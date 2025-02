Próximamente en Xbox Game Pass: Avowed, Madden NFL 25 y mucho más

Compartir Facebook

Xbox ha compartido los nuevos títulos que llegarán muy pronto a Xbox Game Pass este mes de febrero incluyendo nuevos juegos para los miembros de Game Pass Standard.

Semana del 3 de febrero :

Far Cry New Dawn , 4 de febrero (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Another Crab's Treasure , 5 de febrero (Consola) – Game Pass Standard

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes , 5 de febrero (Consola) – Game Pass Standard

Starfield , 5 de febrero (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard

5 de febrero (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard Madden NFL 25, 6 de febrero (Nube, Consola y PC a través de EA Play) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Semana del 10 de febrero :

Kingdom Two Crowns, 13 de febrero (Nube y Consola) – Game Pass Ultimate y Game Pass Standard

Semana del 18 de febrero :

Avowed, 18 de febrero (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

En caso de que os perdierais el pasado Xbox Developer_Direct os recordamos que la versión remasterizada del clásico tan querido de Xbox, Ninja Gaiden 2 Black, está disponible para jugar a través de la nube, consola y PC con Game Pass Ultimate. Star Wars: Jedi Survivor también está ya disponible en Xbox One a través de la nube para los miembros de Game Pass Ultimate vía EA Play.

También se han anunciado las recompensas de Xbox Game Pass Ultimate para este mes de febrero que incluye contenido para Stumble Guys y MultiVersus. Además, estos usuarios también pueden adquirir Naruto 4 Movie Collection.

Para más información sobre estas nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass, visita la publicación de Xbox Wire

