartir lo que han estado preparando!

Age of Empires Mobile: El viaje continúa

En tan solo cuatro meses desde su lanzamiento, Age of Empires Mobile ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo y ha traído nuevos fanáticos a nuestra comunidad. Desde el caos de Halloween hasta el concurso Mightiest Empire , los gobernadores han estado ocupados expandiendo reinos y liderando a héroes legendarios como Boudica y Lu Bu hacia la victoria.

Febrero trae una gran cantidad de nuevas características y eventos para mejorar tu experiencia de juego:

Batalla del amanecer : está a punto de comenzar una campaña ambientada en un templo legendario. Consigue la victoria definitiva transportando reliquias del templo y empleando habilidades de clase. Con cuatro etapas que conducen al combate entre servidores, hay mucho que esperar.

Gloria estelar : este nuevo evento activa un modo de zona de batalla que te permitirá enfrentarte a gobernadores de diferentes reinos.

Cosméticos del Día de San Valentín : obtén artículos temáticos exclusivos como el tema de la Ciudadela del Circo del Cazador de Corazones y el conjunto de tropa Ensoñación Apasionada.

La búsqueda del tesoro de Josephine : sigue a la princesa Josephine y compite en tres eventos: Crónicas celestiales, Sendero de la luz de las estrellas y Arte secreto del alquimista. ¡Gana dados para tirar y ganar puntos! ¡Muévete por el tablero de juego para ganar recompensas!

Manténgase atento a estas emocionantes actualizaciones y nuevas funciones en febrero.

Para celebrar Age of Empires Mobile , también tenemos un código de regalo exclusivo para los primeros 20 000 usuarios que lo canjeen. Código: AoEMVLTN

Haciendo historia en 2025

Este es solo un adelanto de lo que se perfila como un extraordinario 2025. Tenemos muchas más sorpresas guardadas, así que asegúrate de seguir nuestros canales comunitarios y leer nuestros blogs en ageofempires.com para mantenerte actualizado.

. Leer artículo completo en Frikipandi Age of Empires: dos títulos que llegarán a PlayStation 5, nuevos contenidos y expansiones