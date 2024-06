Fate/Samurai Remnant estrena su tercer contenido descargable

Compartir Facebook

Une fuerzas con un nuevo Rogue Servant para luchar y ayudar a devolver la paz a Edo!

KOEI TECMO Europe y el desarrollador Omega Force, junto con sus colaboradores TYPE-MOON y Aniplex Inc., han anunciado hoy que el tercer contenido descargable para su RPG de acción, Fate/Samurai Remnant, ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ y en formato PC Windows a través de Steam®. Bajo el título “Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon«, el contenido descargable vol. 3 desentraña un nuevo misterio con un “pájaro monstruo” sembrando el caos en Edo mientras Yui Shousetsu se transforma en un niño pequeño y aparece un nuevo Rogue Servant.

Puedes ver el tráiler del anuncio del tercer contenido descargable de Fate/Samurai Remnant DLC vol.3

En “Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon”, los jugadores se enfrentarán a extraños sucesos, tales como la desaparición de niños y ciertos rumores acerca de espíritus malignos en Yoshiwara. Con Spirit Font sumida en la confusión, Miyamoto Iori y Saber deben unir fuerzas con otros aspirantes a Waxing Moon para afrontar las nuevas anomalías creadas por la interferencia de líneas místicas para salvar a Edo de la destrucción. Entre estas anomalías, Masters y Servants lucharán con un “pájaro monstruo” y se encontrarán con un nuevo Rogue Rider, Zhao Yun. Formando equipo con este hábil jinete, los usuarios podrán derribar a sus oponentes con la punta de su lanza para ayudar al joven Yui Shousetsu a recuperar su verdadera forma y recuperar la paz en Edo.

Fate/Samurai Remnant ya está disponible para su adquisición en las ediciones estándar y digital deluxe. La edición Digital Deluxe incluye el juego base, un libro de arte digital y la banda sonora, el Pase de Temporada de Fate/Samurai Remnant que incluye el conjunto de los tres contenidos descargables y el artículo de bonificación del pase de temporada “Hallowed Relic Sword Mountings”.

La demo de Fate/Samurai Remnant ya está disponible en todas las plataformas. Desde el encuentro entre el protagonista, Miyamoto Iori, y su sirviente, Saber, hasta su primera batalla contra Rider y Lancer, esta demo muestra la acción trepidante y la exploración de la ciudad de Asakusa. Los datos guardados de la demo de Fate/Samurai Remnant se podrán trasladar a la versión final del juego *.

