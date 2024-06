Tales of Kenzera: ZAU – ¡Demo gratuita y descuento en el juego muy pronto!

EA Originals y Surgent Studios han anunciado hoy en una entrada de blog que ya está disponible para PC a través de Steam una demo gratuita totalmente nueva y personalizada del épico juego de plataformas y acción, Tales of Kenzera: ZAU, ya está disponible para PC a través de Steam, que incluye todas las mejoras y correcciones de calidad de vida que se han añadido al juego desde su lanzamiento. Además, el 13 de junio se lanzará una nueva versión de prueba del título para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La demo/prueba permite a los jugadores echar un vistazo a los primeros momentos del juego, disfrutar de un combate y una navegación rápidos y ágiles, y echar un primer vistazo a la emotiva historia que comienza a desarrollarse. Derrota a enemigos merodeadores como Roho ya Rungu y Roho ya Mtupaji, y ten cuidado con el astuto y explosivo Tokoloshe. Los jugadores más avispados también descubrirán Ecos ocultos en la demo/prueba, que darán pistas cruciales sobre el marco narrativo del juego completo.

Además, si compras el juego completo podrás continuar la partida y transferir los progresos de la demo/prueba. Y por si esto fuera poco, podrás disfrutar del emotivo viaje de Zau en Tales of Kenzera: ZAU con un 25 % de descuento (por tiempo limitado) en las siguientes fechas:

Epic Store : hasta 18 de Junio de 2024

: hasta 18 de Junio de 2024 Xbox Series X|S : hasta 18 de Junio de 2024

: hasta 18 de Junio de 2024 PlayStation 5 : hasta 19 de Junio de 2024

: hasta 19 de Junio de 2024 Steam & EA App: del 13 de Junio al 11 de Junio de 2024

El fundador de Surgent Studios y actor nominado a los BAFTA, Abubakar Salim, también compartió recientemente un sentido mensaje en el que abogaba por una mayor diversidad en los videojuegos y hablaba de los videojuegos como medio de expresión y exploración de diferentes culturas e historias. Tales of Kenzera: ZAU ya está disponible en Nintendo Switch por menos de 15 € (a partir del 10 de junio en Europa) hasta finales de junio, y habrá más descuentos en todas las plataformas.

Por si no te has enterado, acabamos de actualizar Tales of Kenzera: ZAU con el primer parche (1.1), que incluye mejoras de juego, correcciones de errores, equilibrado de combate y más. Echa un vistazo al contenido del parche 1.1 AQUÍ.

Para obtener más información sobre la demo actualizada de Tales of Kenzera: ZAU, entra AQUÍ.

