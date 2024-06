Amazon Games anuncia New World: Aeternum

Compartir Facebook

Hoy, en el Summer Game Fest, Amazon Games ha revelado el primer tráiler de New World: Aeternum, un emocionante RPG de acción que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC y que se lanzará el 15 de octubre de 2024. Puedes ver el nuevo tráiler New World: Aeternum

El emocionante RPG de acción se estrena en consolascon gran actualización de contenidos y funcionalidad cross-play

Amazon Games ha anunciado hoy New World: Aeternum, un RPG de acción emocionante y repleto de contenido con combates en tiempo real y ambientado en un vasto y misterioso mundo donde los jugadores tienen la libertad de elegir cómo dar forma a su aventura. Los jugadores de consola podrán descubrir los encantos y peligros de Aeternum por primera vez, disfrutando de una experiencia mejorada que incluye todo el contenido de New World en PC, incluido el juego base completo y todas las actualizaciones anteriores, incluida la expansión Rise of the Angry Earth (El alzamiento de los tierramarga), además de una gran cantidad de contenido nuevo. New World: Aeternum presenta emocionantes novedades para los jugadores de todas las plataformas, incluyendo la primera zona de jugador contra jugador a gran escala de New World, una desafiante incursión de 10 jugadores, pruebas en solitario en el end-game,, una experiencia de subida de nivel mejorada, nuevos arquetipos de personajes, un sistema de diálogo renovado y mucho más. Ahora los jugadores pueden disfrutar de Aeternum completamente solos o con otros aventureros, a través de partidas multiplataforma online competitivas y cooperativas. El juego se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 15 de octubre de 2024. Puedes ver el nuevo tráiler, que debutó durante el Summer Game Fest 2024, aquí.

En New World: Aeternum, exploradores náufragos llegan a tierra y se disponen a forjar su destino en la sobrenatural isla de Aeternum, un mundo lleno de peligros y oportunidades. El combate en New World: Aeternum está basado en la habilidad y es dinámico, incorporando espadas, pistolas y magia para una experiencia compleja y satisfactoria, ya sea en combates cara a cara contra las criaturas malditas de Aeternum, o en batallas a gran escala jugador contra jugador. Los jugadores pueden personalizar por completo el aspecto, las habilidades y las destrezas de sus personajes, ya que cada planta recolectada, cada piel curtida, cada enemigo abatido o cada misión completada dan forma a su viaje y aumentan el poder y las habilidades de sus personajes. El vibrante mundo, la atractiva narrativa, las ricas mecánicas de creación, el desarrollo de personajes sin clases y el sistema de acción y combate en tiempo real de New World: Aeternum pueden proporcionar cientos de horas de juego a aventureros en solitario y multijugador por igual.

“New World: Aeternum es la culminación de años de desarrollo combinado con las aportaciones de la dedicada comunidad de jugadores que ya se labraron un camino en el New World original en PC”, ha declarado Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Games. “Escuchar las opiniones de los jugadores es fundamental para nuestra forma de hacer juegos, y sabemos que New World: Aeternum cumple la promesa de una experiencia New World fresca y atractiva que los jugadores pueden disfrutar juntos en todas las plataformas”.

New World: Aeternum se ha diseñado específicamente para consolas, con paridad completa de características para los jugadores de PC y funcionalidad de juego cruzado. Los jugadores disfrutarán de mejoras como el bloqueo de objetivos y el asistente de puntería, el cursor virtual, las funciones de navegación y accesibilidad del mando, y mucho más.

New World: Aeternum estará disponible digitalmente en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam por 59,99 $. La Edición Deluxe, disponible por 79,99 $, incluye una montura de oso y un aspecto de armadura para que los jugadores puedan recorrer Aeternum con velocidad y estilo. Los jugadores de consola que reserven en las tiendas de PlayStation y Xbox, y todos los jugadores de PC que inicien sesión en New World desde ahora hasta el 14 de octubre de 2024, recibirán la montura de lobo Acechador de azoth. Los jugadores de PC que ya hayan adquirido New World y la expansión Rise of the Angry Earth (El alzamiento de los tierramarga) tendrán acceso a todo lo que New World: Aeternum ofrece en PC sin coste adicional, a partir del lanzamiento el 15 de octubre de 2024. Más información sobre la experiencia New World: Aeternum en PC aquí. New World: Aeternum tiene una calificación PEGI 16.

New World: Aeternum continúa el compromiso de Amazon Games con el desarrollo y la publicación de juegos de alta calidad, tras el éxito del original New World y el RPG de acción Lost Ark de Smilegate RPG, ambos de los cuales han encabezado las listas de Steam y Twitch y continúan nutriendo a las activas comunidades de jugadores. Otros próximos títulos de Amazon Games son la próxima gran entrega de la serie Tomb Raider, desarrollada por Crystal Dynamics, y THRONE AND LIBERTY, desarrollado por NCSOFT.

Para más información sobre New World: Aeternum, visita newworld.com

