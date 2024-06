Compartir Facebook

¡Listos para luchar! MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics trae consigo siete juegos de siempre en un conjunto todo en uno

X-MEN vs. STREET FIGHTER, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes, y muchos más se lanzarán con funciones nuevas y mejoradas en PC y consolas

¡Únete a los fans de todo el mundo para celebrar el legado de algunos de los juegos de lucha más queridos con el lanzamiento de MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics!, con versiones digitales en Nintendo Switch™ y en formato PC a través de Steam, y físicas en PlayStation™ 4 en 2024. Anunciado durante la emisión del Nintendo Direct de hoy, esta colección incluye siete juegos atemporales en un conjunto todo uno con los siguientes contenidos:

X-MEN®: CHILDREN OF THE ATOM

MARVEL SUPER HEROES™

MARVEL™ vs. CAPCOM® CLASH OF SUPER HEROES

MARVEL™ vs. CAPCOM® 2 New Age of Heroes

MARVEL SUPER HEROES™ vs. STREET FIGHTER®

X-MEN™ vs. STREET FIGHTER®

THE PUNISHER™

Puedes ver el tráiler de MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, a la venta a finales de este año, contará con una pléyade de características nuevas y mejoras para que las disfruten los jugadores, entre ellas las siguientes:

Combate online – ¡Todos los juegos de lucha de la colección incluirán partidas online clasificatorias, casuales y partidas en salas de espera desbloqueadas para que los usuarios muestren sus habilidades con amigos, familiares y otros jugadores de todo el mundo!

– ¡Todos los juegos de lucha de la colección incluirán partidas online clasificatorias, casuales y partidas en salas de espera desbloqueadas para que los usuarios muestren sus habilidades con amigos, familiares y otros jugadores de todo el mundo! Robusto sistema Rollback Netcode – El juego online para los títulos de la colección es compatible con el sistema rollback netcode que ofrece una experiencia de juego sólida y estable.

– El juego online para los títulos de la colección es compatible con el sistema rollback netcode que ofrece una experiencia de juego sólida y estable. ¡Sé el mejor! – Todos los juegos de la colección cuentan con clasificaciones mundiales para que los jugadores puedan seguir su trayectoria hasta copar los primeros puestos.

Todos los juegos de la colección cuentan con clasificaciones mundiales para que los jugadores puedan seguir su trayectoria hasta copar los primeros puestos. La práctica hace al maestro – El modo entrenamiento llega a todos los juegos de lucha para que los jugadores puedan aprender, practicar y dominar sus movimientos.

El modo entrenamiento llega a todos los juegos de lucha para que los jugadores puedan aprender, practicar y dominar sus movimientos. ¡Échale un vistazo! – El modo espectador está disponible para que puedas disfrutar viendo a tus amigos y compañeros de combate batirse en duelo.

– El modo espectador está disponible para que puedas disfrutar viendo a tus amigos y compañeros de combate batirse en duelo. Características adicionales – Échale un vistazo a las características mejoradas de la colección, como una gramola de música, el museo de juego, nuevos filtros de visualización y mucho más.

Los fans entusiastas de Capcom, de los juegos de lucha, de los cómicos, de los superhéroes, y para todos los demás, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ofrece un motivo de celebración atemporal de una serie de juegos de lucha con un gran legado, con una variada lista de personajes icónicos, características mejoradas y juego competitive. Revive la nostalgia o descubre clásicos perdurables por primera vez, uniendo a fans de todas las generaciones en la celebración de la legendaria serie de juegos de lucha de Capcom ¡y permanece atento para más información sobre la colección en los próximos meses!

Leer artículo completo en Frikipandi